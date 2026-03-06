HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
EN VIVO

Emergencia de gas: clases y trabajo virtual, y guerra en el CAL | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Chau ‘Préndete’: programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

Los conductores Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvieron emotivas palabras al anunciar que era la última emisión de ‘Préndete’ y se despidieron de su público.  

'Préndete' se estrenó un 9 de enero de 2023 a través de Panamericana. Foto: YouTube.
'Préndete' se estrenó un 9 de enero de 2023 a través de Panamericana. Foto: YouTube.

Christian Domínguez, Karla Tarazona, Rocío Miranda y Kurt Villavicencio anunciaron en vivo el fin del programa ‘Préndete’ el viernes 6 de marzo, tras permanecer más de tres años al aire en Panamericana Televisión. El espacio matutino, donde tocaban temas de farándula al estilo de sus conductores, no gozaba un buen rating, según cifras de Kantar Ibope Media.

Los mensajes de despedida comenzaron con el del cantante y líder de ‘La gran orquesta’, quien se mostró nostálgico al asegurar que “Préndete no va más”. Además, destacó que el programa fue testigo de la reconciliación que tuvo con Tarazona, madre de su hijo.

"El día de hoy anunciamos que es el último programa de 'Préndete'. Nueve y media a mediodía, haciendo que la gente goce, se divierta, baile, con noticias, que también reniegue, que también debata, pero el día de hoy será un día bonito (...) Queremos agradecer a todas las personas por acompañarnos por mucho tiempo”, señaló muy apenado Domínguez.

PUEDES VER: Después de 13 años, Kurt Villavicencio y Christian Domínguez conducirán juntos en ‘Préndete’: “Una nueva etapa”

lr.pe

Karla Tarazona y su sentido mensaje de despedida a ‘Préndete’

Karla Tarazona, conductora de ‘Préndete’ desde su primera emisión, reveló que, aunque el programa llegó a su fin, ella y sus compañeros seguirán ligados a Panamericana, ya que cada uno tiene proyectos diferentes.

“En realidad, no es una 'despedida' señoras y señores, se cierra una etapa, sí, pero se abren cosas nuevas, como ustedes saben, el canal está cambiando, hay cosas que se están renovando. De repente, compañerita, te vas más tarde, el compañerito a Buenos Días Perú”, expresó.

Por su parte, Kurt Villavicencio se quebró al despedirse de todos y agradeció a sus compañeros por los tres meses que regresó al espacio de farándula. “Yo venía desde el 2021 como invitado, luego como conductor, y después me fui a ‘Todo se filtra’ y retorné aquí. Quiero agradecerles por estos tres meses. A mí me verán por las calles con mi micrófono de ‘Mesa Caliente’ haciendo lo que más me gusta”, finalizó el popular ‘Metiche’.

PUEDES VER: Karla Tarazona encara a Metiche por insinuar que Christian Domínguez retomaría su relación con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

lr.pe

¿Qué proyecto de Gisela Valcárcel reemplazará a ‘Préndete’?

Panamericana anunció que este lunes 9 de marzo, a las 9:30 a.m., el programa ‘Doctores de guardia’ tomará el horario de ‘Préndete’. El espacio de salud es producido por GV Producciones, de propiedad de Gisela Valcárcel y que es su gran apuesta para repuntar en el rating en el horario de la mañana.  

"Desde este lunes 9 de marzo a las 9.30 a. m. comienza Doctores de Guardia con los especialistas, el doctor Sebastián Arrieta, la ginecóloga Sara Castañeda y la psicóloga Romina Castro, que entrarán a tu hogar para resolver todas tus dudas", se lee en su cuenta oficial de Instagram.

Notas relacionadas
Karla Tarazona encara a Metiche por insinuar que Christian Domínguez retomaría su relación con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

Karla Tarazona encara a Metiche por insinuar que Christian Domínguez retomaría su relación con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

LEER MÁS
Karla Tarazona se defiende y niega responsabilidad de salida de Molly Gereda de Puro Sentimiento: “Yo no tengo la culpa”

Karla Tarazona se defiende y niega responsabilidad de salida de Molly Gereda de Puro Sentimiento: “Yo no tengo la culpa”

LEER MÁS
Christian Domínguez confronta a Santi Lesmes por decir que casi se pelearon en 'El gran show': "Me hubiera gustado que me peche"

Christian Domínguez confronta a Santi Lesmes por decir que casi se pelearon en 'El gran show': "Me hubiera gustado que me peche"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

Melissa Klug queda atrapada en una isla y no puede regresar a Perú por bombardeos entre Israel e Irán: “No sabes la desesperación que sentimos”

LEER MÁS
Jesús Barco le pide a Melissa Klug que regrese de isla donde está atrapada tras ataques entre Irán e Israel: "Ven ya"

Jesús Barco le pide a Melissa Klug que regrese de isla donde está atrapada tras ataques entre Irán e Israel: "Ven ya"

LEER MÁS
Samahara Lobatón regresa a Estados Unidos y se besa apasionadamente con Youna avivando rumores de reconciliación

Samahara Lobatón regresa a Estados Unidos y se besa apasionadamente con Youna avivando rumores de reconciliación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Chau ‘Préndete’: programa de Christian Domínguez y Karla Tarazona es sacado del aire y será reemplazado por proyecto de Gisela Valcárcel

¡Sin peluca ni polleras! Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star' y competiría con Gisela Valcárcel

Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

Espectáculos

¡Sin peluca ni polleras! Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con 'Sábado Súper Star' y competiría con Gisela Valcárcel

‘Esto es guerra’: ¿cómo le fue en el rating con la presencia de exparticipantes de ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde?

Jesús Barco le pide a Melissa Klug que regrese de isla donde está atrapada tras ataques entre Irán e Israel: "Ven ya"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

CIDH visitará Perú en segundo semestre del 2026: evaluará estado de la democracia y cuidado de los DD. HH.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025