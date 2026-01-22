El presidente argentino, Javier Milei, defendió la creciente relación comercial entre Argentina y China, tras afirmar que Buenos Aires no tenía otra alternativa más que fortalecer los intercambios con Pekín mientras buscaba un acuerdo con Estados Unidos.

En una entrevista con John Micklethwait, editor jefe de Bloomberg News, durante el Foro Económico Mundial, Milei manejó su apoyo ideológico a la administración de Donald Trump, al mismo tiempo que consolidaba los lazos económicos con China y defendía el libre comercio.

“En nuestra opinión, China es un gran socio comercial e implica un montón de oportunidades para expandir mercados; eso no está en conflicto”, aseguró Milei poco después de participar en un evento de Davos en el que Trump fue uno de los miembros fundadores de la controvertida "Junta de la Paz". “Si se fijan en el peso de China en el mundo, comprenderán que tengo que comerciar con China”.

Milei deja claro su alineamiento con Washington

Pese a que destacó la importancia del vínculo comercial con China, Milei dejó claro su posicionamiento en el panorama geopolítico mundial, al subrayar que "no hay dudas sobre de dónde está Argentina: está con Estados Unidos", señaló con firmeza.

En ese mismo sentido, el mandatario volvió a insistir en uno de los pilares de su gobierno, la apertura económica al mundo. “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India. Quiero una economía abierta. Argentina es el país más cerrado del mundo en relación con su PBI per cápita”, afirmó.

Milei, conocido por su cercanía geopolítica con Trump, ha intentado mantener un equilibrio sutil entre Washington y Pekín desde que, durante la campaña electoral, calificó al gobierno chino como un "asesino". Desde asumir la presidencia, ha moderado su discurso, buscando no rechazar completamente a China, aunque tampoco ha mostrado un apoyo total hacia el régimen comunista.

La tensa relación con Lula da Silva

Milei lanzó una crítica tajante contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque aclaró que mantiene una relación "adulta" en cuanto a los intercambios comerciales entre ambos países. “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos”, respondió de forma irónica cuando el periodista de Bloomberg sugirió, en tono de broma, que uno de sus perros llevara el nombre del mandatario brasileño.

La relación entre Milei y Lula se ha visto tensa en las últimas semanas, sobre todo después de que el presidente brasileño convocara a las autoridades de la Unión Europea en Brasil, justo antes de la firma del acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur en Paraguay. Sin embargo, tras esta dura declaración, Milei matizó su postura. "Al margen de eso, tenemos una relación adulta. No es una cotienda ideológica de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos”.

“Si se fija, seguimos avanzando y le hemos dado mucho impulso adentro del Mercosur para que empiece a ser más dinámico. El mundo actual requiere más velocidad”, dijo, y resaltó. “Hay que adaptarse, no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas. Los calienta asientos que cobran toneladas de dólares para no hacer nada”.

Defiende captura de Nicolás Maduro

Consultado por las acciones de Trump en Venezuela, Milei defendió con firmeza la destitución de Nicolás Maduro, mientras mantiene el apoyo de Estados Unidos hacia la vicepresidenta del líder autoritario, Delcy Rodríguez.

El libertario elogió el plan de Estados Unidos, destacando sus tres etapas: estabilización, reconstrucción y, finalmente, la transición hacia la democracia, "después iniciará la transición hacia la democracia", describió el libertario, y añadió. “No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora”.

“En Venezuela, creer que existe otra posibilidad para gestionar el proceso de estabilización es realmente no comprender los límites de la realidad”, afirmó Milei, por ende, según su punto de vista, el trabajo de Estados Unidos es "excelente”.