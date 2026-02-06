Ejército de Colombia mata a 15 miembros del ELN, grupo guerrillero vinculado al narcotráfico

Petro avanza en su ofensiva contra el narcotráfico. | Composición LR

Un balance oficial del Ejército Nacional de Colombia confirmó que al menos 15 miembros de la organización Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron tras un asalto en la región del Catatumbo, zona fronteriza con Venezuela.

Según las autoridades colombianas, esta operación fue descrita como "de alta precisión" y se llevó a cabo desde la madrugada en los municipios de El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Inicialmente, bajo el liderazgo de Gustavo Petro, el Ejército reportó siete fallecidos en esta ofensiva, que incluyó bombardeos y ataques con armas pesadas en medio de la vegetación densa, plagada de sembradíos de hoja de coca.

Drones en los campamentos desmantelados

Tras los bombardeos, el Ejército desmanteló varias bases del grupo armado. Entre el material incautado figuran "más de 200 granadas", 15 fusiles y abundante munición, según detalló el general colombiano Hugo López, comandante de las Fuerzas Armadas, en una entrevista con Blu Radio.

Petro y Trump, en su última reunión del martes, acordaron combatir conjuntamente a tres de los principales cabecillas en Colombia: alias Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC; Chiquito Malo, del Clan del Golfo; y Pablito, tercero en la línea de mando del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En rechazo a estos acuerdos, el principal cartel de la cocaína, conocido como el Clan del Golfo, rompió las negociaciones de paz en Qatar que sostenía con el gobierno.

La criminalidad persiste en Colombia

Un atentado a tiros el jueves contra la caravana del senador Jairo Castellanos en Arauca dejó dos guardaespaldas muertos. El asalto, perpetrado en una zona con fuerte presencia del ELN, ocurrió mientras Castellanos no viajaba en el convoy, y él se encuentra ileso.

Las imágenes del vehículo blindado, perforado por impactos de bala, fueron compartidas en redes sociales, mientras se emiten alertas sobre la inseguridad electoral.

Este incidente resalta el clima de incertidumbre que rodea las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, con casi un tercio de los municipios del país bajo "alerta" por violencia electoral.

Los grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las FARC, están aumentando sus ataques para influir en los comicios, reviviendo los temores a la violencia política que afectó a Colombia en las décadas de los 80 y 90.