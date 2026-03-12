Sporting Cristal derrotó en penales a Carabobo, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. El popular club celeste sufrió más de la cuenta para clasificar a la fase de grupos. El primer tiempo fue desastroso e incluso tuvieron que remontar un 2-0, pero la experiencia y jerarquía terminaron pesando. Por este motivo, Paulo Autuori no desaprobó el nivel de su equipo.

No es un secreto que el excampeón de la Liga 1, en la previa era altamente favorito, aunque esa superioridad e historia no se vio reflejada en la cancha. Los hinchas 'celestes' se aferraron a la remontada desde el entretiempo y accedieron raspando a la fase de grupos.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre la clasificación de Sporting Cristal?

El técnico brasileño asombró con una dura reflexión en conferencia de prensa, tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar. Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo”, enfatizó Paulo Autuori.

“El responsable por el equipo soy yo pero para el club es importante. Como he ha hablado en la última conferencia, a partir de ahora todo está abierto”, comentó el experimentado entrenador de Sporting Cristal. Sin duda, no estuvo conforme con el nivel mostrado.

¿Cuándo jugará Sporting Cristal la fase de grupos de Copa Libertadores?

El fecha del sorteo para conocer los equipos que integrarán los grupos del torneo internacional será el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programada para comenzar el martes 7 de abril del presente año.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal?

La transmisión del sorteo de la fase de grupos de esta edición estará a cargo del canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores, a la cual se puede acceder completamente gratis por internet.



