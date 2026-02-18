Lavrov calificó de inadmisibles las acciones de Estados Unidos e instó a que busquen soluciones diplomáticas. Foto: Composición LR/AFP.

El canciller Serguéi Lavrov confirmó que Rusia seguirá su apoyo a Cuba en busca de “la defensa de la soberanía y la seguridad del país” durante su encuentro con su homólogo Bruno Rodríguez en Moscú. Además, rechazó las acusaciones que plantean este respaldo como un golpe a “los intereses de Estados Unidos”.

"Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, instamos a Washington a que demuestre sentido común y un enfoque responsable, y se abstenga de sus planes de imponer un bloqueo militar naval", manifestó.

Rodríguez arribó en las últimas horas a territorio ruso en una visita oficial que cuenta como punto culminante una cita con el presidente Vladímir Putin. “La reunión tiene una importancia especial dados los difíciles momentos que está atravesando nuestra amistosa y hermana”, indicó para EFE el portavoz presidencial Dmitri Peskov.

Acciones inaceptables

Lavrov calificó de inadmisibles las acciones estadounidenses e instó a la administración a que busquen soluciones mediante las conversaciones diplomáticas, acción que la nación centroamericana ha aceptado. Por su parte, el canciller cubano expresó: "Nosotros estaremos prestos siempre a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país".

Asimismo, el jefe de diplomacia denunció que Washington opta por las prácticas de violación del derecho internacional”, lo que sí se presenta como una verdadera amenaza directa a la independencia de los demás Estados, según su juicio.

Contacto con Estados Unidos

El Gobierno de Donald Trump confirmó el pasado 16 de febrero que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un posible acuerdo. En aquella oportunidad, el mandatario aprovechó para reiterar que esta es una “nación fallida” y lamentó que no cuenten con combustible para que “los aviones despeguen”, ya que este están acumulándose en las pistas.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades; los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando”, añadió el líder republicano.