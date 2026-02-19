Marco Rubio criminaliza la inmigración e insta a Europa a erradicarla

Halcón. Rubio reveló que mantiene el diálogo con China y que no hacerlo sería una “mala práctica geopolítica. | AFP | Saul Loeb

Halcón. Rubio reveló que mantiene el diálogo con China y que no hacerlo sería una “mala práctica geopolítica. | AFP | Saul Loeb

Frío, calculador, con una mirada firme y un discurso que, por momentos, contradice a sus raíces. Así se presentó Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., frente a líderes europeos el sábado 14 de febrero, a quienes pidió trabajar en conjunto para erradicar, según él, los mayores peligros que amenazan al Occidente: la inmigración masiva, los esbozos de un programa nuclear en Irán y el renacimiento del fantasma del "comunismo soviético".

“Nos reunimos aquí como miembros de una alianza histórica, una alianza que salvó y cambió el mundo”, en referencia a los esfuerzos que guiaron al fin de la Segunda Guerra Mundial y la posterior caída del Muro de Berlín. Esas fueron las primeras palabras del funcionario que abrieron la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, donde buscó mostrar una faceta más conciliadora y tranquila de la Administración MAGA, trasladando las principales preocupaciones de Washington al continente europeo a través de un discurso anti derechos civiles, con matices racistas y la búsqueda de la supremacía blanca a través del retorno a una colaboración ultraconservadora.

Por su lado, Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, rechazó esta postura, a la cual calificó como una crítica directa a la forma de cómo el conglomerado gestiona al continente. “Estamos impulsando a la humanidad hacia adelante, tratando de defender los derechos humanos, lo cual, en realidad, también trae prosperidad a la gente”, sentenció.

Migración cero

Rubio, quien es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron al país estadounidense en busca del “sueño americano”, según su biografía oficial publicada por el Gobierno, asumió como la mano derecha y principal representante en el exterior de Donald Trump el 21 de enero de 2025, un día después de la asunción del líder republicano, convirtiéndose en el primer hispano en asumir el cargo, lo cual llenó de expectativas a la población global, pero poco a poco mostró su naturaleza y papel dentro de esta administración.

El funcionario estadounidense envió un dardo a millones de personas que llegaron desde América Latina, África, Medio Oriente y demás regiones hacia EE. UU. en busca de una mejor calidad de vida. Simplemente, no los tolera y les atribuye el riesgo de la destrucción de sus sociedades, la continuidad de su cultura y del futuro de su pueblo, calificando como un “error” el haber abierto sus puertas “a una ola de migración masiva sin precedentes”.

“Cometimos estos errores juntos y ahora, juntos, tenemos la obligación ante nuestro pueblo de afrontar estos hechos y seguir adelante, para reconstruir”, señaló el secretario. Agregó que el país norteamericano, bajo el mandato de Trump, asumirá “la tarea de renovación y restauración, impulsados por una visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vital como el pasado de nuestra civilización”.

El internacionalista peruano Óscar Vidarte describió el discurso de Rubio como una “oda al colonialismo occidental”, que, finalmente, no aterriza ideas claras con lo que se quiere lograr en el Sur global. “Sin libre comercio, sin claridad en relación al futuro del multilateralismo, sin interés por el cambio climático y con una actitud xenófoba” hacia esta parte del continente.

Además, afirmó que, en el caso de Latinoamérica, “solo somos una cuota de mercado” y “parece que no somos parte de la civilización occidental”. “Los irlandeses y alemanes sí aportaron a EE. UU., pero la población del Sur parece que no. Desconoce la explotación que llevaron a cabo —en Sudamérica— y que finalmente la realidad de nuestros países es también culpa de ellos”, ahincó.

La doctrina Rubio

El ‘Halcón’, como se le conoce popularmente al jefe del Departamento de Estado, fue con un objetivo claro a la ciudad alemana: enaltecer a los europeos y apelar a su conexión histórica con el fin de convencerlos de implementar un nuevo orden global y, para ello, dejó de lado su origen latino y decidió explotar a sus ancestros italianos y españoles.

La misión, tal como recitó el funcionario, fue explicar la importancia de proteger al Occidente, unificarlo y enfrentar como bloque a quienes presuntamente amenazan, desde el otro lado del meridiano de Greenwich, su estabilidad. “Para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el Hemisferio Occidental, pero siempre seremos hijos de Europa”, señaló. Esta frase lo premió con la ovación del público.

