HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 9 de marzo | LR+ Noticias

Sociedad

Primeros 18 días de José María Balcázar en la Presidencia dejan 108 ciudadanos asesinados: seis homicidios por día

A pesar del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, estas regiones siguen concentrando la mayor cantidad de casos. El Gobierno presentó su Plan de Seguridad Ciudadana 2026-2028 sin revelar su contenido.

La violencia en Perú aumenta bajo el Gobierno de José María Balcázar, con 108 homicidios registrados entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2026, lo que equivale a seis asesinatos diarios.
La violencia en Perú aumenta bajo el Gobierno de José María Balcázar, con 108 homicidios registrados entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2026, lo que equivale a seis asesinatos diarios.

La violencia no da tregua. A menos de tres semanas del inicio del Gobierno de José María Balcázar, los atentados letales mantienen una tendencia al alza. Entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2026 se registraron 108 homicidios en el país, lo que equivale a un promedio de seis asesinatos diarios, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).

Las cifras evidencian que el actual periodo gubernamental inicia con la tasa diaria más alta registrada desde 2017, por lo que supera a mandatos anteriores. De acuerdo con los registros históricos, el promedio diario pasó de 1,8 durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a 5,25 durante la presidencia de Dina Boluarte, mientras que en el breve periodo de José Jerí la cifra llegó a 5,7. Balcázar ha roto el récord con solo 18 días de administración.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El analista de datos Juan Carbajal, quien procesó la información, precisó a La República: ''Han existido días durante la gestión actual que se han registrado hasta 10 por día, inclusive en 3 oportunidades''.

larepublica.pe

PUEDES VER: Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

lr.pe

Zonas rojas y tipificación

A pesar del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y Callao, estas jurisdicciones concentran la mayor cantidad de homicidios registrados en el periodo analizado. La primera acumula 40 casos, y la segunda 16.

Fuera de la capital, también se reportan cifras relevantes en La Libertad (15), Piura (9) y Tumbes (6). A nivel provincial, Lima registra 28, mientras que el Callao suma 16. Barranca, Chepén y Sullana también tienen incidencias importantes, con cinco instancias cada una, además de Pataz, donde se reportaron cuatro.

El registro del SINADEF también permite identificar las modalidades de los crímenes. De los 108 fallecidos, 75 perecieron por el impacto de proyectil de arma de fuego (PAF), es decir, casi siete de cada diez registros.

Otros 13 asesinatos se perpetraron con arma blanca, mientras que 14 corresponden a agresiones físicas, tres a asfixia y tres a otras modalidades.

PUEDES VER: En Lima y Callao se registraron 284 homicidios durante el estado de emergencia

lr.pe

Presentan paquete de medidas sin revelar contenido

Este 9 de marzo, el Gobierno de Balcázar presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, documento que había sido postergado hasta en dos oportunidades por José Jerí. La estrategia fue anunciada junto al gabinete en conferencia de prensa.

Durante la presentación, el mandatario Balcázar señaló que la iniciativa apunta a “recuperar el orden y fortalecer el principio de autoridad”. No obstante, evitó mencionar las acciones operativas. “No podemos decir los detalles en concreto porque sería advertir al delincuente”, señaló.

Lo que sí se conoce es que se dará el refuerzo de la Policía Nacional con 6.000 nuevos efectivos, egresados de escuelas de formación, quienes serán desplegados en diversas regiones para labores de patrullaje y control territorial. Asimismo, el Ejecutivo evalúa solicitar facultades legislativas al Congreso para impulsar reformas en el Código Penal, el Código Procesal Penal y el sistema penitenciario.

Cuestionan al Estado

Para el especialista en seguridad ciudadana José Manuel Saavedra, “el país está viviendo una escalada criminal''. Él sostuvo que la violencia se concentra principalmente donde las organizaciones buscan asentarse. Según explicó a La República, detrás de esta dinámica operan economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y las redes de extorsión.

Sobre el plan presentado este lunes, Saavedra consideró que lo revelado hasta ahora ''es general'' y que su efectividad dependerá de si existe financiamiento, personal y logística suficientes para fortalecer la inteligencia y la investigación criminal.

En la misma línea, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza sostuvo a este medio que el cambio de gobierno no ha supuesto una variación clara en la respuesta frente a la criminalidad. “Si no existen nuevas acciones, la delincuencia siente que hay espacio para seguir actuando y que existe impunidad”, afirmó. De igual modo, consideró que se deberían priorizar medidas focalizadas ante delitos graves.

Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés señaló al diario que el Ejecutivo aún no logra articular acciones concretas y cuestionó que el contenido no haya sido difundido. “Se ha anunciado un plan que en la práctica no conocemos. Estos son instrumentos de gestión y deben ser públicos”, indicó. El exfuncionario deslizó la posibilidad de que el texto esté incompleto, al ser una propuesta heredada de Jerí, y que han ''sacado por cumplir''.

Valdés también advirtió que la estrategia nace con limitaciones, ya que —según el decreto— deberá ejecutarse con los presupuestos actuales de las instituciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sicarios asesinan a cantante de música urbana mientras se cortaba el cabello en una barbería del Callao

Sicarios asesinan a cantante de música urbana mientras se cortaba el cabello en una barbería del Callao

LEER MÁS
Feminicidio en La Victoria: detienen a hombre por presunto asesinato de su pareja

Feminicidio en La Victoria: detienen a hombre por presunto asesinato de su pareja

LEER MÁS
Juliaca: asesinan a dos jóvenes a plena luz del día frente a sede del Poder Judicial

Juliaca: asesinan a dos jóvenes a plena luz del día frente a sede del Poder Judicial

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

LEER MÁS
Municipalidad de Magdalena y MML enfrentadas por fotopapeletas: vecinos denuncian multas arbitrarias

Municipalidad de Magdalena y MML enfrentadas por fotopapeletas: vecinos denuncian multas arbitrarias

LEER MÁS
Transportistas de carga pesada realizarán paro nacional indefinido por crisis energética y de inseguridad: ''Colapso total''

Transportistas de carga pesada realizarán paro nacional indefinido por crisis energética y de inseguridad: ''Colapso total''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Primeros 18 días de José María Balcázar en la Presidencia dejan 108 ciudadanos asesinados: seis homicidios por día

[L1 Max, En Vivo] Alianza Lima vs Melgar: pronóstico del partido de hoy en Matute por la Liga 1 2026

La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

Sociedad

Sujetos incendian combi en el Callao: dueño venía siendo extorsionado

Clases virtuales en Lima y Callao generan rechazo de padres mientras colegios privados aplican la medida del Minedu de forma parcial

Municipalidad de Magdalena da marcha atrás y comienza a retirar cámaras de velocidad tras críticas por sistema de multas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Se puede votar con DNI vencido en Elecciones Generales 2026? Mira qué dice ONPE

Multas por no votar 2026: montos según distrito para Elecciones Generales

Consulta tu local de votación: link de ONPE para las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025