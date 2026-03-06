Christian Domínguez, Karla Tarazona, Rocío Miranda y Kurt Villavicencio anunciaron en vivo el fin del programa ‘Préndete’ el viernes 6 de marzo, tras permanecer más de tres años al aire en Panamericana Televisión. El espacio matutino, donde tocaban temas de farándula al estilo de sus conductores, no gozaba un buen rating, según cifras de Kantar Ibope Media.

Los mensajes de despedida comenzaron con el del cantante y líder de ‘La gran orquesta’, quien se mostró nostálgico al asegurar que “Préndete no va más”. Además, destacó que el programa fue testigo de la reconciliación que tuvo con Tarazona, madre de su hijo.

"El día de hoy anunciamos que es el último programa de 'Préndete'. Nueve y media a mediodía, haciendo que la gente goce, se divierta, baile, con noticias, que también reniegue, que también debata, pero el día de hoy será un día bonito (...) Queremos agradecer a todas las personas por acompañarnos por mucho tiempo”, señaló muy apenado Domínguez.

Karla Tarazona y su sentido mensaje de despedida a ‘Préndete’

Karla Tarazona, conductora de ‘Préndete’ desde su primera emisión, reveló que, aunque el programa llegó a su fin, ella y sus compañeros seguirán ligados a Panamericana, ya que cada uno tiene proyectos diferentes.

“En realidad, no es una 'despedida' señoras y señores, se cierra una etapa, sí, pero se abren cosas nuevas, como ustedes saben, el canal está cambiando, hay cosas que se están renovando. De repente, compañerita, te vas más tarde, el compañerito a Buenos Días Perú”, expresó.

Por su parte, Kurt Villavicencio se quebró al despedirse de todos y agradeció a sus compañeros por los tres meses que regresó al espacio de farándula. “Yo venía desde el 2021 como invitado, luego como conductor, y después me fui a ‘Todo se filtra’ y retorné aquí. Quiero agradecerles por estos tres meses. A mí me verán por las calles con mi micrófono de ‘Mesa Caliente’ haciendo lo que más me gusta”, finalizó el popular ‘Metiche’.

¿Qué proyecto de Gisela Valcárcel reemplazará a ‘Préndete’?

Panamericana anunció que este lunes 9 de marzo, a las 9:30 a.m., el programa ‘Doctores de guardia’ tomará el horario de ‘Préndete’. El espacio de salud es producido por GV Producciones, de propiedad de Gisela Valcárcel y que es su gran apuesta para repuntar en el rating en el horario de la mañana.

"Desde este lunes 9 de marzo a las 9.30 a. m. comienza Doctores de Guardia con los especialistas, el doctor Sebastián Arrieta, la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro, que entrarán a tu hogar para resolver todas tus dudas", se lee en su cuenta oficial de Instagram.