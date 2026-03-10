HOYSuscripcion LR Focus

ODANC La Libertad realiza supervisión virtual de los juzgados de emergencia durante vacaciones judiciales

La Autoridad Nacional de Control de La Libertad supervisa la continuidad del servicio de justicia durante las vacaciones.

Se realizaron verificaciones en varios juzgados de Trujillo y Santiago de Chuco. Fuente: Difusión.
Se realizaron verificaciones en varios juzgados de Trujillo y Santiago de Chuco. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio de justicia durante el periodo vacacional, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad, liderada por el juez superior Félix Ramírez Sánchez, llevó a cabo supervisiones virtuales para verificar la permanencia de magistrados y del personal judicial de los órganos de emergencia.

Esta labor se realizó en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo, así como en el Juzgado Mixto de Tayabamba, en el Quinto Juzgado Unipersonal de Trujillo, en el Juzgado Civil de Santiago de Chuco y en el Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Parcoy, juzgados a los que se conectó para corroborar el óptimo desarrollo de las audiencias en beneficio de los usuarios del servicio.

Ante ello el jefe del órgano de control, Félix Ramírez, expresó que esta supervisión busca garantizar el servicio de justicia y el cumplimiento de la jornada laboral en los diferentes juzgados y salas que se encuentran trabajando durante las vacaciones judiciales.

La justicia en La Libertad no se ha paralizado. Los jueces y servidores están cumpliendo sus funciones en sus respectivos despachos para brindar una atención oportuna, célere, transparente y eficiente a la ciudadanía”, remarcó el doctor Ramírez Sánchez.

Además, el jefe de la Odanc- La Libertad informó que se ha planteado un nuevo plan de acción que contribuirá a darle el debido seguimiento no solo a los procesos quejados, sino también al trabajo que desempeña la familia judicial, a través de la tecnología.

Hemos redefinido las acciones tanto en la parte preventiva como sancionadora. Con la primera estamos llevando a cabo visitas de permanencia y control para verificar que las audiencias se están desarrollando conforme a lo acordado y en las horas pactadas”, indicó el jefe del órgano de control.

Asimismo, mencionó que ha promovido la implementación de buenas prácticas como 'Sentencia al día', un mecanismo que permitirá conocer la cantidad de procesos con mayor demora en su atención y cuyas partes cuentan con criterios de vulnerabilidad para ofrecer una respuesta ágil a los usuarios.

Vamos a identificar aquellos procesos donde los justiciables tienen una situación de vulnerabilidad a efectos de cumplir con las 100 reglas de Brasilia”, manifestó el doctor Félix Ramírez.

Finalmente, reafirmó su compromiso de vigilancia de la conducta funcional de los magistrados y del personal jurisdiccional, y enfatizó en que actuará con celeridad y objetividad para brindar un servicio oportuno a la ciudadanía de la región.

