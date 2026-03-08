Noruega califica de "acto de terrorismo" explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo

La detonación en la embajada de Estados Unidos en Oslo se registró alrededor de la 1 de la madrugada. | EFE | JAVAD PARSA

La Policía de Noruega calificó de "terrorismo" la explosión registrada este domingo 8 de marzo en la embajada de Estados Unidos en Oslo. En declaraciones con la cadena pública NRK, el comandante Michael Dellemyr aseveró que el estallido fue provocado por una persona y mencionó que solo hubo "daños menores", pero no dio más detalles.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron restos de vidrio sobre la nieve frente a la entrada de la sede diplomática, grietas en una gruesa puerta de cristal, lámparas colgando de cables y marcas negras en el suelo.

La detonación se registró alrededor de la 1 de la madrugada. Tras el incidente, los investigadores comenzaron a rastrear la zona y desplegaron perros, drones y helicópteros para buscar a los autores.

Pronunciamientos oficiales

El ministro de Relaciones Exteriores noruego, Espen Barth Eide, calificó el ataque de "inaceptable" y anunció que ya se pusieron en contacto con Eric Meyer, encargado de negocios de la embajada estadounidense. "La seguridad de las misiones diplomáticas es extremadamente importante para nosotros, y el tema está siendo investigado por la policía y el Servicio de Seguridad de Noruega (PST)", afirmó.

"Una de las hipótesis es que se trata de un acto de terrorismo", indicó Frode Larsen, jefe de la unidad conjunta de investigación e inteligencia de la policía, a la emisora pública NRK. Sin embargo, sostuvo que la investigación considera otras posibilidades.

Por su parte, el portavoz del PST, Martin Bernsen, remarcó a la agencia AFP que no hubo "ningún cambio" en el nivel de amenaza, fijado en tres sobre una escala de cinco puntos desde noviembre de 2024. "Ahora estamos en contacto estrecho, entre otros socios, con el distrito policial de Oslo", puntualizó, aunque se negó a revelar si hubo amenazas previas contra intereses norteamericanos antes de la explosión.

Seguridad reforzada en Oslo

Después de los bombardeos iniciados el 28 de febrero, las sedes diplomáticas de la Casa Blanca se encuentran en estado de máxima alerta por las represalias lanzadas por Teherán. Sin embargo, la policía noruega no ha vinculado el incidente con la guerra desatada en Oriente Medio.

"Es natural ver esto en el contexto de la actual situación de seguridad y que esto podría ser un ataque dirigido deliberadamente contra la embajada de Estados Unidos", dijo Larsen en una conferencia de prensa.

En ese contexto, el PST confirmó a AFP que reforzó el personal para colaborar en la investigación y localizar al autor.