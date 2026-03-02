HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Javier Milei anuncia 90 reformas en su discurso anual ante el Congreso para rediseñar Argentina

El líder de La Libertad Avanza aseguró que presentará ante el Senado reformas en áreas como economía, educación, justicia, entre otras.

Javier Milei tuvo una tensa presentación en el Congreso argentino.
Javier Milei tuvo una tensa presentación en el Congreso argentino. | Composición LR

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este domingo que impulsará "90 reformas estructurales" en 2026 para "rediseñar la arquitectura institucional" del país en los próximos 50 años. En su discurso anual ante el Congreso, el economista sostuvo que cada ministerio de su gestión ha preparado 10 paquetes de cambios que serán presentados mensualmente.

"Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica. Estas nuevas reglas del juego que dejarán en el pasado el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de la historia", subrayó.

Como parte de su alianza con el presidente Donald Trump, destacó que "el Atlántico Sur es el terreno de disputa estratégica de las próximas décadas" y que Argentina estará en sintonía con Estados Unidos para ello.

"Argentina tiene que ser actor"

Durante su discurso, Milei sostuvo que su estructura y moral estarán reflejadas en Occidente y argumentó que cuentan con minerales críticos, energía, gas, petróleo y fuentes nuclear y renovable para abastecer cadenas de producción a escala. "Tenemos la ubicación en el extremo sur del continente, con salida a dos océanos y presencia en la Antártida", enumeró.

El mandatario también enfatizó la necesidad de que Argentina sea un actor global y controle aspectos como rutas comerciales, recursos naturales y soberanía marítima.

La apertura comercial será uno de los pilares de su proyecto. "Tras décadas de protección, obtuvimos una industria pequeña, cara, dependiente del subsidio y con salario en dólares raquíticos", dijo mientras cuestionó a empresarios locales que lo han criticado en las últimas semanas por abrir las importaciones y afectar la producción nacional.

lr.pe

Contra la oposición

El discurso de Javier ante el Congreso también estuvo marcado por momentos tensos. "Banda de delincuestes, asesinos y brutos", fueron algunos de los insultos que lanzó el mandatario contra los legisladores de la oposición.

Durante dos horas de discurso, hizo un repaso de su gestión de más de dos años en la Presidencia argentina. Sin embargo, a medida que avanzaba la intervención, lanzó críticas a los gobiernos peronistas y cambió radicalmente su tono de voz, que por momentos se tornaba agresivo.

