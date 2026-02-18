HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cierra histórica fábrica de neumáticos en Argentina y se desatan fuertes protestas: 920 empleados fueron despedidos

La empresa prometió pagar indemnizaciones y saldar deudas tras el cierre de su planta en Buenos Aires.

Conflicto gremial y crisis marcan el fin de la fábrica en Argentina. Foto: Composición LR
La histórica fabricante de neumáticos FATE cesó su actividad industrial en sus oficinas de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y dejó sin empleo a 920 personas. La determinación fue comunicada oficialmente por la compañía, que atribuyó la decisión a un contexto adverso para la industria y a una fuerte retracción en su nivel de actividad.

El establecimiento, considerado la mayor planta productiva del país con capacidad superior a cinco millones de cubiertas anuales, funcionaba al 30%. Tras el anuncio, se registraron manifestaciones dentro y fuera del predio, con presencia policial en la zona y reclamos de los operarios, quienes señalaron que se enteraron de la medida a través de un cartel colocado en la entrada.

PUEDES VER: Maduro será acusado de vender pasaportes diplomáticos a narcos del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para facilitar envío de drogas a EE. UU.

¿Por qué cerró la histórica fábrica de neumáticos FATE en Argentina?

El directorio resolvió el cierre en un escenario de caída de ventas y utilización reducida de la capacidad instalada. La empresa indicó que la medida no respondió a una decisión repentina, sino al deterioro sostenido del mercado. Entre los elementos mencionados figuran el ingreso masivo de cubiertas de origen chino, con valores hasta 40% inferiores, y la pérdida de poder adquisitivo, que postergó el recambio de neumáticos o derivó compras hacia países limítrofes.

La compañía también atravesó meses de tensión con el SUTNA, que incluyeron paros, bloqueos y negociaciones sin acuerdo. En paralelo, la producción se redujo 70% en los últimos años. Según datos citados en el sector, el 85% de los neumáticos que se comercializan en Argentina son importados.

Fuentes cercanas a la firma aludieron a “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior. “Otros países brindan subsidios e incentivos a la producción de neumáticos que se exportan a la Argentina. A la inversa, un fabricante en la Argentina carece de esquemas comparables y debe afrontar sobre costos y pagar derechos de exportación, único caso en el mundo”, se afirmó. También se mencionó debilidad en los mecanismos de defensa comercial.

PUEDES VER: Rusia refuerza su apoyo a Cuba en "la defensa de la soberanía" y rechaza sea una amenaza para Estados Unidos

¿Qué esperan los trabajadores tras las reuniones convocadas por el Gobierno y qué reclaman frente al cierre de FATE?

Luego del anuncio, operarios realizaron protestas en el interior del predio industrial y en sus inmediaciones. Algunos empleados subieron al techo como forma de reclamo. La Policía de la provincia de Buenos Aires desplegó móviles en el lugar con el objetivo de prevenir disturbios. Cerca de las 11 de la mañana, un grupo rompió el alambrado para ingresar al establecimiento, que permanecía cerrada con candados.

Los trabajadores indicaron que no recibieron comunicación previa sobre el cierre. “Nos terminamos de enterar con el comunicado que está en la puerta. Los trabajadores usamos una aplicación de la empresa, ahí está subido el comunicado que está en la puerta y nada más”, relataron. También señalaron que solo algunos compañeros recibieron aviso de un envío postal, que presumen corresponde a telegramas de despido.

A las 12:30 comenzó una reunión convocada por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto con la Secretaría de Trabajo de la Nación y los dueños de la empresa, con participación de delegados gremiales. Está prevista una audiencia virtual en la Secretaría de Trabajo y otra convocatoria en la órbita bonaerense. La CGT expresó su solidaridad a través de su dirigente Jorge Sola, en una conferencia vinculada al debate de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados.

PUEDES VER: Zelenski critica a Trump por insistir en que Ucrania haga concesiones para poner fin al conflicto con Rusia: "No es justo"

¿Qué medidas anunció FATE respecto al pago de indemnizaciones, deudas con proveedores y su situación ante la Secretaría de Trabajo tras el cierre?

En un comunicado oficial, la firma informó: “FATE comunica que, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. A lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad. Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

La empresa señaló que abonará todas las indemnizaciones conforme a la legislación vigente y cancelará las obligaciones pendientes con proveedores y el sistema comercial. Además, habría solicitado el procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo. En el mismo texto expresó: “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, y concluyó con “un profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

