El Hotel Plaza de Mulas, en Argentina, fue considerado como el hotel más alto del Mundo. | Clarín

En lo profundo de la Cordillera de los Andes, alejado de las rutas pavimentadas y las grandes ciudades, se encuentra un edificio que alguna vez representó un sueño de progreso y vanguardia. Hoy, en cambio, yace en completo silencio, rodeado únicamente de roca, hielo y viento.

Este es un hotel construido a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en uno de los paisajes más inhóspitos de América Latina. Durante años, fue un destino esencial para los montañistas que se aventuraban en busca de la cima más alta del continente.

Su historia fusiona innovaciones en ingeniería, turismo exclusivo y retos logísticos impensables. Pero también está marcada por un desenlace de abandono, producto de las implacables condiciones de la naturaleza.

¿Cuál es el abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que era el más alto del mundo?

Se trata del Hotel Plaza de Mulas, ubicado en la provincia de Mendoza, Argentina, dentro del Parque Provincial Aconcagua, a 4.370 metros sobre el nivel del mar, justo en la base del majestuoso Aconcagua, la montaña más alta de América. Construido en la década de 1990, su principal propósito fue proporcionar un refugio y servicios a los intrépidos montañistas que se alistaban para conquistar la imponente cima del Aconcagua.

Cuando abrió sus puertas, logró un hito que lo hizo único: se convirtió en el hotel más alto del mundo. Este récord mundial no solo atrajo la atención de la comunidad internacional, sino que también le otorgó una gran visibilidad, lo que lo convirtió en una curiosidad arquitectónica por su ubicación en un lugar tan extremo y desafiante.

¿Cómo se construyó el hotel más alto del mundo?

La construcción del Hotel Plaza de Mulas fue una verdadera hazaña logística, un desafío que requirió una planificación meticulosa y una ejecución precisa. Los materiales para su edificación fueron transportados a lomo de mula, un medio tradicional en la montaña, o mediante vehículos especialmente diseñados para soportar las exigentes condiciones del terreno y la altitud.

A diferencia de otros refugios ubicados en las alturas, la Plaza de Mulas ofrecía un nivel de comodidad inesperado en un entorno tan austero. Contaba con habitaciones privadas, espacios comunes cerrados donde los montañistas podían relajarse después de sus jornadas extenuantes, además de un servicio de comidas.

Durante los años en los que estuvo operativo, el hotel fue un importante punto de encuentro para escaladores profesionales y equipos de expediciones internacionales. Era el espacio perfecto para ajustar detalles y descansar, vital para asegurar el éxito de los montañistas en el Aconcagua, una de las cumbres más difíciles de alcanzar del mundo.

El final del Hotel Plaza de Mulas

Mantener un hotel a una altitud de casi 4.400 metros representaba una gran inversión y un desafío constante. Las condiciones extremas, como el frío intenso, las tormentas de nieve y la falta de oxígeno, dificultaban el día a día.

El suministro de alimentos, combustible y la realización de tareas de mantenimiento requerían una logística complicada. Cada temporada, los costos aumentaban significativamente para asegurar que el hotel estuviera en condiciones adecuadas.

Con el tiempo, el proyecto se volvió cada vez menos viable. La relación entre los gastos y los ingresos dejó de ser rentable, incluso en los periodos de mayor afluencia de turistas y montañistas. Finalmente, el hotel cerró entre 2010 y 2013. Desde entonces, dejó de ser un alojamiento de lujo y quedó fuera de servicio para el público.