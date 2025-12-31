HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     ¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026? Sigue la cuenta regresiva en el mundo     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Mundo

Los bancos centrales de América Latina que tienen la tasa de interés más baja para impulsar sus economías

Dentro del ranking no están los países de Latinoamérica que tienen al dólar como moneda oficial porque su política monetaria depende de la Reserva Federal de EE. UU. Este es el caso de Ecuador y Panamá.

El país de América Latina con la tasa de interés más baja ha logrado reducir sus niveles de inflación en los últimos años.
El país de América Latina con la tasa de interés más baja ha logrado reducir sus niveles de inflación en los últimos años. | Foto: composición LR/IA

Los bancos centrales en América Latina han llevado a cabo una flexibilización de sus políticas monetarias a raíz de la elevada inflación que afectó al mundo durante la pandemia y los cuellos de botella en los últimos años. Por ello, han bajado la tasa de interés para impulsar sus economías locales.

En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que los entes monetarios de la región seguirán disminuyendo el precio del dinero en sus respectivos países en 2026. Sin embargo, se espera que este proceso de ajuste sea más lento en comparación con el ritmo registrado el último año.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

lr.pe

El país de América Latina con la tasa de interés más baja

Tras la recopilación de datos de los principales bancos centrales en Latinoamérica, Costa Rica es la economía que inicia 2026 con la tasa de interés más baja de la región, con 3,25%. Cabe señalar que no se contó con información de Argentina, porque su ente monetario no está utilizando una tasa dentro de su política monetaria. Además, Ecuador depende de lo que determine la Reserva Federal de EE. UU., porque su moneda oficial es el dólar estadounidense.

  1. Brasil: 15%
  2. Colombia: 9,25%
  3. Uruguay: 7,5%
  4. México: 7%
  5. Paraguay: 6%
  6. Chile: 4,5%
  7. Perú: 4,25%
  8. Bolivia: 3,26%
  9. Costa Rica: 3,25%

El 18 de diciembre de 2025, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinó disminuir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, por lo que la estableció en 3,25% anual. La reducción se realizó tras un análisis que evalúa la reciente evolución de los precios, sus factores determinantes y los riesgos vinculados a las proyecciones económicas.

En la última sesión, el BCCR reportó que la inflación general en noviembre registró un descenso del 0,4% en comparación interanual. Por su parte, el dato subyacente promedio se situó en 0,5%. Ambos indicadores se encuentran por debajo del rango de tolerancia establecido en torno a la meta del 3,0%, que permite una variación de un punto porcentual.

Asimismo, la Junta Directiva subrayó la importancia de las expectativas de inflación, ya que ayudan a evitar que fluctuaciones temporales en la variación de precios provoquen presiones duraderas. Esto asegura que las decisiones relacionadas con el consumo y la inversión se alineen con la estabilidad macroeconómica a mediano plazo.

También, el comportamiento de ciertos precios internacionales de materias primas ha resultado ser más bajo de lo anticipado, al igual que los precios internos y las proyecciones a corto plazo para la electricidad. Esta situación genera una disminución en las presiones inflacionarias.

PUEDES VER: Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

lr.pe

¿Por qué Brasil tiene la tasa de interés más alta en la región?

El Banco Central de Brasil informó que la incertidumbre persiste en el entorno internacional, influenciada por la situación económica y las políticas implementadas en Estados Unidos, lo que impacta las condiciones financieras a nivel global. Ante este panorama, los países emergentes deben actuar con precaución, especialmente en un contexto caracterizado por tensiones geopolíticas.

A nivel nacional, las expectativas de inflación para 2025 y 2026, según la encuesta Focus, se mantienen por encima de la meta, situándose en 4,4% y 4,2%, respectivamente. La proyección de inflación del Copom para el segundo trimestre de 2027, horizonte relevante actual para la política monetaria, se sitúa en 3,2% en el escenario base. Por ello, subrayó que los riesgos siguen siendo mayores de lo habitual. Entre ellos destacan:

  • Un desanclaje de las expectativas de inflación por un período más prolongado.
  • Una mayor resiliencia en la inflación de servicios de lo proyectado debido a una brecha del producto más positiva.
  • Una combinación de políticas económicas externas e internas que tienen un impacto inflacionario mayor al esperado, por ejemplo, a través de un tipo de cambio persistentemente más depreciado.
Notas relacionadas
¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡Dubai festeja con un increíble espectáculo acuático y de luces!

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡Dubai festeja con un increíble espectáculo acuático y de luces!

LEER MÁS
Este país de América Latina sorprende y gana terreno en la economía mundial junto a EE. UU.

Este país de América Latina sorprende y gana terreno en la economía mundial junto a EE. UU.

LEER MÁS
¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026?

¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026?

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Mundo

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Desde el alto el fuego en Gaza hasta los ataques a 'narcolanchas' cerca de Venezuela: las 10 noticias que marcaron el mundo en 2025

Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, un mes después de confesar que padecía cáncer terminal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025