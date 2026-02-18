Zelenski critica a Trump por insistir en que Ucrania haga concesiones para poner fin al conflicto con Rusia: "No es justo"
El presidente Volodímir Zelenski afirmó en una entrevista con el medio Axios que "no es justo" que Donald Trump siga pidiendo públicamente a Ucrania, y no a Rusia, que haga concesiones para alcanzar la paz. Además, sugirió que para el líder republicano sería más fácil presionar a Kiev que a Moscú, y sostuvo que "darle la victoria" a Vladímir Putin no contribuiría a una solución duradera.
"Espero que se trate solo de sus tácticas y no de una decisión definitiva", declaró en referencia a las afirmaciones de Trump, quien sostuvo que la responsabilidad de asumir compromisos recaería en Zelenski. Reiteró que la mejor vía para avanzar en las negociaciones es una reunión personal con Putin y reveló que pidió a su equipo plantear un encuentro al más alto nivel en Ginebra, ciudad que albergó recientes citas trilaterales.
Soberanía en disputa
Zelenski dejó en claro que los ucranianos no aceptarían un acuerdo de paz que contemple la retirada unilateral del Donbás y la cesión de ese territorio a Rusia. Incluso, señaló que los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner aseguraron que Moscú realmente quiere poner fin a la guerra. Sin embargo, aconsejó a los enviados de la Casa Blanca no promover una visión de paz que Ucrania consideraría una "historia fallida".
Los representantes de Washington habían propuesto que las tropas de Kiev se retiraran de la región oriental para permitir que la zona se convirtiera en un área económica libre y desmilitarizada. Hasta el momento, el gobierno de Trump no se ha pronunciado sobre qué país ostentaría la soberanía del territorio.
El jefe de Estado ucraniano adelantó que estaría dispuesto a discutir un repliegue de fuerzas, pero exigió que el Kremlin retire las suyas a una distancia equivalente.
Consulta popular
En declaraciones a Axios, precisó que Estados Unidos y Ucrania acordaron que cualquier acuerdo será sometido a referéndum ante el pueblo ucraniano. "Emocionalmente, la gente nunca perdonará esto. Nunca. No me perdonarán… a mí, no perdonarán a Estados Unidos", dijo Zelenski en referencia al retiro del Donbás.
Agregó que los ciudadanos "no pueden entender por qué" se les pediría ceder más tierras. "Esto es parte de nuestro país: todos estos ciudadanos, la bandera, la tierra", defendió. No obstante, argumentó que si el pacto congela las actuales líneas del frente, cree que la ciudadanía aceptaría la propuesta.