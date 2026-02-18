HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Mundo

Rusia refuerza su apoyo a Cuba en "la defensa de la soberanía" y rechaza sea una amenaza para Estados Unidos

Bruno Rodríguez, canciller cubano, destacó la importancia de su visita oficial y la disposición del país al diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con otras naciones.

Lavrov calificó de inadmisibles las acciones de Estados Unidos e instó a que busquen soluciones diplomáticas. Foto: Composición LR/AFP.
Lavrov calificó de inadmisibles las acciones de Estados Unidos e instó a que busquen soluciones diplomáticas. Foto: Composición LR/AFP.

El canciller Serguéi Lavrov confirmó que Rusia seguirá su apoyo a Cuba en busca de “la defensa de la soberanía y la seguridad del país” durante su encuentro con su homólogo Bruno Rodríguez en Moscú. Además, rechazó las acusaciones que plantean este respaldo como un golpe a “los intereses de Estados Unidos”.

"Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a Washington a que demuestre sentido común y un enfoque responsable, y se abstenga de sus planes de imponer un bloqueo militar naval", manifestó.

TE RECOMENDAMOS

SATURNO ENTRA EN ARIES: ¿CÓMO AFECTARÁ A CADA SIGNO DEL ZODÍACO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Rodríguez arribó en las últimas horas a territorio ruso en una visita oficial que cuenta como punto culminante una cita con el presidente Vladímir Putin. “La reunión tiene una importancia especial dados los difíciles momentos que está atravesando nuestra amistosa y hermana”, indicó para EFE el portavoz presidencial Dmitri Peskov.

PUEDES VER: Irán avanza hacia un posible pacto con Estados Unidos para establecer un programa nuclear tras reunión en Ginebra

lr.pe

Acciones inaceptables

Lavrov calificó de inadmisibles las acciones estadounidenses e instó a la administración a que busquen soluciones mediante las conversaciones diplomáticas, acción que la nación centroamericana ha aceptado. Por su parte, el canciller cubano expresó: "Nosotros estaremos prestos siempre a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país".

Asimismo, el jefe de diplomacia denunció que Washington opta por las prácticas de violación del derecho internacional”, lo que sí se presenta como una verdadera amenaza directa a la independencia de los demás Estados, según su juicio.

Contacto con Estados Unidos

El Gobierno de Donald Trump confirmó el pasado 16 de febrero que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un posible acuerdo. En aquella oportunidad, el mandatario aprovechó para reiterar que esta es una “nación fallida” y lamentó que no cuenten con combustible para que “los aviones despeguen”, ya que este están acumulándose en las pistas.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades; los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando”, añadió el líder republicano.

Notas relacionadas
Rusia ataca Ucrania con cerca de 400 drones y 29 misiles previa a la negociación por la paz: red eléctrica fue afectada

Rusia ataca Ucrania con cerca de 400 drones y 29 misiles previa a la negociación por la paz: red eléctrica fue afectada

LEER MÁS
UE asegura que Rusia atraviesa su mayor debilidad desde el inicio de la guerra con Ucrania: "Están rotos"

UE asegura que Rusia atraviesa su mayor debilidad desde el inicio de la guerra con Ucrania: "Están rotos"

LEER MÁS
Alexéi Navalni fue asesinado por Rusia con una toxina de rana ecuatoriana, denuncian Reino Unido y otros 4 países

Alexéi Navalni fue asesinado por Rusia con una toxina de rana ecuatoriana, denuncian Reino Unido y otros 4 países

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

LEER MÁS
"La 'maldición' presidencial ataca de nuevo": así informaron los medios internacionales sobre la destitución de José Jerí

"La 'maldición' presidencial ataca de nuevo": así informaron los medios internacionales sobre la destitución de José Jerí

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República de Uruguay EN VIVO HOY por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin haber cometido delito

La clausura de 15 locales en Miraflores reaviva disputa con Intercorp por inversión de más de S/21 millones en el Estadio Manuel Bonilla

Mundo

Zelenski critica a Trump por insistir en que Ucrania haga concesiones para poner fin al conflicto con Rusia: "No es justo"

No es China: este país de Asia romperá récord histórico con el estadio más grande del mundo para 135.000 asistentes y estará listo en 2028

El país de América Latina que supera a Cuba y Argentina como el más barato para los turistas, según ranking 2026: gastan menos de US$330

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin haber cometido delito

EN VIVO: Congreso elije HOY al nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025