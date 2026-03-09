HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 9 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, lunes 9 de marzo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, lunes 9 de marzo, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 14 de septiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,450 la compra y S/3,490 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 9 de marzo?

Scotiabank

  • Compra:S/3,440
  • Venta: S/3,571

Banco de la Nación

  • Compra:S/3,400
  • Venta: S/3,560

 BBVA

  • Compra: S/3,400
  • Venta: S/3,5700
