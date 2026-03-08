HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Mundo

Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es el nuevo Líder Supremo de Irán en medio de advertencias de EE. UU. e Israel

El nombre del sucesor se había mantenido en incógnita durante el día, mientras el Ejército israelí y el presidente Donald Trump emitieron amenazas contra la nueva figura antes de darse la confirmación.

La posición le daría la última palabra en todos los asuntos de estado en la República Islámica. Foto: AFP.
La posición le daría la última palabra en todos los asuntos de estado en la República Islámica. Foto: AFP.

La Asamblea de Expertos de Irán anunció a Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, como el nuevo Líder Supremo del país. Esta información ya había sido adelantada por Reuters por un clérigo de alto rango involucrado en la votación. Cabe recordar que la elección se da en medio de las amenazas vertidas por Donald Trump y el Ejército de Israel.

Información en desarrollo

Trump advierte que el nuevo líder iraní no "durará" sin su aprobación, pero Teherán reafirma su soberanía

Trump advierte que el nuevo líder iraní no "durará" sin su aprobación, pero Teherán reafirma su soberanía

Israel amenaza con una persecución contra el sucesor de Alí Jamenei en medio de la incógnita por el reemplazo en Irán

Israel amenaza con una persecución contra el sucesor de Alí Jamenei en medio de la incógnita por el reemplazo en Irán

Oriente Medio: A una semana de la guerra contra Irán

Oriente Medio: A una semana de la guerra contra Irán

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

