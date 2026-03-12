HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Crisis múltiple en el Ejecutivo y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

El DT brasileño reflexionó sobre el rendimiento del equipo, ante Carabobo, destacando que el nivel mostrado no fue suficiente para avanzar a fase de grupos.

Sporting Cristal eliminó a Carabobo, aunque no convenció. Foto: Lr/Inka Digital
Sporting Cristal eliminó a Carabobo, aunque no convenció. Foto: Lr/Inka Digital

Sporting Cristal derrotó en penales a Carabobo, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. El popular club celeste sufrió más de la cuenta para clasificar a la fase de grupos. El primer tiempo fue desastroso e incluso tuvieron que remontar un 2-0, pero la experiencia y jerarquía terminaron pesando. Por este motivo, Paulo Autuori no desaprobó el nivel de su equipo.

No es un secreto que el excampeón de la Liga 1, en la previa era altamente favorito, aunque esa superioridad e historia no se vio reflejada en la cancha. Los hinchas 'celestes' se aferraron a la remontada desde el entretiempo y accedieron raspando a la fase de grupos.

PUEDES VER: Revelan posible razón por la que Jairo Vélez se fue de Universitario: "Siempre habría alguien por encima de él"

lr.pe

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre la clasificación de Sporting Cristal?

El técnico brasileño asombró con una dura reflexión en conferencia de prensa, tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar. Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo”, enfatizó Paulo Autuori.

“El responsable por el equipo soy yo pero para el club es importante. Como he ha hablado en la última conferencia, a partir de ahora todo está abierto”, comentó el experimentado entrenador de Sporting Cristal. Sin duda, no estuvo conforme con el nivel mostrado.

PUEDES VER: Sporting Cristal y el millonario premio acumulado tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

lr.pe

¿Cuándo jugará Sporting Cristal la fase de grupos de Copa Libertadores?

El fecha del sorteo para conocer los equipos que integrarán los grupos del torneo internacional será el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programada para comenzar el martes 7 de abril del presente año.

PUEDES VER: ¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

lr.pe

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal?

La transmisión del sorteo de la fase de grupos de esta edición estará a cargo del canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores, a la cual se puede acceder completamente gratis por internet.


Notas relacionadas
Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

LEER MÁS
Partidos de la Copa Libertadores HOY: resultados en la vuelta de la fase 3 y clasificados a grupos

Partidos de la Copa Libertadores HOY: resultados en la vuelta de la fase 3 y clasificados a grupos

LEER MÁS
Sporting Cristal y el millonario premio acumulado tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal y el millonario premio acumulado tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

LEER MÁS
Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

LEER MÁS
Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paulo Autuori sorprende con fuerte autocritica contra Sporting Cristal en Copa Libertadores: "No era para clasificar"

Fallece el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Calor se incrementará en la costa peruana y noches serán más sofocantes, alerta Senamhi: estas serán las REGIONES más afectadas

Deportes

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

Partidos de hoy, jueves 12 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Generales 2026: ¿puedo votar con mi DNI vencido?

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025