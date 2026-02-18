HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Prensa extranjera en Argentina denuncia restricciones del Gobierno de Javier Milei a la cobertura de protestas en el Congreso

El Ministerio de Seguridad Nacional impuso restricciones que limitan el acceso a la información y generan un "efecto intimidatorio" para los periodistas en el ejercicio de su labor.

Las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad condicionan el trabajo informativo y establecen zonas exclusivas para la prensa.
Las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad condicionan el trabajo informativo y establecen zonas exclusivas para la prensa. | Foto: AFP

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) expresó su “profunda preocupación” por las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Javier Milei que limitan la cobertura periodística en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Las disposiciones fueron anunciadas en el contexto de las protestas previstas contra la reforma laboral que será debatida en la Cámara de Diputados.

La organización, que agrupa a más de 90 corresponsales de medios internacionales, advirtió que estas restricciones podrían afectar el ejercicio del periodismo en el espacio público. Según el comunicado, las medidas también buscan deslindar al Estado de su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa durante la cobertura de manifestaciones.

Asociación de corresponsales advierte sobre restricciones a la prensa

ACERA cuestionó las disposiciones emitidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, que establecen una “zona exclusiva” para estacionar unidades móviles de prensa en una vereda específica y recomiendan a los periodistas evitar ubicarse entre posibles focos de disturbios y las fuerzas de seguridad. La federación consideró que estas limitaciones condicionan el trabajo informativo y restringen el acceso a los hechos.

En su pronunciamiento, la entidad afirmó que cualquier medida que limite la cobertura de protestas en espacios públicos vulnera tanto el derecho de los periodistas a informar como el de la sociedad a recibir información veraz y oportuna. Asimismo, sostuvo que las disposiciones generan un “efecto intimidatorio” al trasladar a los comunicadores la responsabilidad por su integridad física, e instó a las autoridades a revisar estas acciones conforme a estándares constitucionales e internacionales.

Reforma laboral y protestas aumentan la tensión política

Las medidas se producen en la antesala del debate de la reforma laboral impulsada por Milei, que ya fue aprobada en el Senado y ahora debe ser votada en la Cámara Baja. El proyecto forma parte de un paquete de cambios estructurales promovidos por el Ejecutivo, en medio de una creciente tensión con sectores sindicales y sociales que rechazan la iniciativa.

En respuesta, la Confederación General del Trabajo convocó a una huelga general coincidiendo con el tratamiento legislativo, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado anunció movilizaciones de apoyo. Una protesta reciente frente al Congreso terminó con enfrentamientos, heridos y detenidos, tras lo cual la administración presentó denuncias penales contra los implicados por presuntos delitos relacionados con disturbios y violencia pública.

