Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Crisis múltiple en el Ejecutivo y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Crisis múltiple en el Ejecutivo y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Paro de transportistas de carga pesada EN VIVO: últimas noticias de la paralización por crisis de gas en el Perú

Representantes de los gremios alzan su voz de protesta debido a la crisis de combustible y desabastecimiento del GNV, mientras buscan soluciones urgentes para enfrentar la crisis.

Los gremios exigen soluciones al Gobierno ante el desabastecimiento del GNV
Los gremios exigen soluciones al Gobierno ante el desabastecimiento del GNV | Composición LR | Andina

El sector de transporte de carga pesada acata una paralización de sus labores este jueves 12 de marzo tras semanas de crisis energética, pérdidas económicas y falta de medidas del Gobierno para solucionar la situación. Así lo confirmó Geovani Diez, presidente de los Gremios de Transporte de Carga Pesada, a La República. Pese a ello, gremios de taxistas, mototaxis y transporte público no acataron esta acción.

De acuerdo con el dirigente Diez, luego de una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no se concretaron acuerdos y, por ello, se mantuvo la paralización convocada. Asimismo, detalló que un total de 16 organizaciones de su sector se sumaron a la medida. Por tal motivo, el representante precisó que el paro agrupa a colectivos vinculados al transporte multimodal y terrestre.

Paro de transportistas EN VIVO

09:09
12/3/2026

Buses de transporte público opera con normalidad

Durante la mañana del 12 de marzo, el sector de transporte público operó con total normalidad pese al paro convocado por el gremio de carga pesada ante la crisis energética. 

Buses de las empresas El Rápido, Lipetsa, Etuchisa, Vipusa, entre otras, fueron vistas realizando su recorrido habitual a la altura de Puente Nuevo, en El Agustino. 

Fotos: Carlos Félix







 

09:05
12/3/2026

Transporte público descartó paralización

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresa de Transporte Urbano de Lima y Callao, explicó que no se plegarán a una medida centrada en el gas, porque su problemática —según indicó— es previa y más amplia.

Vargas sostuvo que el transporte urbano enfrenta una crisis marcada por la inseguridad ciudadana, con amenazas, extorsión y hechos de sicariato contra conductores, lo que ha generado temor y salida de trabajadores del rubro.

Añadió que varias empresas ya quebraron o están al borde de hacerlo por la caída de la operación (flota trabajando al 40%–50%) y por presiones financieras como embargos de cuentas y vehículos, además de la falta de una política clara para profesionalizar a los choferes. Advirtió que, si no son atendidos por el Ejecutivo y el Congreso, evaluarán un paro propio que podría ser indefinido.

08:53
12/3/2026

Mototaxistas y taxistas no se suman al paro

Jorge Garibay, representante del taxi ejecutivo, indicó a La República que su grupo decidió no sumarse al paro tras reportes de normalización del abastecimiento de GNV y el desbloqueo de chips de recarga que impedían cargar combustible. Sin embargo, advirtió que el precio del metro cúbico se elevó y que seguían monitoreando la situación en los puntos de abastecimiento.

En tanto, Julio García, presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, señaló que su sector no participaría en la paralización del 12 de marzo, aunque evaluará si se cumple el restablecimiento del GNV anunciado por el Gobierno para el domingo.

08:51
12/3/2026

Los principales pedidos de los gremios

De acuerdo con los gremios de transporte de carga pesada, ellos exigen la exoneración temporal de impuestos al diésel debido a la emergencia energética y la inestabilidad de los precios. 

Por ello, el dirigente Giovanni Diez indicó que en algunos puntos se optará por marchas, en otros por mantener las unidades detenidas con motores apagados o, simplemente, no salir a trabajar. Añadió que en el Callao se ha previsto una concentración pacífica fuera de la vía, en el sector conocido como paradero Carrillo, por el puente Oquendo, en la avenida Gambetta.

