Dinamarca busca que la OTAN realice una misión en Groenlandia ante presiones de Estados Unidos

En una reciente entrevista telefónica, Donald Trump no negó el uso de la fuerza al ser consultado sobre su estrategia para controlar Groenlandia.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, propuso que la OTAN realice una misión en Groenlandia.
El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, propuso que la OTAN realice una misión en Groenlandia. | Foto: composición LR

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, propuso la posibilidad de establecer una misión de vigilancia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Groenlandia. De esta manera, Copenhague trata de fortalecer la posición de la isla frente a las aspiraciones expansionistas de EE. UU.

"Lo propusimos, el secretario general también tomó nota y creo que ahora, con suerte, podremos obtener un marco que defina cómo se puede llevar a cabo", declaró Poulsen durante una conferencia de prensa tras su encuentro con el jefe de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Además, estuvo acompañado por Vivian Motzfeldt, ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia.

Trump evita responder si usará la fuerza para apoderarse de Groenlandia y amenaza con imponer aranceles del 100%

Dinamarca y Groenlandia buscan asistencia de la OTAN

Rutte confirmó en su cuenta de X que mantuvo conversaciones con el ministro de Defensa danés y la diplomática groenlandesa. Durante el intercambio, se destacó la relevancia del Ártico, que incluye a Groenlandia, en el contexto de la "seguridad colectiva" de la región. "Seguiremos trabajando juntos como aliados en este importante asunto", sostuvo el secretario general de la OTAN.

Previo al anuncio de Poulsen, Donald Trump envió un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que afirmó que "el mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia". El republicano afirmó que es crucial asegurar el control de esta isla, que posee abundantes recursos minerales y tierras raras, para prevenir la expansión de la influencia de Rusia y China.

El titular de Defensa de Suecia, Pal Jonson, propuso que una misión de la OTAN podría representar un camino viable para avanzar en las crecientes tensiones. "Estamos viendo cuál es la vía más constructiva con la que podemos contribuir a este esfuerzo de fortalecer la huella de la Alianza en el Alto Norte", declaró tras una reunión con ministros de países nórdicos en la sede de la organización en Bruselas.

Como respuesta, el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia expresaron su oposición a las medidas arancelarias desde Washington, ya que "socavan las relaciones transatlánticas". Incluso, la Unión Europea está considerando la posibilidad de establecer aranceles que podrían alcanzar los 93.000 millones de euros en respuesta a productos de EE. UU.

Países de Europa se unen ante amenazas arancelarias de Donald Trump por la disputa sobre Groenlandia

Declaraciones de Trump en las presiones por el Ártico

El presidente de EE. UU. comunicó en una carta divulgada que, tras no ser considerado para el Premio Nobel, no se siente obligado a centrarse exclusivamente en la paz. Así, durante un diálogo con el primer ministro de Noruega, el jefe de la Casa Blanca expresó su desacuerdo respecto a la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia.

Trump ha expresado su descontento por no haber sido laureado con el galardón en 2025, un reconocimiento que finalmente fue otorgado a María Corina Machado. Pese a que la opositora venezolana entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, las presiones del mandatario no han cesado.

La isla que Dinamarca vendió a Estados Unidos en plena Primera Guerra Mundial y su conexión con Groenlandia

La isla que Dinamarca vendió a Estados Unidos en plena Primera Guerra Mundial y su conexión con Groenlandia

Donald Trump impone aranceles del 10% a Dinamarca, Francia y Alemania en presión por obtener Groenlandia

Donald Trump impone aranceles del 10% a Dinamarca, Francia y Alemania en presión por obtener Groenlandia

¿Por qué China ve el Ártico como su "Canal de Panamá"? Por estas razones EE.UU. teme perder el control de Groenlandia

¿Por qué China ve el Ártico como su “Canal de Panamá”? Por estas razones EE.UU. teme perder el control de Groenlandia

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

Multimillonario de EE.UU. realiza una donación histórica de islas a 2 países de América Latina para fortalecer sus economías

Multimillonario de EE.UU. realiza una donación histórica de islas a 2 países de América Latina para fortalecer sus economías

