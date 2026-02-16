HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Guerra entre Fuerza Popular y Renovación Popular | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Gobierno de Milei realiza cambios en la cuestionada reforma laboral mientras se anuncia huelga nacional

Patricia Bullrich, senadora del partido La Libertad Avanza, realizará cambios en la propuesta respecto a licencias médicas tras diversas críticas.

Milei enfrenta críticas por su reforma laboral.
Milei enfrenta críticas por su reforma laboral. | Composición LR

El gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, planea cambiar el régimen de licencias médicas contemplado en el proyecto de reforma laboral debido a las críticas que generó el artículo que reduce el salario de los trabajadores que se ausenten por enfermedad.

La encargada de difundir la noticia fue Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza y una de las impulsoras de la aprobación del plan en la Cámara Alta. En este sentido, informó que el oficialismo busca asegurar el pago del 100% de la retribución en casos de complicaciones graves.

"Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables y vamos a dejar el 100% (del salario). Lo estamos trabajando. Solo en caso de verficación de casos fehacientes", indicó el último martes Bullrich en una entrevista con TN.

Cámara de Diputados espera debate

Más allá de la polémica relacionada con el sueldo de una persona que se encuentra enferma, la Cámara de Diputados argentina debe aprobar la medida para que los trabajadores cobren 50% del salario cuando sufran una enfermedad por causas recreativas, superados 3 meses de licencia, y 75% en caso de afecciones causadas por una situación involuntaria.

Según explicó DW, la iniciativa busca combatir lo que calificó como una mafia en los certificados médicos, fenómeno al que atribuyó 15% de absentismo laboral en el país.

En el Gobierno esperan que la iniciativa se vote en la Cámara y que la ley se promulgue antes del 1 de marzo, fecha en la que comienza el periodo ordinario del Congreso, cuando Milei ofrecerá un discurso a la nación. El debate del proyecto se desarrolla en sesiones extraordinarias.

Milei viaja a EE. UU. en medio de protestas

El presidente argentino viajará este jueves a Estados Unidos para participar en Washington en la cumbre internacional de la Junta de Paz, que busca intervenir en conflictos internacionales por fuera de los mecanismos tradicionales de la diplomacia multilateral.

Este viaje del líder de LLA tiene como principal objetivo reforzar la política exterior caracterizada por el alineamiento incondicional con la administración republicana. La decisión se produce en paralelo a un contexto nacional marcado por el ajuste económico, el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la conflictividad social.

