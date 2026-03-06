Durante la conferencia de prensa, la PCM detalló diversas medidas que serán adoptadas por el gobierno tras la crisis desatada por la deflagración del gasoducto en Megantoni, Cusco. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, enfatizó que el foco está en la priorización del bienestar de la población vulnerable y la continuidad de los servicios básicos.

La premier informó que las medidas buscan racionalizar el uso del gas natural para asegurar que más de 2 millones de familias en Lima y Callao no sufran desabastecimiento en sus hogares. Además, también anunció la liberación de reservas estratégicas de combustible para equilibrar la oferta interna y una supervisión para evitar el alza injustificada de precios en los grifos.

Incremento del Vale FISE y apoyo a taxistas

Gerardo López, ministro de Economía y Finanzas, señaló que las medidas enfocadas en los sectores más vulnerables. El economista anunció el incremento temporal del Vale FISE, que pasará de S/ 20 a S/ 30 durante los próximos 30 días, una medida que busca proteger a 1.3 millones de familias ante posibles variaciones en el costo del gas doméstico.

Además, para el sector transporte, el Estado asumirá el pago de la cuota mínima mensual de la deuda por conversión a gas natural de los taxistas lo que se traduce en un beneficio de S/ 120 para aminorar el impacto del incremento de los combustibles.

Gestión de demanda y stock de GLP

Desde el Ministerio de Energía y Minas, el ministro Ángelo Alfaro explicó que se trabaja coordinadamente con Cálidda, TGP, Pluspetrol, Repsol, Kallpa, entre otros actores de primera mano, para gestionar la crisis técnica. El ministro también señaló que se ha desplazado el GLP hacia la parte industrial que ya no tiene gas natural, hecho que ha ocasionado una mayor demanda. “La información se está actualizando día a día de acuerdo a comportamiento del mercado”. Asimismo, señaló que existe una migración masiva de la industria hacia los combustibles líquidos, por lo que se flexibilizarán ciertas normativas para acelerar la distribución. “Vamos a liberar algunas exigencias a fin de que los cuellos de botellas de transporte, tanto de litio como de gas, se vean superados”. Por su parte, el ministro de la Producción, César Quispe, confirmó que las principales empresas importadoras de GLP cuentan con stock suficiente para cubrir el consumo de la población y de los sectores productivos.

Servicio de transporte público

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, garantizó que el suministro de combustible está asegurado para la flota de 6 mil buses que operan en la capital, incluyendo el Metropolitano, los corredores complementarios y el sistema AeroDirecto. Esta medida busca evitar la paralización de la ciudad y proteger el derecho al libre tránsito. Asimismo, se informó que la recolección de basura en distritos como Villa El Salvador, que se vio afectada por la falta de gas en camiones compactadores, ha sido priorizada dentro del decreto de emergencia por ser un servicio esencial de salud pública.

Retorno a la virtualidad preventiva

En el ámbito laboral, el ministro Óscar Fernández anunció la promoción del teletrabajo en Lima y Callao a partir de la próxima semana como una medida para reducir la movilidad urbana y, por ende, el consumo de combustible. Se instó a las empresas privadas a adoptar esta modalidad o a adelantar vacaciones en sectores industriales donde la operatividad dependa del suministro de gas. En el caso del sector educativo, se confirmó que todos los colegios de Lima y Callao pasarán a modalidad de clases remotas durante una semana para minimizar el desplazamiento de estudiantes y docentes.

Fiscalización y seguridad

El Gobierno advirtió que Indecopi y Osinergmin intensificarán los operativos de control en todos los puntos de venta de combustible para evitar la especulación y acaparamiento de combustibles, con sanciones por infracciones.

En la ronda de preguntas, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, hizo un llamado de seguridad a los taxistas que usan vehículos con gas natural a no colocarles GLP, ya que la diferencia de presión representa un riesgo de explosión. “Es un acto criminal de aquellas personas que están vendiendo adaptadores de gas natural para GLP”.