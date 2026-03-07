López Chau pide al presidente Balcázar y su gabinete que viajen a Cusco por problema de Camisea

López Chau pide al Ejecutivo resolver problema de Camisea. | Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR | Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR

López Chau pide al Ejecutivo resolver problema de Camisea.

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, pidió que el presidente José María Balcázar y todo su gabinete ministerial se trasladen a Cusco para sostener un diálogo directo con autoridades y actores locales sobre la situación vinculada al proyecto gasífero de Camisea, en el cual se produjo una fuga de gas con una llamarada en el sistema de ductos del proyecto.

Durante su llegada a la ciudad, el ex rector de la UNI señaló que la presencia del Ejecutivo en la región permitiría abrir un espacio de conversación con los distintos sectores involucrados y avanzar en la búsqueda de una salida al problema relacionado con el aprovechamiento del gas de Camisea.

‘El estado debe constituirse acá, resolver el problema, cómo es posible que hayan permitido esta desgracia, vamos de desgracia en desgracia (…) Con este Congreso se puede esperar de todo, cualquier cosa puede pasar. Que venga a Cusco con su gabinete a conocer los problemas y resolverlos inmediatamente. La UNI está al servicio del país. Los ingenieros tendrán que plantear las soluciones’, sostuvo.

Alfonso López Chau habría presentado información falsa en su hoja de vida

El Jurado Electoral Especial (JEE) comparó la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Alfonso López Chau con información registrada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y advirtió que el candidato no declaró haber sido fundador de la empresa Centro Médico Gestión & Salud S.A.C., en la cual posee 100 acciones.

Según el organismo electoral, en la DJHV presentada en diciembre pasado el postulante indicó que no tenía información que consignar en ese apartado.

Ante esta situación, el JEE señaló que existen indicios que podrían configurar una presunta falsedad en la información declarada. Por ello, dispuso el inicio de un proceso sancionador y otorgó un plazo de un día calendario al partido político para que presente sus descargos en ejercicio de su derecho a la defensa.



