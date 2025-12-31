El país de América Latina con la tasa de interés más baja ha logrado reducir sus niveles de inflación en los últimos años. | Foto: composición LR/IA

El país de América Latina con la tasa de interés más baja ha logrado reducir sus niveles de inflación en los últimos años. | Foto: composición LR/IA

Los bancos centrales en América Latina han llevado a cabo una flexibilización de sus políticas monetarias a raíz de la elevada inflación que afectó al mundo durante la pandemia y los cuellos de botella en los últimos años. Por ello, han bajado la tasa de interés para impulsar sus economías locales.

En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que los entes monetarios de la región seguirán disminuyendo el precio del dinero en sus respectivos países en 2026. Sin embargo, se espera que este proceso de ajuste sea más lento en comparación con el ritmo registrado el último año.

El país de América Latina con la tasa de interés más baja

Tras la recopilación de datos de los principales bancos centrales en Latinoamérica, Costa Rica es la economía que inicia 2026 con la tasa de interés más baja de la región, con 3,25%. Cabe señalar que no se contó con información de Argentina, porque su ente monetario no está utilizando una tasa dentro de su política monetaria. Además, Ecuador depende de lo que determine la Reserva Federal de EE. UU., porque su moneda oficial es el dólar estadounidense.

Brasil: 15% Colombia: 9,25% Uruguay: 7,5% México: 7% Paraguay: 6% Chile: 4,5% Perú: 4,25% Bolivia: 3,26% Costa Rica: 3,25%

El 18 de diciembre de 2025, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinó disminuir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, por lo que la estableció en 3,25% anual. La reducción se realizó tras un análisis que evalúa la reciente evolución de los precios, sus factores determinantes y los riesgos vinculados a las proyecciones económicas.

En la última sesión, el BCCR reportó que la inflación general en noviembre registró un descenso del 0,4% en comparación interanual. Por su parte, el dato subyacente promedio se situó en 0,5%. Ambos indicadores se encuentran por debajo del rango de tolerancia establecido en torno a la meta del 3,0%, que permite una variación de un punto porcentual.

Asimismo, la Junta Directiva subrayó la importancia de las expectativas de inflación, ya que ayudan a evitar que fluctuaciones temporales en la variación de precios provoquen presiones duraderas. Esto asegura que las decisiones relacionadas con el consumo y la inversión se alineen con la estabilidad macroeconómica a mediano plazo.

También, el comportamiento de ciertos precios internacionales de materias primas ha resultado ser más bajo de lo anticipado, al igual que los precios internos y las proyecciones a corto plazo para la electricidad. Esta situación genera una disminución en las presiones inflacionarias.

¿Por qué Brasil tiene la tasa de interés más alta en la región?

El Banco Central de Brasil informó que la incertidumbre persiste en el entorno internacional, influenciada por la situación económica y las políticas implementadas en Estados Unidos, lo que impacta las condiciones financieras a nivel global. Ante este panorama, los países emergentes deben actuar con precaución, especialmente en un contexto caracterizado por tensiones geopolíticas.

A nivel nacional, las expectativas de inflación para 2025 y 2026, según la encuesta Focus, se mantienen por encima de la meta, situándose en 4,4% y 4,2%, respectivamente. La proyección de inflación del Copom para el segundo trimestre de 2027, horizonte relevante actual para la política monetaria, se sitúa en 3,2% en el escenario base. Por ello, subrayó que los riesgos siguen siendo mayores de lo habitual. Entre ellos destacan: