Irán ataca países del Golfo con bases estadounidenses, pese amenazas de Trump, mientras busca un Líder Supremo

Irán realizó diferentes oleadas de misiles y drones contra países del Golfo Pérsico que cuentan con bases estadounidenses dentro de su territorio, pese a las amenazas que Donald Trump emitió el mismo día mediante la plataforma Truth Social. Cabe indicar que tanto Israel como Washington continúan su propia escalada en Teherán; de hecho, una de las acciones provocó un incendio en un aeropuerto de la capital.

"Las fuerzas armadas tienen pruebas que demuestran que la geografía de algunas naciones de la región se pone, abiertamente y también en secreto, a disposición del enemigo", afirmó Gholamhossein Mohseni Ejeí, jefe del poder judicial e integrante del triunvirato que dirige el país. Por ello, "los fuertes ataques a esos objetivos continuarán", añadió.

Bombardeo en el Golfo Pérsico

La nueva escalada fue anunciada por sirenas y explosiones en Jerusalén y en ciudades como Manama y Riad. Emiratos Árabes Unidos informó que sus defensas aéreas interceptaron 15 misiles y 119 drones, evitando un daño mayor. Sin embargo, un proyectil logró impactar en el aeropuerto de Dubái.

La explosión cerca del terminal ocurrió a pocos metros de un tren en marcha y de varios aviones estacionados frente a un edificio, según las grabaciones verificadas por AFP. Este ataque resalta la creciente vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en la región, subrayando el riesgo que enfrentan las zonas civiles y los transportes internacionales.

Un régimen sin cabeza

La Asamblea de Expertos, encargada de elegir al próximo líder, se reunirá "en las próximas 24 horas", según indicó la agencia de noticias Fars. Hosein Mozafari, miembro del consejo, hizo el anuncio y pidió a la población que "se abstenga de cualquier especulación y de difundir rumores al respecto".

El nuevo guía supremo sustituirá al ayatolá, quien falleció el pasado sábado en un bombardeo de Estados Unidos e Israel. Teherán lanzó oficialmente el domingo un proceso de transición para designar a su sucesor "lo antes posible". Alí Jamenei había estado al mando del país desde 1989, y su muerte marca un cambio significativo en la estructura.

El reemplazo será elegido por el órgano compuesto por 88 miembros. Mientras tanto, el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del poder judicial y el religioso Alireza Arafi ejercen el liderazgo de manera interina.