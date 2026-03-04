Delcy Rodríguez habría participado en el lavado de fondos de PDVSA entre 2021 y 2025. | Composición LR

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) estaría preparando un caso penal contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Según Reuters, la sucesora de Nicolás Maduro podría ser procesada por delitos como corrupción y lavado de dinero si no cumple con las exigencias de Donald Trump, quien definió a la mandataria como "una persona formidable" en enero.

Las cuatro fuentes consultadas por la agencia reconocieron que la acusación del DOJ serviría para aumentar la presión de Washington contra Caracas y aseguraron que la jefa de Estado ya había recibido una advertencia verbal sobre la investigación. No indicaron cuándo ni dónde fue notificada.

Estados Unidos investiga a Delcy Rodríguez

Las personas familiarizadas con el proceso aseveraron que la Fiscalía de Estados Unidos en Miami se encuentra preparando el borrador de los cargos y comentaron que el documento avanzó en los últimos dos meses. Como los grandes jurados suelen reunirse en secreto para proteger la integridad de las pesquisas y determinar si existe una causa probable para creer que una persona cometió un acto ilegal, Reuters no pudo confirmar si las autoridades judiciales empezaron a presentar pruebas contra la presidenta venezolana ante dicha instancia.

Puntualizaron que la indagación apunta a la presunta participación de Rodríguez en el lavado de fondos de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2025.

Aunque ni la Casa Blanca ni el DOJ se pronunciaron sobre el tema, el fiscal general adjunto Todd Blanche negó que la administración Trump esté preparando una imputación penal contra la mandataria y escribió en la red social X que la exclusiva de Reuters es "totalmente falsa". Tampoco el Ministerio de Comunicación venezolano respondió a una lista detallada de preguntas de la agencia sobre las posibles acusaciones contra la jefa de Estado.

Lista de Washington salpica chavismo

Asimismo, se mencionó que funcionarios estadounidenses presentaron a Rodríguez una lista de al menos siete ex altos funcionarios del chavismo que Washington busca que sean arrestados o mantenidos bajo custodia en Venezuela para una eventual extradición. Entre ellos se encontraría el empresario colombiano Alex Saab, quien fue arrestado en febrero de 2026 en un operativo coordinado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Considerado un aliado de Maduro, el también exministro de Industrias llegó a ser uno de los principales operadores financieros del régimen venezolano y, según Reuters, afronta una nueva acusación sellada por lavado de dinero en Estados Unidos.

Saab, extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en 2020, es acusado de presuntamente desviar 350 millones de dólares de un programa de viviendas en Venezuela que operó a través del sistema financiero estadounidense, antes de quedar en libertad en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros impulsado por la administración Biden.

De ser entregado, podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses que fortalecería el proceso penal contra Maduro, según una fuente familiarizada con el asunto, aunque la ley vigente en Caracas prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos.

Entre los nombres mencionados figura el magnate de los medios Raúl Gorrín, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hace un mes. Enfrenta múltiples cargos federales en tribunales estadounidenses, principalmente por soborno, lavado de dinero y corrupción vinculados a la petrolera estatal PDVSA.