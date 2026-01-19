Dinamarca busca que la OTAN realice una misión en Groenlandia ante presiones de Estados Unidos

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, propuso que la OTAN realice una misión en Groenlandia. | Foto: composición LR

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, propuso que la OTAN realice una misión en Groenlandia. | Foto: composición LR

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, propuso la posibilidad de establecer una misión de vigilancia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Groenlandia. De esta manera, Copenhague trata de fortalecer la posición de la isla frente a las aspiraciones expansionistas de EE. UU.

"Lo propusimos, el secretario general también tomó nota y creo que ahora, con suerte, podremos obtener un marco que defina cómo se puede llevar a cabo", declaró Poulsen durante una conferencia de prensa tras su encuentro con el jefe de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Además, estuvo acompañado por Vivian Motzfeldt, ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia.

TE RECOMENDAMOS ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

Dinamarca y Groenlandia buscan asistencia de la OTAN

Rutte confirmó en su cuenta de X que mantuvo conversaciones con el ministro de Defensa danés y la diplomática groenlandesa. Durante el intercambio, se destacó la relevancia del Ártico, que incluye a Groenlandia, en el contexto de la "seguridad colectiva" de la región. "Seguiremos trabajando juntos como aliados en este importante asunto", sostuvo el secretario general de la OTAN.

Previo al anuncio de Poulsen, Donald Trump envió un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que afirmó que "el mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia". El republicano afirmó que es crucial asegurar el control de esta isla, que posee abundantes recursos minerales y tierras raras, para prevenir la expansión de la influencia de Rusia y China.

El titular de Defensa de Suecia, Pal Jonson, propuso que una misión de la OTAN podría representar un camino viable para avanzar en las crecientes tensiones. "Estamos viendo cuál es la vía más constructiva con la que podemos contribuir a este esfuerzo de fortalecer la huella de la Alianza en el Alto Norte", declaró tras una reunión con ministros de países nórdicos en la sede de la organización en Bruselas.

Como respuesta, el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia expresaron su oposición a las medidas arancelarias desde Washington, ya que "socavan las relaciones transatlánticas". Incluso, la Unión Europea está considerando la posibilidad de establecer aranceles que podrían alcanzar los 93.000 millones de euros en respuesta a productos de EE. UU.

PUEDES VER: Países de Europa se unen ante amenazas arancelarias de Donald Trump por la disputa sobre Groenlandia

Declaraciones de Trump en las presiones por el Ártico

El presidente de EE. UU. comunicó en una carta divulgada que, tras no ser considerado para el Premio Nobel, no se siente obligado a centrarse exclusivamente en la paz. Así, durante un diálogo con el primer ministro de Noruega, el jefe de la Casa Blanca expresó su desacuerdo respecto a la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia.

Trump ha expresado su descontento por no haber sido laureado con el galardón en 2025, un reconocimiento que finalmente fue otorgado a María Corina Machado. Pese a que la opositora venezolana entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, las presiones del mandatario no han cesado.