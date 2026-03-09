Moody's: Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo

Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo. | Andina

Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo. | Andina

La interrupción en el transporte de gas natural y líquidos de gas natural (LGN) desde Camisea hacia la costa, podría generar presiones adicionales en la inflación durante el mes de marzo.

La deflagración ocurrida en Cusco ha provocado restricciones en el abastecimiento de gas natural, lo que ha impactado en distintos sectores de la economía. Como consecuencia, los costos operativos de empresas e industrias podrían elevarse en el corto plazo, situación que eventualmente podría trasladarse a los precios finales para los consumidores.

TE RECOMENDAMOS DÍA DE LA MUJER: ¿EL ESTADO LAS HA IGNORADO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Según las estimaciones, la inflación de marzo de 2026 podría superar la registrada en febrero e incluso ser mayor que la del mismo mes del año anterior.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En esa misma línea, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que la reciente restricción del suministro está generando presiones inflacionarias durante marzo y que, si esta situación persiste, los precios podrían continuar aumentando en abril .

Cabe recordar que la inflación acumulada en los últimos 12 meses (marzo 2025 – febrero 2026) alcanzó 2,21%. Si bien aún está dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (1%-3%), se muestra una clara aceleración que no se observaba desde hace 15 meses (noviembre de 2024), cuando marcó 2,27%.

Impacto del racionamiento

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró la emergencia en el suministro de gas natural en todo el país entre el 1 y el 14 de marzo de 2026, lo que implicó la restricción y priorización en el uso de este recurso.

Ante esto, uno de los sectores más afectados es el eléctrico. La reducción del abastecimiento de gas natural ha obligado a algunas centrales termoeléctricas a reemplazar este combustible por diésel, que tiene un costo considerablemente mayor.

Esta situación ha provocado un fuerte aumento en el precio de la energía en el mercado spot, donde se compra y vende electricidad para entrega inmediata al precio del momento. En el sector eléctrico, este mercado es utilizado principalmente por las generadoras y por grandes consumidores —como minas e industrias— cuando requieren energía adicional fuera de sus contratos habituales.

Como resultado de la reciente emergencia, el precio spot ha superado los US$250 por megavatio hora (MWh), muy por encima del promedio registrado en febrero, que fue de apenas US$30 por MWh.

El sector transporte también enfrenta varios efectos. Los vehículos que utilizan GNV (alrededor de 350.000) han visto restringido su acceso a este combustible, por lo que muchos han tenido que operar con gasolina. Esto incrementó la demanda por este combustible y presionó su precio al alza en los últimos días.

Además, la suspensión del suministro de GNL ( líquidos de gas natural) hacia la planta de fraccionamiento de Pisco ha reducido la producción de GLP (gas licuado de petróleo), afectando la disponibilidad del combustible y presionando al alza sus precios.

Este impacto ya había sido advertido por el sector envasador. En declaraciones a este diario, Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (Aseeg), señaló que en el terminal de Pisco ya se había iniciado un proceso de racionamiento y que los tiempos de despacho se han elevado significativamente: una cisterna que antes cargaba en 14 horas ahora puede tardar entre dos y tres días, lo que incrementa los costos logísticos y contribuye a mayores precios.

Pérdidas en sector de industria y logística

En el caso de la industria, algunas plantas que operan exclusivamente con gas natural han tenido que reducir o paralizar temporalmente sus operaciones ante la falta de este recurso, lo que se traduce en menores niveles de producción y mayores costos para las empresas.

Según Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), alrededor de 1.000 empresas, que hace más de dos décadas cambiaron su matriz energética de petróleo a gas natural, se encuentran actualmente afectadas por esta situación.

Daly señaló a este diario que las compañías asumieron pérdidas significativas, aunque descartó un desabastecimiento de productos básicos, precisó que sectores como el químico, cerámico, cementero, alimentario y textil registran impactos importantes en sus costos.

PUEDES VER: Un solo ducto paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

Asimismo, comentó que mantuvo conversaciones con el Gobierno para que, mediante un decreto, se autorice de manera excepcional y temporal el uso de otras fuentes de energía mientras dure la emergencia.

“Naturalmente es una solución temporal, pero yo diría que es prácticamente inevitable; es una solución muy costosa, pero mucho más costoso es tener que parar la producción”, expresó.

A su vez, el encarecimiento de los combustibles impacta en el transporte de carga, elevando el costo de los fletes y generando presiones sobre los precios de productos, incluidos los alimentos.

Incluso algunos servicios urbanos se han visto afectados. En determinados distritos de Lima se han reportado problemas en el recojo de residuos, ya que varios camiones operan exclusivamente con GNV.

Aunque se espera que el impacto sea temporal, este episodio ha puesto a la vista la vulnerabilidad de distintos sectores frente a interrupciones en el suministro energético y sus efectos en nuestra economía.