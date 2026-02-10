Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Los pilotos del ROV filmaron este calamar de cristal a 1.725 metros de profundidad. Foto: Schmidt Ocean Institute

Una expedición científica en aguas profundas a lo largo de toda la costa argentina, a bordo de un buque del Schmidt Ocean Institute, se encontró con el arrecife de coral más grande del océano, conocido como Bathelia candida, donde se documentaron varios ecosistemas y posibles nuevas especies, además del raro avistamiento de una medusa “fantasma” gigante.

El equipo hizo un recorrido desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, observándose una gran concentración de vida en las profundidades del mar, donde la luz solar no llega y las condiciones son muy extremas para los organismos que habitan allí.

Stygiomedusa gigantea, comúnmente conocida como la medusa fantasma gigante, filmada a 250 metros. Foto: Schmidt Ocean Institute

El mayor arrecife del planeta

La Bathelia candida tiene una extensión de casi 0,4 kilómetros cuadrados, su tamaño es comparable al de la Ciudad del Vaticano y funciona como un hábitat clave para peces, crustáceos, pulpos y otros invertebrados. Este tipo de coral, considerado un indicador de ecosistema marino vulnerable, ya había sido registrado en el Atlántico sudoccidental, pero sus verdaderas dimensiones eran desconocidas.

Corales que forman arrecifes a profundidades aproximadas de 1044 m. que sirven como refugios para la biodiversidad. Foto: Schmidt Ocean Institute

Durante las inmersiones con el vehículo operado remotamente ROV SuBastian, los científicos documentaron 28 nuevas especies posibles, entre ellas gusanos, corales, erizos de mar, caracoles marinos y anémonas.

“No esperábamos ver este nivel de biodiversidad en las profundidades marinas argentinas, y estamos muy emocionados de verlas tan llenas de vida”, declaró la científica jefe de la expedición, la Dra. María Emilia Bravo, de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. “Fue increíble ver toda la biodiversidad, las funciones ecosistémicas y la conectividad desplegándose juntas. Abrimos una ventana a la biodiversidad de nuestro país, solo para descubrir que aún quedan muchas más por descubrir”, explicó en un comunicado.

Sorpresas en las profundidades

Entre las observaciones más llamativas se encuentra el registro de una medusa fantasma gigante, un organismo de aguas profundas extremadamente raro, capaz de alcanzar longitudes comparables a las de un autobús escolar.

Pez caracol nadando cerca de un coral a 1075 metros de profundidad. Foto: Schmidt Ocean Institute

Además, el equipo documentó por primera vez en Argentina un “whale fall” profundo, es decir, el esqueleto de una ballena asentado en el fondo marino a 3.890 metros de profundidad. Estos restos funcionan como ecosistemas temporales que alimentan a numerosas especies, desde crustáceos hasta grandes depredadores.

Ecosistemas extremos

El objetivo principal de la expedición fue localizar manantiales fríos, zonas donde el metano y otros compuestos químicos que emergen del fondo oceánico y alimentan comunidades basadas en la quimiosíntesis, en lugar de la fotosíntesis. El equipo halló un manantial activo de un kilómetro cuadrado, con extensas colonias de almejas quimiosintéticas.

También se registraron jardines de coral burbuja (Paragorgia arborea) y grandes esponjas en el canal de Malvinas, a unos 3.000 metros de profundidad, lo que refuerza la idea de una fuerte conectividad entre distintos ecosistemas profundos.

Un océano diverso, pero vulnerable

Los científicos recolectaron una cantidad de muestras químicas, físicas y biológicas, que permitirán estudiar estos ambientes durante años. Sin embargo, la expedición también detectó basura marina, como redes de pesca, bolsas y una cinta VHS en buen estado, evidencia de la persistencia de los plásticos incluso en las zonas más remotas.

“Cada expedición al océano profundo confirma que el mar está tan lleno de vida como la tierra firme”, afirmó Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, subrayando la urgencia de comprender y proteger estos ecosistemas aún poco explorados.