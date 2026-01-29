El Consejo de la Unión Europea impuso sanciones a altos funcionarios iraníes como respuesta a la brutal represión de las protestas en Irán. Entre los sancionados figuran Eskandar Momeni, ministro del Interior; Mohammad Movahedi Azad, fiscal general; y Iman Afshari, juez presidente. Estos están acusados de liderar la represión violenta contra manifestantes pacíficos y de estar involucrados en la detención arbitraria de activistas políticos y defensores de derechos humanos.

Además de los tres mencionados, el bloque europeo añadió 15 nuevos funcionarios y seis entidades a su lista de sancionados. Estas medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición de visados, como parte de los esfuerzos de la UE por presionar al régimen iraní ante las violaciones de derechos humanos.

Irán continúa con las represiones

De acuerdo con datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), más de 6.200 personas han muerto como resultado de la represión, incluyendo más de 5.800 manifestantes. En este contexto, la UE también estudia la posibilidad de incluir a los Guardianes de la Revolución en su lista de organizaciones terroristas, una medida que podría intensificar aún más la presión sobre Irán.

La organización de derechos humanos, con una vasta red de fuentes dentro del país, está investigando más de 17.000 posibles muertes adicionales, lo que intensifica la alarma internacional sobre la magnitud de la violencia.

Tensión en las relaciones internacionales

El régimen iraní elevó la tensión al anunciar que responderá de manera "aplastante" si se concreta la amenaza de intervención militar por parte de Estados Unidos. En una declaración oficial, el jefe del ejército iraní, Amir Hatami, subrayó que las fuerzas armadas están preparadas para actuar con contundencia frente a cualquier agresión extranjera.

Para reforzar esta postura, Hatami ordenó el despliegue de un millar de drones estratégicos en los regimientos de combate, una medida que refleja el creciente ambiente de confrontación. "Ante las amenazas que enfrentamos, la prioridad del ejército está en mantener y reforzar nuestra ventaja estratégica", señaló en una intervención citada por la televisión estatal.