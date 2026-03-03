Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

Un equipo de la Universidad de Basilea y la ETH de Zúrich ha logrado un avance significativo al invertir la polaridad de un ferroimán mediante un pulso láser. Este método permite manipular el material sin aumentar su temperatura, un proceso que tradicionalmente requería calentar el material por encima de su temperatura crítica.

El trabajo se centró en un material compuesto por dos capas de ditelururo de molibdeno, un semiconductor con propiedades electrónicas únicas. Al manipular este material con luz, los expertos han dado un paso importante hacia la creación de circuitos controlados ópticamente.

Manipulación de la polaridad sin necesidad de calor

Los cientificos utilizaron un pulso láser para cambiar la orientación de los espines de los electrones en un material ferroimán. Este proceso es una alternativa a los enfoques tradicionales, que requieren aumentar la temperatura para invertir la polaridad. Gracias al láser, el proceso se puede controlar sin modificar las condiciones térmicas del material.

Este método permite que los espines se reorienten de manera controlada, generando un cambio permanente en la polaridad del imán. El avance elimina las limitaciones asociadas con el calentamiento, ofreciendo nuevas posibilidades para la manipulación de materiales magnéticos.

Implicaciones para los circuitos electrónicos

El material utilizado permite inducir cambios en los estados electrónicos mediante un pulso láser, lo que posibilita la creación de circuitos controlados por luz. Este avance podría facilitar la reconfiguración de circuitos de manera más eficiente que los métodos tradicionales, sin la necesidad de intervenciones térmicas o mecánicas.

El control preciso de la polaridad de los imanes mediante luz podría permitir la fabricación de dispositivos más flexibles y adaptables. Esto podría tener un impacto importante en la producción de componentes de próxima generación.

Nuevas aplicaciones en detección de precisión

El descubrimiento abre nuevas aplicaciones en la detección de campos electromagnéticos. Los circuitos controlados por luz podrían utilizarse para desarrollar interferómetros de alta precisión capaces de detectar variaciones mínimas en estos.

Estos dispositivos podrían tener aplicaciones importantes en campos como la física de partículas, donde se requieren mediciones precisas, así como en la mejora de sistemas de monitoreo en industrias como la medicina y la investigación científica.