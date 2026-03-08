Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es el nuevo Líder Supremo de Irán en medio de advertencias de EE. UU. e Israel
El nombre del sucesor se había mantenido en incógnita durante el día, mientras el Ejército israelí y el presidente Donald Trump emitieron amenazas contra la nueva figura antes de darse la confirmación.
La Asamblea de Expertos de Irán anunció a Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, como el nuevo Líder Supremo del país. Esta información ya había sido adelantada por Reuters por un clérigo de alto rango involucrado en la votación. Cabe recordar que la elección se da en medio de las amenazas vertidas por Donald Trump y el Ejército de Israel.
Información en desarrollo