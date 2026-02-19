HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La Unión Europea busca abrir “lo antes posible” las negociaciones para la adhesión de Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó las reformas que el país gobernado por Zelenski continúa implementando para cumplir con los requisitos que solicita el bloque.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, habla durante una conferencia de prensa al final de la reunión de líderes.
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, habla durante una conferencia de prensa al final de la reunión de líderes. | Foto: AFP

La Unión Europea reiteró su intención de avanzar con rapidez en el proceso de adhesión de Ucrania, en medio de la guerra con Rusia. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que el bloque busca abrir formalmente las negociaciones “lo antes posible”, aunque evitó fijar un calendario concreto.

El pronunciamiento se produjo durante una visita oficial a Oslo, donde el dirigente subrayó que el objetivo principal es mantener el impulso político para integrar a Kiev al bloque comunitario. La iniciativa se produce en un contexto marcado por el conflicto armado, cuya invasión a gran escala por parte de Moscú está por cumplir cinco años, lo que complica las expectativas de una adhesión rápida.

Marco Rubio criminaliza la inmigración e insta a Europa a erradicarla

Ucrania avanza en reformas pese a la guerra

Costa destacó que, pese a la presión militar y económica derivada del conflicto, la nación gobernada por Volodimir Zelenski continúa implementando reformas clave para cumplir los requisitos exigidos por el bloque europeo. Según explicó, el país ha demostrado compromiso con los estándares políticos, económicos e institucionales necesarios para convertirse en miembro pleno del bloque.

El funcionario recordó que el proceso de adhesión se rige por los llamados criterios de Copenhague, establecidos en 1993, que obligan a los países candidatos a garantizar el Estado de derecho, la estabilidad institucional y una economía funcional. Asimismo, enfatizó que no existe la posibilidad de una adhesión “simplificada”, ya que todos los aspirantes deben cumplir las mismas condiciones.

Zelenski critica a Trump por insistir en que Ucrania haga concesiones para poner fin al conflicto con Rusia: "No es justo"

lr.pe

Obstáculos políticos y tiempos inciertos

Uno de los principales desafíos para el ingreso de Ucrania es la necesidad de unanimidad entre los Estados miembros. En este sentido, Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, ha expresado su rechazo a la candidatura ucraniana, lo que podría ralentizar el proceso. Sin embargo, Budapest respaldó previamente el otorgamiento del estatus de país candidato en 2022.

Aunque algunos planes, como el promovido por Estados Unidos, contemplan la adhesión de Ucrania en 2027, expertos consideran que ese plazo es difícil de cumplir debido a la complejidad del proceso. Casos anteriores muestran la variabilidad de los tiempos: mientras Finlandia logró integrarse en menos de tres años, otros países como Turquía permanecen en la lista de candidatos desde hace décadas sin avances concretos.

