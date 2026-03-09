HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 9 de marzo | LR+ Noticias

Economía

Moody's: Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo

Las restricciones en el suministro han afectado distintas industrias y el sector eléctrico, elevando costos operativos y precios.

Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo.
Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo. | Andina

La interrupción en el transporte de gas natural y líquidos de gas natural (LGN) desde Camisea hacia la costa, podría generar presiones adicionales en la inflación durante el mes de marzo

Únete a nuestro canal de política y economía

La deflagración ocurrida en Cusco ha provocado restricciones en el abastecimiento de gas natural, lo que ha impactado en distintos sectores de la economía. Como consecuencia, los costos operativos de empresas e industrias podrían elevarse en el corto plazo, situación que eventualmente podría trasladarse a los precios finales para los consumidores

TE RECOMENDAMOS

DÍA DE LA MUJER: ¿EL ESTADO LAS HA IGNORADO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Sectores de construcción, agroexportación y transporte se ven afectadas ante restricción del gas natural

lr.pe

Según las estimaciones, la inflación de marzo de 2026 podría superar la registrada en febrero e incluso ser mayor que la del mismo mes del año anterior.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esa misma línea, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que la reciente restricción del suministro está generando presiones inflacionarias durante marzo y que, si esta situación persiste, los precios podrían continuar aumentando en abril

Cabe recordar que la inflación acumulada en los últimos 12 meses (marzo 2025 – febrero 2026) alcanzó 2,21%. Si bien aún está dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (1%-3%), se muestra una clara aceleración que no se observaba desde hace 15 meses (noviembre de 2024), cuando marcó 2,27%.

PUEDES VER: Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

lr.pe

Impacto del racionamiento

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró la emergencia en el suministro de gas natural en todo el país entre el 1 y el 14 de marzo de 2026, lo que implicó la restricción y priorización en el uso de este recurso. 

Ante esto, uno de los sectores más afectados es el eléctrico. La reducción del abastecimiento de gas natural ha obligado a algunas centrales termoeléctricas a reemplazar este combustible por diésel, que tiene un costo considerablemente mayor.

Esta situación ha provocado un fuerte aumento en el precio de la energía en el mercado spot, donde se compra y vende electricidad para entrega inmediata al precio del momento. En el sector eléctrico, este mercado es utilizado principalmente por las generadoras y por grandes consumidores —como minas e industrias— cuando requieren energía adicional fuera de sus contratos habituales.

Como resultado de la reciente emergencia, el precio spot ha superado los US$250 por megavatio hora (MWh), muy por encima del promedio registrado en febrero, que fue de apenas US$30 por MWh

PUEDES VER: Gobierno oficializa subsidio de S/120 para taxis con GNV ante emergencia energética

lr.pe

El sector transporte también enfrenta varios efectos. Los vehículos que utilizan GNV (alrededor de 350.000) han visto restringido su acceso a este combustible, por lo que muchos han tenido que operar con gasolina. Esto incrementó la demanda por este combustible y presionó su precio al alza en los últimos días. 

Además, la suspensión del suministro de GNL ( líquidos de gas natural) hacia la planta de fraccionamiento de Pisco ha reducido la producción de GLP (gas licuado de petróleo), afectando la disponibilidad del combustible y presionando al alza sus precios.

Este impacto ya había sido advertido por el sector envasador. En declaraciones a este diario, Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (Aseeg), señaló que en el terminal de Pisco ya se había iniciado un proceso de racionamiento y que los tiempos de despacho se han elevado significativamente: una cisterna que antes cargaba en 14 horas ahora puede tardar entre dos y tres días, lo que incrementa los costos logísticos y contribuye a mayores precios.

PUEDES VER: Pluspetrol paraliza producción de GLP, usado en balones de gas y vehículos, por daños en ducto de Camisea

lr.pe

Pérdidas en sector de industria y logística 

En el caso de la industria, algunas plantas que operan exclusivamente con gas natural han tenido que reducir o paralizar temporalmente sus operaciones ante la falta de este recurso, lo que se traduce en menores niveles de producción y mayores costos para las empresas. 

Según Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), alrededor de 1.000 empresas, que hace más de dos décadas cambiaron su matriz energética de petróleo a gas natural, se encuentran actualmente afectadas por esta situación. 

Daly señaló a este diario que las compañías asumieron pérdidas significativas, aunque descartó un desabastecimiento de productos básicos, precisó que sectores como el químico, cerámico, cementero, alimentario y textil registran impactos importantes en sus costos. 

PUEDES VER: Un solo ducto paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

lr.pe

Asimismo, comentó que mantuvo conversaciones con el Gobierno para que, mediante un decreto, se autorice de manera excepcional y temporal el uso de otras fuentes de energía mientras dure la emergencia.

“Naturalmente es una solución temporal, pero yo diría que es prácticamente inevitable; es una solución muy costosa, pero mucho más costoso es tener que parar la producción”, expresó. 

A su vez, el encarecimiento de los combustibles impacta en el transporte de carga, elevando el costo de los fletes y generando presiones sobre los precios de productos, incluidos los alimentos. 

PUEDES VER: CCL: Restricción de GNV impactaría en la inflación en marzo y abril

lr.pe

Incluso algunos servicios urbanos se han visto afectados. En determinados distritos de Lima se han reportado problemas en el recojo de residuos, ya que varios camiones operan exclusivamente con GNV. 

Aunque se espera que el impacto sea temporal, este episodio ha puesto a la vista la vulnerabilidad de distintos sectores frente a interrupciones en el suministro energético y sus efectos en nuestra economía. 

 

Notas relacionadas
CCL: Restricción de GNV impactaría en la inflación en marzo y abril

CCL: Restricción de GNV impactaría en la inflación en marzo y abril

LEER MÁS
Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

Inflación pega su mayor salto en un año: pollo, huevos y agua potable lideran el encarecimiento

LEER MÁS
Inflación arranca el 2026 con aumento de 1,7% anual, presionada por el pollo y la comida en restaurantes

Inflación arranca el 2026 con aumento de 1,7% anual, presionada por el pollo y la comida en restaurantes

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 8 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 8 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Erick Osores y su pronóstico sobre el próximo campeón del Torneo Apertura: "Te gana jugando horrible, pero te gana"

Sujetos incendian combi en el Callao: dueño venía siendo extorsionado

Crisis por falta de GNV en Lima HOY: desabastecimiento en grifos, medidas del Minem y todo sobre la emergencia del gas natural

Economía

Crisis por falta de GNV en Lima HOY: desabastecimiento en grifos, medidas del Minem y todo sobre la emergencia del gas natural

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 9 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio de combustibles HOY 9 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Se puede votar con DNI vencido en Elecciones Generales 2026? Mira qué dice ONPE

Multas por no votar 2026: montos según distrito para Elecciones Generales

Consulta tu local de votación: link de ONPE para las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025