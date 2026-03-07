HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     
Sociedad

Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 33 heridos

La Gerencia Regional de Salud de La Libertad confirmó que 5 personas se encuentran graves tras la detonación de un artefacto explosivo en la discoteca Dalí.

Detonan explosivo en discoteca Dali en Trujillo
Detonan explosivo en discoteca Dali en Trujillo | Difusión/LR

En la madrugada de este sábado 7 de marzo se registró un atentado en la discoteca Dali, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo, durante la presentación de la agrupación de cumbia Amor Rebelde. La detonación de un artefacto explosivo provocó momentos de pánico entre los asistentes y dejó al menos 33 personas heridas, de las cuales cinco estarían críticas, según la Gerencia Regional de Salud.

El hecho se reportó alrededor de las 3:30 a.m. y los lesionados fueron trasladados a los hospitales Belén y Regional Docente de Trujillo. Algunos de ellos presentan contusión pulmonar y múltiples heridas causadas por esquirlas. Entre los afectados también se encuentran tres menores de edad que estaban dentro del local al momento de la explosión.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Cinco heridos permanecen graves tras explosión en discoteca de Trujillo

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián, informó que varios de los afectados por la explosión fueron trasladados a los principales hospitales de la ciudad para recibir atención médica. “Tenemos 16 heridos en el hospital Belén que han sido atendidos de manera oportuna. En el Hospital Regional Docente tenemos 17 heridos; cinco de ellos están graves. Tres se encuentran en sala de operaciones con trauma abdominal cerrado y lesiones vasculares”, declaró a La República.

Asimismo, explicó que entre los pacientes en estado crítico se encuentra una joven de 19 años identificada como Maricielo, cuyos familiares aún no han sido ubicados. Ante ello, el personal de salud exhortó a sus parientes a acudir lo antes posible al hospital.

Lista de heridos por la Gerencia Regional de Salud La Libertad.

Lista de heridos por la Gerencia Regional de Salud La Libertad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que, tras el incidente, se envió de inmediato personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) para atender a los afectados, mientras se verifican los posibles daños ocasionados por la explosión.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú realiza las diligencias correspondientes para determinar el origen de la explosión y continuar con las investigaciones del caso.

Nota en desarrollo…

Notas relacionadas
Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

LEER MÁS
Ciudadanos de Trujillo sí rompieron propaganda política de Alianza Para el Progreso, pero video no es actual: sucedió en el 2022

Ciudadanos de Trujillo sí rompieron propaganda política de Alianza Para el Progreso, pero video no es actual: sucedió en el 2022

LEER MÁS
Ranking SCIMAGO 2026: Universidad Señor de Sipán se consolida entre las seis mejores universidades del país

Ranking SCIMAGO 2026: Universidad Señor de Sipán se consolida entre las seis mejores universidades del país

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”

LEER MÁS
¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ataque con explosivo en discoteca de Trujillo en pleno concierto de Amor Rebelde deja 33 heridos

Trump advierte que Irán "recibirá un duro golpe" y que considera su "destrucción total": "Perdedor de Oriente Medio"

Katia Palma se indigna con Flavia López en 'Esto es guerra' por no saber multiplicar 2x2: "¿Pueden caer ladrillos?"

Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 7 de marzo: Ate y El Agustino entre los distritos afectados

Universidad San Marcos habilita buses para postulantes que rendirán examen de admisión 2026-II ante crisis por GNV

Ola de calor afectará Lima hasta el 12 de marzo: Senamhi advierte temperaturas superiores a 30ºC

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025