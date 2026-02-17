HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia ataca Ucrania con cerca de 400 drones y 29 misiles a horas de negociación por la paz: red eléctrica fue afectada

Los ataques han dejado a muchas ciudades sin calefacción, afectando el regreso a clases de 110,000 alumnos en Kiev ante temperaturas extremas de hasta -20°C.

Los ataques en territorio ucraniano se han focalizaron contra las fuentes de electricidad. Foto: AFP.
Los ataques en territorio ucraniano se han focalizaron contra las fuentes de electricidad. Foto: AFP.

Fuerzas rusas atacaron nuevamente la infraestructura eléctrica de Ucrania, esta vez bajo el marco de la ronda de conversaciones de paz que tendrán en solo horas ambas delegaciones. Según la fuerza aérea de Kiev, se lanzaron cerca de 400 drones y 29 misiles, los cuales, en su mayoría, fueron derribados, pero sí lograron alcanzar 13 objetivos. Se registró la muerte de tres trabajadores del sector afectado.

Volodímir Zelenski condenó la escalada nocturna y reveló que se dio contra 12 regiones del país. "Fue un ataque combinado, especialmente calculado para causar el mayor daño posible", escribió el mandatario en X, pidiendo que la diplomacia esté respaldada por "la justicia".

Mediada por Estados Unidos, la nueva negociación que busca poner fin a casi cuatro años de guerra se da cita esta vez en Ginebra, Suiza. Cabe indicar que, pese a los esfuerzos de Donald Trump por abanderarse del fin del conflicto europeo, hasta el momento las propuestas no han tocado buen puerto.

Golpe a la red ucraniana

DTEK, compañía energética, informó que la infraestructura que abastece la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro, sufrió daños. "Las reparaciones tardarán mucho tiempo para restablecer el funcionamiento del equipo", dijo la empresa en las redes sociales.

El viceministro de Energía contó mayores detalles del ataque: “Un UAV ruso atacó un vehículo que transportaba empleados de la TPP de Sloviansk”. Además, Zelenski detalló el saldo de la ofensiva, indicando que “lamentablemente, se han reportado 9 personas heridas, incluidos niños” a parte de los muertos registrados.

Los ataques en territorio ucraniano se han focalizaron contra las fuentes de electricidad, un hecho que genera preocupación debido a que está dejando múltiples ciudades sin calefacción afectando a los habitantes.

Consecuencias en la cotidianidad

La semana pasada, la agencia AFP aseguró que el 30% de las escuelas en Kiev se quedaron expuestas a temperaturas especialmente gélidas en el país. El reporte indica un descenso de hasta -20°C.

Los bombardeos dejaron al menos 315 instituciones para la educación infantil sin la posibilidad de brindar un ambiente cálido a los menores, según autoridades municipales. Solo en febrero, unos 110.000 alumnos regresaron a clases a principios de mes tras las vacaciones, aunque existe un grupo que se mantiene en la forma remota.

