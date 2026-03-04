HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO "Arde Troya" con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO "Arde Troya" con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO "Arde Troya" con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO "Arde Troya" con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Cárcel o campaña? El regreso de Daniel Urresti | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Delcy Rodrigúez sería procesada por corrupción y lavado de dinero si no cumple las exigencias de Trump, según Reuters

Funcionarios estadounidenses habrían presentado a la sucesora de Nicolás Maduro una lista de al menos siete exaltos funcionarios del chavismo que la Casa Blanca busca extraditar.

Delcy Rodríguez habría participado en el lavado de fondos de PDVSA entre 2021 y 2025.
Delcy Rodríguez habría participado en el lavado de fondos de PDVSA entre 2021 y 2025. | Composición LR

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) estaría preparando un caso penal contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Según Reuters, la sucesora de Nicolás Maduro podría ser procesada por delitos como corrupción y lavado de dinero si no cumple con las exigencias de Donald Trump, quien definió a la mandataria como "una persona formidable" en enero.

Las cuatro fuentes consultadas por la agencia reconocieron que la acusación del DOJ serviría para aumentar la presión de Washington contra Caracas y aseguraron que la jefa de Estado ya había recibido una advertencia verbal sobre la investigación. No indicaron cuándo ni dónde fue notificada.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL Y MOSSUL LO ADVIERTEN: TIEMPOS OSCUROS EN EL PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: las concentradas serían más efectivas

lr.pe

Estados Unidos investiga a Delcy Rodríguez

Las personas familiarizadas con el proceso aseveraron que la Fiscalía de Estados Unidos en Miami se encuentra preparando el borrador de los cargos y comentaron que el documento avanzó en los últimos dos meses. Como los grandes jurados suelen reunirse en secreto para proteger la integridad de las pesquisas y determinar si existe una causa probable para creer que una persona cometió un acto ilegal, Reuters no pudo confirmar si las autoridades judiciales empezaron a presentar pruebas contra la presidenta venezolana ante dicha instancia.

Puntualizaron que la indagación apunta a la presunta participación de Rodríguez en el lavado de fondos de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2025.

Aunque ni la Casa Blanca ni el DOJ se pronunciaron sobre el tema, el fiscal general adjunto Todd Blanche negó que la administración Trump esté preparando una imputación penal contra la mandataria y escribió en la red social X que la exclusiva de Reuters es "totalmente falsa". Tampoco el Ministerio de Comunicación venezolano respondió a una lista detallada de preguntas de la agencia sobre las posibles acusaciones contra la jefa de Estado.

PUEDES VER: Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

lr.pe

Lista de Washington salpica chavismo

Asimismo, se mencionó que funcionarios estadounidenses presentaron a Rodríguez una lista de al menos siete ex altos funcionarios del chavismo que Washington busca que sean arrestados o mantenidos bajo custodia en Venezuela para una eventual extradición. Entre ellos se encontraría el empresario colombiano Alex Saab, quien fue arrestado en febrero de 2026 en un operativo coordinado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Considerado un aliado de Maduro, el también exministro de Industrias llegó a ser uno de los principales operadores financieros del régimen venezolano y, según Reuters, afronta una nueva acusación sellada por lavado de dinero en Estados Unidos.

Saab, extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en 2020, es acusado de presuntamente desviar 350 millones de dólares de un programa de viviendas en Venezuela que operó a través del sistema financiero estadounidense, antes de quedar en libertad en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros impulsado por la administración Biden.

De ser entregado, podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses que fortalecería el proceso penal contra Maduro, según una fuente familiarizada con el asunto, aunque la ley vigente en Caracas prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos.

Entre los nombres mencionados figura el magnate de los medios Raúl Gorrín, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hace un mes. Enfrenta múltiples cargos federales en tribunales estadounidenses, principalmente por soborno, lavado de dinero y corrupción vinculados a la petrolera estatal PDVSA.

Notas relacionadas
Delcy Rodríguez califica de “socio y amigo” a Trump y exige que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela

Delcy Rodríguez califica de “socio y amigo” a Trump y exige que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela

LEER MÁS
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela cercano a Maduro, renuncia bajo el mandato de Delcy Rodríguez

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela cercano a Maduro, renuncia bajo el mandato de Delcy Rodríguez

LEER MÁS
Régimen de Delcy Rodríguez anuncia inicio de la transformación de la cárcel El Helicoide en centro social y cultural

Régimen de Delcy Rodríguez anuncia inicio de la transformación de la cárcel El Helicoide en centro social y cultural

LEER MÁS
Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE. UU. e Israel atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán

EE. UU. e Israel atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 5 de marzo en 4 distritos de Lima: verifica si tu sector se verá afectado

Padre pierde a su hijo de 13 años tras tragedia en el río Rímac y pide ayuda para encontrar a su esposa: “No veo apoyo”

Delcy Rodrigúez sería procesada por corrupción y lavado de dinero si no cumple las exigencias de Trump, según Reuters

Mundo

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Principal asesor de Alí Jamenei asegura que Irán no negociará con EE. UU. y que está preparado para “continuar la guerra”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multa si no votas en las Elecciones Generales 2026: esto pagarás, según distrito

Pedro Castillo y Betssy Chávez: Congreso intentará revertir decisión que evitó la inhabilitación del expresidente y la expremier

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025