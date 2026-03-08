HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump advierte que el nuevo líder iraní no "durará" sin su aprobación, pero Teherán reafirma su soberanía

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, defendió la independencia del país al afirmar que la elección de su líder es responsabilidad del pueblo.

Las tensiones aumentan tras bombardeos israelíes en depósitos de crudo en Irán. Foto: Composición LR/AFP.
Las tensiones aumentan tras bombardeos israelíes en depósitos de crudo en Irán. Foto: Composición LR/AFP.

En declaraciones para ABC, Donald Trump advirtió que el nuevo Líder Supremo de Irán "no durará mucho" si no es aprobado por él. La amenaza se suma a lo dicho por Israel, que ya anunció que la elección será "un objetivo" en cuanto se revele el nombre del reemplazo de Alí Jamenei.

Estos pronunciamientos se dan bajo la revelación de Reuters, que, citando a medios locales, explicó que la Asamblea de Expertos ya eligió su máximo dirigente, pero aún no ha sido presentado.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, reforzó la soberanía de la República islámica al desestimar la necesidad de un permiso del republicano y remarcar que es solo responsabilidad de su pueblo la decisión. Las palabras fueron dadas a un programa de NBC.

PUEDES VER: Israel amenaza con una persecución contra el sucesor de Alí Jamenei en medio de la incógnita por el reemplazo en Irán

lr.pe

La exigencia de Teherán

La autoridad aprovechó sus declaraciones para dirigirse de manera directa contra Trump e indicó que "debería disculparse con la gente de la región por los asesinatos y la destrucción que han causado".

"Fueron los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense", añadió.

Cabe indicar que durante la jornada del día, el país viene atravesando una espesa nube de humo después de que Jerusalén bombardeara depósitos de crudo. Un habitante de la capital, que celebró la muerte de Jamenei, reveló para AFP que "el aire se volvió irrespirable".

Acusaciones e intervención

Previo a este intento de intrusión, el republicano acusó a Teherán de ser los encargados del atentado contra una escuela en la ciudad de Minab: "Son muy imprecisos con su armamento", agregó. La imputación se da pese a que The New York Times expuso que se trataría de un ataque de EE. UU.

En la misma línea, aunque un poco más cauto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que el hecho aún se está investigando, "pero el único bando que ataca a civiles es Irán", aseveró.

