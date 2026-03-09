La violencia en Perú aumenta bajo el Gobierno de José María Balcázar, con 108 homicidios registrados entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2026, lo que equivale a seis asesinatos diarios.

La violencia no da tregua. A menos de tres semanas del inicio del Gobierno de José María Balcázar, los atentados letales mantienen una tendencia al alza. Entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2026 se registraron 108 homicidios en el país, lo que equivale a un promedio de seis asesinatos diarios, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).

Las cifras evidencian que el actual periodo gubernamental inicia con la tasa diaria más alta registrada desde 2017, por lo que supera a mandatos anteriores. De acuerdo con los registros históricos, el promedio diario pasó de 1,8 durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a 5,25 durante la presidencia de Dina Boluarte, mientras que en el breve periodo de José Jerí la cifra llegó a 5,7. Balcázar ha roto el récord con solo 18 días de administración.

El analista de datos Juan Carbajal, quien procesó la información, precisó a La República: ''Han existido días durante la gestión actual que se han registrado hasta 10 por día, inclusive en 3 oportunidades''.

Zonas rojas y tipificación

A pesar del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y Callao, estas jurisdicciones concentran la mayor cantidad de homicidios registrados en el periodo analizado. La primera acumula 40 casos, y la segunda 16.

Fuera de la capital, también se reportan cifras relevantes en La Libertad (15), Piura (9) y Tumbes (6). A nivel provincial, Lima registra 28, mientras que el Callao suma 16. Barranca, Chepén y Sullana también tienen incidencias importantes, con cinco instancias cada una, además de Pataz, donde se reportaron cuatro.

El registro del SINADEF también permite identificar las modalidades de los crímenes. De los 108 fallecidos, 75 perecieron por el impacto de proyectil de arma de fuego (PAF), es decir, casi siete de cada diez registros.

Otros 13 asesinatos se perpetraron con arma blanca, mientras que 14 corresponden a agresiones físicas, tres a asfixia y tres a otras modalidades.

Presentan paquete de medidas sin revelar contenido

Este 9 de marzo, el Gobierno de Balcázar presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, documento que había sido postergado hasta en dos oportunidades por José Jerí. La estrategia fue anunciada junto al gabinete en conferencia de prensa.

Durante la presentación, el mandatario Balcázar señaló que la iniciativa apunta a “recuperar el orden y fortalecer el principio de autoridad”. No obstante, evitó mencionar las acciones operativas. “No podemos decir los detalles en concreto porque sería advertir al delincuente”, señaló.

Lo que sí se conoce es que se dará el refuerzo de la Policía Nacional con 6.000 nuevos efectivos, egresados de escuelas de formación, quienes serán desplegados en diversas regiones para labores de patrullaje y control territorial. Asimismo, el Ejecutivo evalúa solicitar facultades legislativas al Congreso para impulsar reformas en el Código Penal, el Código Procesal Penal y el sistema penitenciario.

Cuestionan al Estado

Para el especialista en seguridad ciudadana José Manuel Saavedra, “el país está viviendo una escalada criminal''. Él sostuvo que la violencia se concentra principalmente donde las organizaciones buscan asentarse. Según explicó a La República, detrás de esta dinámica operan economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y las redes de extorsión.

Sobre el plan presentado este lunes, Saavedra consideró que lo revelado hasta ahora ''es general'' y que su efectividad dependerá de si existe financiamiento, personal y logística suficientes para fortalecer la inteligencia y la investigación criminal.

En la misma línea, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza sostuvo a este medio que el cambio de gobierno no ha supuesto una variación clara en la respuesta frente a la criminalidad. “Si no existen nuevas acciones, la delincuencia siente que hay espacio para seguir actuando y que existe impunidad”, afirmó. De igual modo, consideró que se deberían priorizar medidas focalizadas ante delitos graves.

Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés señaló al diario que el Ejecutivo aún no logra articular acciones concretas y cuestionó que el contenido no haya sido difundido. “Se ha anunciado un plan que en la práctica no conocemos. Estos son instrumentos de gestión y deben ser públicos”, indicó. El exfuncionario deslizó la posibilidad de que el texto esté incompleto, al ser una propuesta heredada de Jerí, y que han ''sacado por cumplir''.

Valdés también advirtió que la estrategia nace con limitaciones, ya que —según el decreto— deberá ejecutarse con los presupuestos actuales de las instituciones.

