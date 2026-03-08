HOYSuscripcion LR Focus

Israel amenaza con una persecución contra el sucesor de Alí Jamenei en medio de la incógnita por el reemplazo en Irán

La elección del nuevo Líder Supremo en Teherán ya sería un hecho, según el ayatolá Mohammadmehdi Mirbaqeri, quien menciona ciertos obstáculos que deben resolverse.

Benjamín Netanyahu precisó que cuentan con “muchos más objetivos". Foto: Composición LR/AFP.
El Ejército de Israel lanzó una amenaza contra el próximo sucesor de Alí Jamenei al asegurar que iniciará una persecución en cuanto se confirme el nombre del reemplazo. Mediante el comunicado publicado en X, antes Twitter, también apuntó contra la Asamblea de Expertos, quienes se encargan de decidir quién será la nueva figura de la República Islámica.

Según reportó la agencia de noticias Mehr, citada por Reuters, la elección del nuevo Líder Supremo en Teherán ya se habría dado. El ayatolá Mohammadmehdi Mirbaqeri reveló para el medio que el consenso fue mayoritario, pero que se deben resolver “algunos obstáculos” con respecto al proceso.

En medios locales sí confirmaron la decisión, e indicaron que Mohsen Heidari Alekasir y Ahmad Alamolhoda, miembros del panel, así lo revelaron. Además, explicaron que el jefe de la secretaría, Hashem Hosseini Bushehri, será el responsable de comunicar esto.

Continúan las víctimas y la presión

Durante la intimidación, los bombardeos provenientes de Jerusalén en Líbano acumulan 394 personas, incluidos 83 niños y 42 mujeres, informó el ministro de Salud Rakan Rakan Naseredin en rueda de prensa. En la misma línea, denunció ataques frente a "los equipos médicos y las ambulancias".

Por otra parte, las fuerzas ampliaron su escalada en las instalaciones de almacenamiento de petróleo de combustible cerca de Teherán. Una fuente israelí, citada por Reuters, aseveró que este crudo era utilizado para la fabricación de armas y la operación en bases militares.

"Tenemos un plan organizado con muchas sorpresas para desestabilizar el régimen y facilitar el cambio", declaró en un comunicado en video Benjamín Netanyahu. Asimismo, el líder precisó que cuentan con “muchos más objetivos".

Contraataque

Irán aseguró haber lanzado una ofensiva contra Israel. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución informó que los proyectiles fueron dirigidos hacia las ciudades de Tel Aviv y Beersheva, así como a la base aérea de Al Azraq, ubicada en Jordania.

Según se difundió por la televisión estatal, el ataque corresponde a la “28.ª ola” de la operación militar y fue ejecutado con armas de nueva generación de su fuerza aeroespacial.

Las Fuerzas de Defensa de Jerusalén informaron sobre la detección. “Hace poco, se identificó misiles lanzados hacia el territorio del Estado”, y señalaron que también se activaron los sistemas antiaéreos.

