HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     33 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo     
Política

López Chau pide al presidente Balcázar y su gabinete que viajen a Cusco por problema de Camisea

El ex rector de la UNI dijo que el Ejecutivo debe escuchar a las autoridades locales y buscar soluciones inmediatas para solucionar la problemática de Camisea.

López Chau pide al Ejecutivo resolver problema de Camisea.
López Chau pide al Ejecutivo resolver problema de Camisea. | Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR | Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, pidió que el presidente José María Balcázar y todo su gabinete ministerial se trasladen a Cusco para sostener un diálogo directo con autoridades y actores locales sobre la situación vinculada al proyecto gasífero de Camisea, en el cual se produjo una fuga de gas con una llamarada en el sistema de ductos del proyecto.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante su llegada a la ciudad, el ex rector de la UNI señaló que la presencia del Ejecutivo en la región permitiría abrir un espacio de conversación con los distintos sectores involucrados y avanzar en la búsqueda de una salida al problema relacionado con el aprovechamiento del gas de Camisea.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

‘El estado debe constituirse acá, resolver el problema, cómo es posible que hayan permitido esta desgracia, vamos de desgracia en desgracia (…) Con este Congreso se puede esperar de todo, cualquier cosa puede pasar. Que venga a Cusco con su gabinete a conocer los problemas y resolverlos inmediatamente. La UNI está al servicio del país. Los ingenieros tendrán que plantear las soluciones’, sostuvo.

PUEDES VER: Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

lr.pe

Alfonso López Chau habría presentado información falsa en su hoja de vida

El Jurado Electoral Especial (JEE) comparó la Declaración Jurada de Hoja de Vida de Alfonso López Chau con información registrada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y advirtió que el candidato no declaró haber sido fundador de la empresa Centro Médico Gestión & Salud S.A.C., en la cual posee 100 acciones.

Según el organismo electoral, en la DJHV presentada en diciembre pasado el postulante indicó que no tenía información que consignar en ese apartado.

Ante esta situación, el JEE señaló que existen indicios que podrían configurar una presunta falsedad en la información declarada. Por ello, dispuso el inicio de un proceso sancionador y otorgó un plazo de un día calendario al partido político para que presente sus descargos en ejercicio de su derecho a la defensa.


Notas relacionadas
Desesperación en Mala por falta de agua: vecinos cargan baldes y recurren a vertientes no potables

Desesperación en Mala por falta de agua: vecinos cargan baldes y recurren a vertientes no potables

LEER MÁS
José Balcázar: reprograman juicio por presunta difamación hasta el fin de su mandato presidencial

José Balcázar: reprograman juicio por presunta difamación hasta el fin de su mandato presidencial

LEER MÁS
José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

José Balcázar promulgó 8 leyes para crear nuevas universidades: proyectos no tienen financiamientos

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

LEER MÁS
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

López Chau pide al presidente Balcázar y su gabinete que viajen a Cusco por problema de Camisea

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: cómo funciona este sorprendente método

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Política

Misión de observadores de la Unión Europea empezó sus actividades previas a las elecciones 2026

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

López Chau pide al presidente Balcázar y su gabinete que viajen a Cusco por problema de Camisea

Misión de observadores de la Unión Europea empezó sus actividades previas a las elecciones 2026

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025