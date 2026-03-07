HOYSuscripcion LR Focus

India desmiente a Estados Unidos y asegura que no necesita su "autorización" para comprar petróleo a Rusia

Los precios del petróleo han aumentado un 30% esta semana, con el barril de Brent cerrando a 92,69 dólares, mientras la guerra en Oriente Medio afecta el mercado energético.

A pesar de las sanciones, India sigue incrementando su compra de crudo ruso, superando a China. Foto: AFP.

India desmintió las afirmaciones de Estados Unidos y aseguró que “nunca ha dependido de la autorización de otro país” para comprar petróleo de Rusia, según citó AFP a una fuente del gobierno. Bajo el mismo pronunciamiento, se recordó que el Kremlin se mantiene como el “primer proveedor” de hidrocarburos de la potencia asiática y la peligrosidad con la que se presenta la guerra en Oriente Medio en su economía.

De acuerdo con un documento publicado por el Departamento del Tesoro, se conserva una validación que le permite a Nueva Delhi la compra del hasta el 3 de abril. "Esta medida temporal no aportará una ventaja financiera significativa, porque solo autoriza las transacciones del crudo ya bloqueado en el mar", agregó el secretario, Scott Bessen.

AFP revela que los precios del combustible se dispararon alrededor de 30% esta semana hasta niveles sin precedentes desde 2023, en un contexto en el que el bombardeo con Irán se sostiene. El barril de Brent del mar del Norte cerró el viernes a 92,69 dólares, lo que supone un aumento de más del 8% con respecto al jueves y de 27,88% en los últimos 7 días.

Esquivo a las medidas

No obstante, las penalizaciones no impidieron que el país bajo el liderazgo de Narendra Modi continuara e incluso aumentara las compras, superando a China.

El Gobierno de Donald Trump impuso en agosto aranceles adicionales del 25% al gigante hindú sobre ciertos productos, aunque un convenio entre naciones limitó las mismas tarifas.

Cabe recordar que, desde el 2022, Washington, la Unión Europea y miembros del G7 vienen implementando sanciones contra el sector petrolero ruso con la finalidad de reducir su capacidad monetaria y así afectar su poderío en el conflicto con Ucrania.

El contexto ante la alza del crudo

La circunstancia en el Golfo Pérsico se está agravando, con varios países clave reduciendo su producción debido a los efectos del enfrentamiento en la región. Irak disminuyó su suministro en 1,5 millones de barriles diarios, mientras que Kuwait alcanzó su límite de volumen de almacenamiento, cerrando la mayor parte de su infraestructura de refinado destinada a la exportación, según informes de JPMorgan.

En respuesta a los temores de escasez, China tomó medidas drásticas, ordenando la suspensión de las exportaciones de diésel y gasolina de sus principales refinerías, reveló Bloomberg. Además, la Armada de los Estados Unidos anunció que comenzará a escoltar los buques mercantes que atraviesen Ormuz.

El impacto en los mercados hasta el momento fue moderado, gracias a los inventarios saludables de petróleo que podrían cubrir un mes de cierre del estrecho, explicó Jason Gabelman de TD Cowen. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil, y las interrupciones prolongadas desencadenarían crisis más graves en la provisión energética global.

