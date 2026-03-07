Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico | Foto: difusión | Foto: difusión

Gobierno de Balcázar designa a Alonso Tenorio como nuevo secretario general de Palacio tras renuncia de José Luis Torrico | Foto: difusión | Foto: difusión

El Gobierno de José María Balcázar designó a Alonso Tenorio Trigoso como nuevo secretario general del Despacho Presidencial, tras aceptar la renuncia de José Luis Torrico Huerta al cargo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N. 073-2026-PCM, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano. En el mismo conjunto de normas, el Ejecutivo también formalizó la salida de Torrico, quien había asumido el puesto semanas atrás.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Designar al señor ALONSO TENORIO TRIGOSO como Secretario General del Despacho Presidencial”, se lee en la resolución.

El cargo de secretario general del Despacho Presidencial es uno de los puestos clave dentro de Palacio de Gobierno, ya que se encarga de coordinar la gestión administrativa y el funcionamiento interno de la Presidencia.

José Luis Torrico había sido designado como secretario general a fines de febrero de 2026. Sin embargo, su permanencia en el cargo fue breve, pues su renuncia fue aceptada poco más de dos semanas después de su nombramiento.

Con esta resolución, Alonso Tenorio Trigoso queda al frente de la Secretaría General del Despacho Presidencial, oficina responsable de articular la gestión administrativa de Palacio y canalizar la documentación dirigida al despacho del jefe de Estado.