La posición le daría la última palabra en todos los asuntos de estado en la República Islámica. Foto: AFP.

La Asamblea de Expertos de Irán anunció a Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, como el nuevo Líder Supremo del país. Esta información ya había sido adelantada por Reuters por un clérigo de alto rango involucrado en la votación. Cabe recordar que la elección se da en medio de las amenazas vertidas por Donald Trump y el Ejército de Israel.

Información en desarrollo