En la madrugada de este sábado 7 de marzo se registró un atentado en la discoteca Dali, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo, durante la presentación de la agrupación de cumbia Amor Rebelde. La detonación de un artefacto explosivo provocó momentos de pánico entre los asistentes y dejó al menos 33 personas heridas, de las cuales cinco estarían críticas, según la Gerencia Regional de Salud.

El hecho se reportó alrededor de las 3:30 a.m. y los lesionados fueron trasladados a los hospitales Belén y Regional Docente de Trujillo. Algunos de ellos presentan contusión pulmonar y múltiples heridas causadas por esquirlas. Entre los afectados también se encuentran tres menores de edad que estaban dentro del local al momento de la explosión.

Cinco heridos permanecen graves tras explosión en discoteca de Trujillo

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián, informó que varios de los afectados por la explosión fueron trasladados a los principales hospitales de la ciudad para recibir atención médica. “Tenemos 16 heridos en el hospital Belén que han sido atendidos de manera oportuna. En el Hospital Regional Docente tenemos 17 heridos; cinco de ellos están graves. Tres se encuentran en sala de operaciones con trauma abdominal cerrado y lesiones vasculares”, declaró a La República.

Asimismo, explicó que entre los pacientes en estado crítico se encuentra una joven de 19 años identificada como Maricielo, cuyos familiares aún no han sido ubicados. Ante ello, el personal de salud exhortó a sus parientes a acudir lo antes posible al hospital.

Lista de heridos por la Gerencia Regional de Salud La Libertad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que, tras el incidente, se envió de inmediato personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) para atender a los afectados, mientras se verifican los posibles daños ocasionados por la explosión.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú realiza las diligencias correspondientes para determinar el origen de la explosión y continuar con las investigaciones del caso.

Nota en desarrollo…