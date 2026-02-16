CGT confirma paro general en Argentina a modo de protesta por reforma laboral de Javier Milei
En medio del panorama incierto que implica los cambios para trabajadores, la Confederación General del Trabajo llama a protestas indefinadas debido a que, consideran, que vulnera los derechos de los trabajadores.
La Confederación General del Trabajo de Argentina convocó el lunes una huelga de 24 horas que se realizará cuando la Cámara de Diputados discuta y apruebe los cambios introducidos por el oficialismo a la reforma laboral propuesta por Javier Milei. Esta acción forma parte de la resistencia sindical al proyecto y sería el cuarto paro general contra su administración.
De esta forma, la CGT paralizará todas las actividades en el país, marcando su cuarto paro general contra el actual gobierno argentino. Esta medida fue tomada tras una reunión entre Octavio Arguello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, cotitulares de la central obrera.
Anteriormente, muchos sindicalistas sostenían que ya no era suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno y pidieron expresamente medidas más drásticas. Pese a ello, se otorgará "libertad de acción" a los sindicatos del sector, según indicó el gremio a la Agencia Noticias Argentinas.
Entre los puntos que causaron rechazo por parte del sindicato se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a la huelga y las vacaciones. El esquema de licencias por enfermedad o accidentes en el trabajo también generó críticas.
Transportistas en Argentina se unen al paro
La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) anticipó su respaldo al paro debido a la reforma laboral. Este importante grupo se unirá al resto de los sindicatos de transporte.
"Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar", señalaron desde el sindicato de choferes. En la última huelga general convocada por el gremio, el 10 de abril, la UTA no se sumó, argumentando que se encontraba en conciliación obligatoria.
Cifras de la era Milei
Desde que Milei asumió en diciembre de 2023, se perdieron 300.000 empleos y cerraron 22.000 empresas, de acuerdo con datos del sector fabril. El actual gobierno sostiene que los cambios permitirán reducir la informalidad y crear empleos para disminuir la carga impositiva al empleador.
El impacto por sectores mostró una mayor incidencia en la industria manufacturera, con 36.648 cesanteados, seguida por el comercio con 32.630, y en la Ciudad de Buenos Aires, 6.720.