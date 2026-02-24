HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

ELN anuncia "cese al fuego de forma unilateral" para las elecciones legislativas en Colombia

El Ejército de Liberación Nacional asevera que la nación liderada por Gustavo Petro "requiere soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social".

ELN suele suspender las acciones bélicas en periodos de votación.
ELN suele suspender las acciones bélicas en periodos de votación.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este lunes 23 de febrero de 2026 un "cese al fuego de forma unilateral" para las próximas elecciones legislativas en Colombia. La guerrilla sostuvo que las administraciones anteriores no atendieron las demandas de la población ni buscaron soluciones reales. También afirmaron que las votaciones no darán solución a los problemas de fondo y solo prolongarán la crisis actual sin resolver las causas estructurales.

"Seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y la actuación en libertad", señalaron en alusión a la tregua declarada. El grupo armado suele suspender las acciones bélicas en periodos de votación y durante festividades como la Navidad. Sin embargo, la decisión se produce en un contexto marcado por el aumento de atentados, secuestros y amenazas contra candidatos y dirigentes.

Niega influencia en los comicios

El ELN indicó que la propuesta de Acuerdo Nacional podría ser discutida con el próximo mandatario y con los nuevos congresistas con el fin de enfrentar la crisis estructural, política y social del país. "Colombia requiere soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia para bien de las mayorías", alegó la organización insurgente. Además, la estructura armada mencionó que las campañas políticas carecen de "propuestas colectivas" y están "sometidas a disputas que violan la ética y las reglas".

"Para ocultar mañas y malas prácticas, se endilga al ELN la responsabilidad de querer afectar el libre ejercicio del voto en el país. Les aclaramos que no controlamos ni orientamos los órganos ni los escrutinios. No participamos con candidatos ni financiamos campaña alguna, como sí lo hace el narcotráfico por medio de las decenas de clanes políticos", argumentaron.

Con dicha declaración, el grupo buscó deslindar responsabilidades sobre la logística y supervisión de los comicios legislativos en Colombia. Por último, reconoció el fracaso del proyecto de Paz Total y respaldó el mensaje del papa León XIV al aseverar que la reconciliación "no se puede imponer por vías de la fuerza". "En la actual coyuntura también recogemos el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana a una 'paz electoral'", dijeron.

Colombia votará bajo un clima de violencia política

El 8 de marzo se realizarán las elecciones legislativas y el 31 de mayo se celebrarán las presidenciales para elegir al sucesor de Gustavo Petro. El proceso estará marcado por la presión violenta de grupos armados y el asesinato a tiros en 2025 del aspirante presidencial Miguel Uribe. A inicios de febrero de 2026 se reportó un atentado contra la caravana del senador Jairo Castellanos en la región de Arauca, con fuerte presencia de la guerrilla. El ataque dejó dos guardaespaldas muertos. El funcionario, sin embargo, no viajaba en el convoy.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el ELN es una "fuente de amenaza" contra la jornada democrática, especialmente en zonas rurales con escasa presencia del Estado. "Nuestra preocupación central es sobre la libertad con que se desarrollarán esos comicios en ciertas regiones del país", alegó la directora de la Defensoría, Iris Marín, al presentar un informe en el que se señala que durante el periodo preelectoral se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos.

