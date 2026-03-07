Semáforo inteligente advierte sobre los niveles de radiación UV. | Composición LR | Foto: Municipalidad de Surco / Juan Ayala-La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó recientemente que la radiación ultravioleta (UV) alcanzará entre marzo y abril niveles "extremadamente altos" en todo el país, incluyendo Lima Metropolitana, donde ya se registran picos de temperatura de hasta 32°C. Este anuncio despertó la preocupación de la ciudadanía, debido a que una exposición prolongada al sol, sin la debida protección, puede ocasionar graves problemas de salud relacionados con la piel y la visión.

En este contexto, la Municipalidad de Santiago de Surco informó sobre la implementación de modernas herramientas tecnológicas capaces de medir en tiempo real la intensidad de los rayos UV, para que la población pueda acceder a esta información y tomar las precauciones necesarias antes de exponerse al aire libre.

Aparato inteligente

Uno de estos instrumentos es el 'solmáforo', instalado en el emblemático Parque de la Amistad, espacio que recibe diariamente a más de 3.000 visitantes. Se trata de un dispositivo que monitorea de forma continua la radiación y emite alertas visuales a través de un sistema de luces de colores, siguiendo las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El color verde (bajo) indica que no hay mayor riesgo, el amarillo (moderado) recomienda el uso de bloqueador, sombrero y lentes, y el naranja (alto) demanda que, adicionalmente, se utilice ropa de manga larga. Si la alerta es roja (muy alto) se aconseja buscar sombra y si llega a violeta (extremo), se insta a evitar el contacto directo con el sol, especialmente al mediodía.

Nuevos implementos

La comuna también instaló nueve sensores ambientales, uno en cada sector del distrito, que permiten observar la actualización permanente de los rayos ultravioletas y la calidad del aire (material particulado y gases).

Para acceder a esta información, los interesados solo deben ingresar a la sección Calidad de Aire de la página web del municipio. De este modo, "pueden ser alertados oportunamente sobre los niveles elevados de radiación y contaminación, lo que ayuda a reducir riesgos asociados a la exposición solar prolongada", indicó la entidad.

Sensores habilitados por la comuna. Foto: Municipalidad de Surco

¿Qué daños puede causar el exceso de rayos UV?

Según explicó a La República el especialista del Senamhi, Orlando Ccora, los problemas más comunes suelen ser las quemaduras solares o piel rojiza, el cáncer de piel y complicaciones en la visión que pueden producir cataratas. Además, el sistema inmunológico de las personas se puede ver debilitado, lo que las vuelve más proclives a contraer cualquier enfermedad.

