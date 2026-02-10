HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
EN VIVO

Cárceles de lujo y Norma Yarrow solicita cierre del despacho de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Los investigadores se encontraron con peces, crustáceos, pulpos y otros animales invertebrados que viven en condiciones extremas y sin luz solar.

Los pilotos del ROV filmaron este calamar de cristal a 1.725 metros de profundidad. Foto: Schmidt Ocean Institute
Los pilotos del ROV filmaron este calamar de cristal a 1.725 metros de profundidad. Foto: Schmidt Ocean Institute

Una expedición científica en aguas profundas a lo largo de toda la costa argentina, a bordo de un buque del Schmidt Ocean Institute, se encontró con el arrecife de coral más grande del océano, conocido como Bathelia candida, donde se documentaron varios ecosistemas y posibles nuevas especies, además del raro avistamiento de una medusa “fantasma” gigante.

El equipo hizo un recorrido desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, observándose una gran concentración de vida en las profundidades del mar, donde la luz solar no llega y las condiciones son muy extremas para los organismos que habitan allí.

Stygiomedusa gigantea, comúnmente conocida como la medusa fantasma gigante, filmada a 250 metros. Foto: Schmidt Ocean Institute

Stygiomedusa gigantea, comúnmente conocida como la medusa fantasma gigante, filmada a 250 metros. Foto: Schmidt Ocean Institute

PUEDES VER: La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

lr.pe

El mayor arrecife del planeta

La Bathelia candida tiene una extensión de casi 0,4 kilómetros cuadrados, su tamaño es comparable al de la Ciudad del Vaticano y funciona como un hábitat clave para peces, crustáceos, pulpos y otros invertebrados. Este tipo de coral, considerado un indicador de ecosistema marino vulnerable, ya había sido registrado en el Atlántico sudoccidental, pero sus verdaderas dimensiones eran desconocidas.

Corales que forman arrecifes a profundidades aproximadas de 1044 m. que sirven como refugios para la biodiversidad. Foto: Schmidt Ocean Institute

Corales que forman arrecifes a profundidades aproximadas de 1044 m. que sirven como refugios para la biodiversidad. Foto: Schmidt Ocean Institute

Durante las inmersiones con el vehículo operado remotamente ROV SuBastian, los científicos documentaron 28 nuevas especies posibles, entre ellas gusanos, corales, erizos de mar, caracoles marinos y anémonas.

“No esperábamos ver este nivel de biodiversidad en las profundidades marinas argentinas, y estamos muy emocionados de verlas tan llenas de vida”, declaró la científica jefe de la expedición, la Dra. María Emilia Bravo, de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. “Fue increíble ver toda la biodiversidad, las funciones ecosistémicas y la conectividad desplegándose juntas. Abrimos una ventana a la biodiversidad de nuestro país, solo para descubrir que aún quedan muchas más por descubrir”, explicó en un comunicado.

PUEDES VER: Científicos de China revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

lr.pe

Sorpresas en las profundidades

Entre las observaciones más llamativas se encuentra el registro de una medusa fantasma gigante, un organismo de aguas profundas extremadamente raro, capaz de alcanzar longitudes comparables a las de un autobús escolar.

Pez caracol nadando cerca de un coral a 1075 metros de profundidad. Foto: Schmidt Ocean Institute

Pez caracol nadando cerca de un coral a 1075 metros de profundidad. Foto: Schmidt Ocean Institute

Además, el equipo documentó por primera vez en Argentina un “whale fall” profundo, es decir, el esqueleto de una ballena asentado en el fondo marino a 3.890 metros de profundidad. Estos restos funcionan como ecosistemas temporales que alimentan a numerosas especies, desde crustáceos hasta grandes depredadores.

PUEDES VER: El plan de Elon Musk para establecer una civilización con una ciudad en la Luna tiene prioridad sobre una colonia en Marte

lr.pe

Ecosistemas extremos

El objetivo principal de la expedición fue localizar manantiales fríos, zonas donde el metano y otros compuestos químicos que emergen del fondo oceánico y alimentan comunidades basadas en la quimiosíntesis, en lugar de la fotosíntesis. El equipo halló un manantial activo de un kilómetro cuadrado, con extensas colonias de almejas quimiosintéticas.

También se registraron jardines de coral burbuja (Paragorgia arborea) y grandes esponjas en el canal de Malvinas, a unos 3.000 metros de profundidad, lo que refuerza la idea de una fuerte conectividad entre distintos ecosistemas profundos.

Un océano diverso, pero vulnerable

Los científicos recolectaron una cantidad de muestras químicas, físicas y biológicas, que permitirán estudiar estos ambientes durante años. Sin embargo, la expedición también detectó basura marina, como redes de pesca, bolsas y una cinta VHS en buen estado, evidencia de la persistencia de los plásticos incluso en las zonas más remotas.

“Cada expedición al océano profundo confirma que el mar está tan lleno de vida como la tierra firme”, afirmó Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, subrayando la urgencia de comprender y proteger estos ecosistemas aún poco explorados.

Notas relacionadas
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS
Investigadores descubren una hormiga de 40 millones de años dentro de un ámbar de la colección de Goethe

Investigadores descubren una hormiga de 40 millones de años dentro de un ámbar de la colección de Goethe

LEER MÁS
Ni animal ni vegetal: descubren un ser vivo de 8 metros que vivió hace 420 millones de años y no pertenece a ningún reino conocido

Ni animal ni vegetal: descubren un ser vivo de 8 metros que vivió hace 420 millones de años y no pertenece a ningún reino conocido

LEER MÁS
Calendario lunar de febrero 2026: cuándo ver la Luna llena y el eclipse del “Anillo de Fuego” visible este mes

Calendario lunar de febrero 2026: cuándo ver la Luna llena y el eclipse del “Anillo de Fuego” visible este mes

LEER MÁS
China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

China alista una misión histórica: desarrolla dos sondas nucleares para descubrir lo que hay más allá del Sistema Solar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

LEER MÁS
Científicos curan el cáncer de páncreas en ratones: ¿podría llegar a probarse el tratamiento en humanos?

Científicos curan el cáncer de páncreas en ratones: ¿podría llegar a probarse el tratamiento en humanos?

LEER MÁS
El plan de Elon Musk para establecer una civilización con una ciudad en la Luna tiene prioridad sobre una colonia en Marte

El plan de Elon Musk para establecer una civilización con una ciudad en la Luna tiene prioridad sobre una colonia en Marte

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Fiscalía inicia indagaciones por franja electoral y pide a la ONPE procedimiento de asignación de fondos

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

Ciencia

La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

Científicos de China revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

China rompería un récord histórico con la construcción de la presa de agua más alta de la Tierra: sería como un rascacielos de 100 pisos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía inicia indagaciones por franja electoral y pide a la ONPE procedimiento de asignación de fondos

JNJ abre investigación contra juez Concepción Carhuancho por presuntas irregularidades en caso de Mateo Castañeda

Revelan que mujer visitó a José Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025