HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Oriente Medio: A una semana de la guerra contra Irán

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de 2026 contra la república islámica desató una de las crisis más graves en la región del Golfo en décadas. Los bombardeos iniciales contra varias ciudades, la respuesta de Teherán con misiles y drones contra bases estadounidenses y ataques a Israel, así como la muerte del líder supremo Alí Jamenei, han dejado miles de víctimas y elevado las tensiones internacionales, mientras crece el temor de que el conflicto se extienda por toda la región.

Jamenei dice que Trump es "culpable" de las muertes de manifestantes en Irán
Jamenei dice que Trump es "culpable" de las muertes de manifestantes en Irán | Foto: Composición LR | AFP

La madrugada del 28 de febrero comenzó una de las mayores escaladas bélicas en Oriente Medio en décadas. Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva aérea coordinada contra Irán. Donald Trump defendió la operación afirmando que el objetivo era impedir que la nación persa desarrollara armamentos de destrucción masiva. “Irán nunca tendrá un arma nuclear”, declaró tras el inicio de los ataques.

La respuesta de Irán tras primeros bombardeos

Tras los primeros bombardeos contra los centros de infraestructura militar y estratégica, Teherán respondió casi de inmediato con una serie de ataques. Uno de los primeros objetivos fue la base aérea Al Udeid, en Catar, considerada la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio. Misiles iraníes fueron lanzados contra el complejo pocas horas después del inicio de la ofensiva, lo que provocó la activación de sistemas de defensa aérea en Doha.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Otra instalación atacada fue la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, utilizada por fuerzas americanas y aliadas para operaciones aéreas en la región. En paralelo, el régimen islámico también lanzó misiles contra la base aérea Al Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos, una instalación estratégica que ha sido utilizada en misiones en Irak, Siria y Afganistán.

En Bahréin, los misiles iraníes apuntaron contra instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, con sede en Manama. Esta nación del Golfo alberga una de las presencias navales estadounidenses más importantes del Pérsico.

Además, la respuesta también fue contra Israel, incluyendo lanzamientos de misiles hacia ciudades como Tel Aviv y Haifa, en lo que fue descrito por autoridades iraníes como una “operación de represalia” frente a los bombardeos contra su territorio.

Víctimas civiles y daños

Mientras continuaban los ataques, comenzaron a conocerse las primeras cifras de víctimas. Las autoridades informaron de cientos de muertos en distintos puntos del país, incluidos militares, funcionarios y civiles. Desde el inicio de la ofensiva, más de 1.000 personas han muerto, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la ciudad de Minab, en el sur del país, donde un misil impactó la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh durante el primer día de ataques. Según la Media Luna Roja iraní y autoridades locales, al menos 148 niñas murieron en el bombardeo.

El gobierno iraní calificó el ataque de “masacre” y acusó a las potencias de atacar civiles. La ONU pidió una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, el Pentágono indicó que el incidente estaba siendo revisado y reiteró que sus operaciones no tienen como objetivo instalaciones civiles.

La muerte del líder supremo y el vacío de poder

Tenía 86 años y llevaba más de tres décadas en el poder, desde que asumió el cargo en 1989 tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini. Horas antes de la confirmación oficial, Donald Trump anunció públicamente que había muerto durante los ataques. Poco después, la televisión estatal iraní confirmó el fallecimiento y anunció 40 días de duelo nacional.

Su muerte supuso uno de los golpes políticos más fuertes para la República Islámica desde la revolución de 1979, ya que el líder supremo es la máxima autoridad política, religiosa y militar del país, con poder sobre las Fuerzas Armadas, el programa nuclear y las principales decisiones estratégicas del Estado. Ahora, la decisión corresponde a la Asamblea de Expertos, un órgano clerical encargado de elegir a la máxima autoridad religiosa y política del país. Entre los nombres más comentados aparece el de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido guía.

Costo de la guerra

Según un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS), EE. UU. ha gastado al menos US$3.700 millones en las primeras 100 horas de operaciones militares contra Irán, lo que equivale a un promedio cercano a US$900 millones diarios. El informe, publicado el 6 de marzo, señala que los primeros días de una campaña aérea suelen ser los más intensos en términos operativos y financieros.

De acuerdo con el centro de estudios, la gran mayoría de estos gastos no estaba prevista en el presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense. Los analistas advierten que, además del costo directo de las operaciones, reponer el inventario de municiones utilizadas podría requerir más de 3.000 millones de dólares adicionales si la campaña militar se prolonga.

La reacción de la comunidad internacional

Los gobiernos de Rusia y China condenaron la violación de la soberanía y pidieron el cese de las hostilidades. En ese sentido, el presidente de España, Pedro Sánchez, dejó en claro la posición de su país se resume en “no a la guerra”. Además, sostuvo que no actuará movido por presiones externas. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, sentenció.

Un conflicto abierto que amenaza con prolongarse.

El jefe de la Casa Blanca aseguró que la guerra solo terminará si Teherán acepta una “rendición incondicional” y sostuvo que, tras la eventual elección de un nuevo liderazgo, Washington podría trabajar con sus aliados para reconstruir la economía iraní.

La guerra también ha comenzado a extenderse a otros países de Oriente Medio. El impacto humanitario se ha agravado especialmente en Líbano, donde Hezbollah abrió un nuevo frente contra su vecino. Los bombardeos israelíes han dejado al menos 217 muertos y cerca de 800 heridos, según las autoridades libanesas.

Además, el Norwegian Refugee Council estima que alrededor de 300.000 personas han sido desplazadas desde el inicio de los combates. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió que el país podría enfrentarse a una “catástrofe humanitaria” si la guerra continúa expandiéndose.

Ante este escenario, el secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró su llamado urgente a detener la violencia. “Todos los ataques ilegales están causando un sufrimiento enorme a la población civil y suponen un grave riesgo para la economía mundial”, afirmó. También, advirtió que “la situación podría salirse de control” y pidió evitar que el conflicto derive en una guerra regional de mayor escala.

Notas relacionadas
Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: cómo funciona este sorprendente método

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: cómo funciona este sorprendente método

LEER MÁS
La 'fruta milagrosa' que crece en América Latina, transforma sabores y es clave para pacientes con cáncer en Estados Unidos

La 'fruta milagrosa' que crece en América Latina, transforma sabores y es clave para pacientes con cáncer en Estados Unidos

LEER MÁS
Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
India desmiente a Estados Unidos y asegura que no necesita su "autorización" para comprar petróleo a Rusia

India desmiente a Estados Unidos y asegura que no necesita su "autorización" para comprar petróleo a Rusia

LEER MÁS
Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

LEER MÁS
EE. UU. divulga entrevistas del FBI que incriminarían a Trump por presunta agresión contra menor en caso Epstein

EE. UU. divulga entrevistas del FBI que incriminarían a Trump por presunta agresión contra menor en caso Epstein

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Oriente Medio: A una semana de la guerra contra Irán

Universitario vs Los Chankas EN VIVO: pronósticos, horario y canal TV para ver el partido de HOY por la Liga 1

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

Mundo

Estos son los 4 países de América Latina que lideran el top 5 mundial con los índices más altos de crimen organizado

Este es el empresario chino que renunció a Google y se convirtió en millonario al fundar Temu, una app exitosa en América Latina

Donald Trump afirma que “los cárteles gobiernan” México y elogia a la presidenta Sheinbaum como “muy buena persona”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

Al mismo estilo que con las universidades: Balcázar presentó 7 proyectos de ley para crear institutos sin financiamiento

Elecciones 2026: 51 candidatos con sentencias por violencia familiar buscan llegar al Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025