Donald Trump asegura que la sucesora de Nicolás Maduro está "haciendo un gran trabajo" al colaborar con los representantes de la Casa Blanca. | AFP

El régimen de Delcy Rodríguez informó este miércoles 4 de marzo de 2026 que enviará una reforma minera a la Asamblea Nacional de Venezuela. El anuncio se produjo luego de que se reuniera en Caracas con Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos. En consecuencia, la sucesora de Nicolás Maduro detalló que la nueva legislación podría incluir disposiciones que permitan una mayor participación de compañías extranjeras en la explotación de oro, diamantes y tierras raras.

Sin embargo, la agencia Reuters aseveró que en el país sudamericano faltaron explotaciones suficientes para confirmar la presencia de estos minerales. Además, señaló que, desde las olas de nacionalizaciones, la nación caribeña adeuda millones de dólares a conglomerados y empresas petroleras y extractivas, como Crystallex, Gold Reserve y Rusoro Mining. A este problema se sumaría la falta de datos geológicos auditables, que retrasaría la implementación de proyectos concretos.

Venezuela acelera reformas y atrae inversiones

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, comentó a inicios del presente mes que tiene previsto sancionar al menos 34 normativas en 2026 para impulsar "un proceso de reformulación económica". En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, el funcionario afirmó que promulgarán "leyes relacionadas con la protección de la gente y con la política". De aprobarse la reforma minera, se sumará a la modificación de la Ley de Hidrocarburos que impulsó la mandataria para que empresas extranjeras y privadas exploten, produzcan y comercialicen el petróleo venezolano con mayor independencia del gobierno.

En ese contexto, la agenda de Burgum incluyó conversaciones sobre minerales metálicos y no metálicos, tanto estratégicos como no estratégicos. También se abordaron mecanismos para simplificar los trámites burocráticos y fomentar la inversión de capital. "El secretario trabajará en favor de un sector minero legítimo y de cadenas de suministro seguras para recursos críticos", escribió en la red social X la jefa de la misión diplomática estadounidense en Caracas, Laura Dogu.

Washington y Caracas refuerzan cooperación energética

Burgum afirmó que las empresas estadounidenses "están ansiosas" por operar en Caracas. "Las oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia entre Estados Unidos y Venezuela no tienen límites", dijo desde el país sudamericano.

Por su parte, Delcy Rodríguez agradeció la "amable disposición" de Donald Trump para trabajar "conjuntamente en una agenda que refuerce la cooperación binacional en beneficio de ambos países".

Mientras tanto, el líder republicano destacó en Truth Social la "profesionalidad y dedicación" que, según él, existen actualmente entre ambos países. "Está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. Los recursos energéticos están empezando a fluir", escribió en referencia al desempeño de la presidente interina.