“Actuando juntos de esta manera, no solo ayudaremos a recuperar una política exterior sensata, sino que nos devolverá un sentido más claro de nosotros mismos. Nos devolverá un lugar en el mundo y, al hacerlo, reprenderá y disuadirá a las fuerzas de la destrucción de la civilización que hoy amenazan tanto a Estados Unidos como a Europa”, enfatizó Rubio, negando el “fin de la era transatlántica”.

Claudia Major, especialista del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad citada por The Guardian, aseveró que el representante trumpista llevó una “oferta de amistad, pero en términos blancos, cristianos y MAGA”. Según declaró el historiador Phillips O'Brien al mismo medio, Rubio prometió “el regreso a un mundo basado en la primacía de los intereses nacionales”, pero sin considerar los valores.

A pesar de la oratoria, la posición entre Estados Unidos y Europa no ha cambiado y la brecha que hay entre ambos no se ha reducido. Incluso, en su espacio frente al micrófono, el canciller alemán, Friederich Merz, se distanció por completo de seguir la doctrina estadounidense, afirmando que "la lucha cultural del movimiento MAGA no es la nuestra", mientras tomó una postura punzante contra la política arancelaria de Trump y el proteccionismo.

"Alianza sí, pero entre iguales... Las autocracias pueden tener seguidores; las democracias tienen socios y aliados", finalizó el ministro, cuya participación recibió sendos aplausos por parte de los asistentes en la sala del hotel Bayerischer Hof.

Sin embargo, para Philippe Dickinson, ex diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido citado por el Consejo Atlántico, “en el fondo, incluso los europeos más alarmistas saben que no pueden permitirse descartar a Estados Unidos como socio, y que obligar a Europa a tomar las riendas estratégicas de su propio destino será, a largo plazo, algo positivo”.

Esta respuesta se da luego de que Rubio, quien busca aliarse con el continente, dijera que este debe fortalecerse y, para ello, deben apostar por su defensa, un sector que, durante los últimos años, se ha ido fortificando gracias al presupuesto destinado por los países miembros de la UE debido al miedo del avance militar ruso tras la invasión a Ucrania.

“No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita a nosotros… Queremos aliados que estén orgullosos de su cultura y su patrimonio, que comprendan que somos herederos de la misma civilización grande y noble, y que, junto con nosotros, estén dispuestos y sean capaces de defenderla”, sentenció el ‘Halcón’.

Fantasmas

El comunismo sigue siendo el eje de Estados Unidos en la búsqueda de aliados. Lo expone como un riesgo que puede ocasionar un desastre de magnitudes catastróficas, convenciendo, en este caso, a Europa, de formar parte de una resistencia contra “la tiranía del este”. “Juntos reconstruimos un continente destrozado tras dos guerras mundiales devastadoras”, expuso.

Una de las críticas realizadas por el diplomático fue hacia la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diciendo que tiene un gran potencial “para ser una herramienta de bien en el mundo”, pero que “no han desempeñado ningún papel” en los últimos asuntos de urgencia, increpándolos por no poder terminar con las guerras en la Franja de Gaza y Ucrania.

También la acusó de haber sido “incapaz de frenar el programa nuclear de los clérigos chiítas radicales de Teherán”, con quien la gestión de Trump negocia acuerdos, y de resolver el asunto interno de Venezuela, donde el chavismo había secuestrado el poder durante más de dos décadas. “Para ello fueron necesarias 14 bombas lanzadas con precisión desde bombarderos estadounidenses B-2”, exclamó, haciendo referencia al conflicto con Irán.

Daniel Fried, ex subsecretario de Estado adjunto de EE. UU. para Europa vía Consejo Atlántico, sostiene que “Rubio podría haber sido más explícito al identificar a Rusia y China como adversarios del mundo libre” que plantea.

China

La situación con el país asiático no fue un tema que pasó desapercibido. Al ser consultado al respecto, Rubio respondió que, al igual que otras naciones, mantienen un diálogo a nivel bilateral. “Sería una mala práctica geopolítica no mantener conversaciones con China”, afirmó.

“Somos dos grandes países con enormes intereses globales; nuestros intereses nacionales a menudo no coincidirán… le debemos al mundo intentar gestionarlos lo mejor posible, evitando, obviamente, los conflictos, tanto económicos como peores”, agregó.

Finalmente, reconoció el enorme grado de responsabilidad de los efectos que podría causar un conflicto a gran escala entre ambos, especialmente en materia comercial, como ya se vive, debido a que este “tiene implicaciones mundiales”.