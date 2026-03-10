HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Boric cierra su mandato con 34% de aprobación: salud e inflación entre las áreas mejor evaluadas

Según la última encuesta de Criteria previa al cambio de gobierno, el mandatario chileno termina su periodo con una de las evaluaciones más bajas desde 1990.

Su gobierno fue calificado con una nota 3,4 considerada desaprobatoria para el sistema chileno.
Su gobierno fue calificado con una nota 3,4 considerada desaprobatoria para el sistema chileno. | Foto: AFP

El presidente de Chile, Gabriel Boric, concluye su mandato con un 34% de aprobación, según los resultados de la última medición de la encuesta Criteria publicada a pocos días del cambio de gobierno. El sondeo muestra que un 58% de los encuestados desaprueba la conducción del mandatario, mientras que un 8% señaló no tener una opinión al respecto.

El estudio, realizado entre el 3 y el 5 de marzo, se difundió en la antesala del traspaso de mando programado para el 11 de marzo, fecha en la que Boric dejará el cargo tras cuatro años al frente del Ejecutivo.

Evaluación del gobierno y principales áreas

La encuesta también consultó a los ciudadanos sobre la evaluación del desempeño del gobierno en distintas áreas, donde la administración actual obtuvo una nota promedio de 3,4, considerada insuficiente dentro del sistema de calificación del vecino país.

Entre los temas mejor evaluados destacan previsión, con 3,7, e inflación, con 3,6. Les siguen salud con 3,4 y empleo con 3,3, mientras que los resultados más bajos se registraron en inmigración con 2,8 y delincuencia con 2,7.

El gobierno peor evaluado desde 1990

El sondeo también comparó la evaluación del gobierno con la de otros mandatarios que han gobernado la nación del sur desde el retorno a la democracia en 1990. En ese ranking, la administración del actual presidente obtuvo la peor calificación promedio, con 3,4 puntos.

La lista es encabezada por Sebastián Piñera con 5,2, seguido por Patricio Aylwin con 4,3, Michelle Bachelet con 4,2, Eduardo Frei Ruiz-Tagle con 4,0, y Ricardo Lagos con 3,9.

Expectativas sobre el gobierno de Kast

La encuesta también midió la percepción ciudadana respecto al presidente electo, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo en los próximos días.

De acuerdo con el sondeo, un 44% de los encuestados aprueba la forma en que exdiputado republicano se prepara para su administración, mientras que un 37% la desaprueba. Otro 19% señaló no tener una opinión formada sobre el tema, lo que refleja una expectativa aún dividida frente al inicio de su nueva gestión.

