HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Rusia cuestiona la soberanía danesa sobre Groenlandia en medio de la disputa con EE. UU.: “No es una parte natural de Dinamarca”

Además, el portavoz del Kremlin califica de "inquietante" la situación y sugiere que Donald Trump "hará historia" si logra anexar Groenlandia.

El canciller Serguéi Lavrov afirmó que Groenlandia es una "conquista colonial" y solicitó que la resolución del conflicto se lleve a cabo dentro de la OTAN.
El canciller Serguéi Lavrov afirmó que Groenlandia es una "conquista colonial" y solicitó que la resolución del conflicto se lleve a cabo dentro de la OTAN. | Foto: AFP

Rusia irrumpió de lleno en la creciente crisis diplomática por Groenlandia al cuestionar abiertamente la soberanía de Dinamarca sobre la isla ártica, en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos y Europa por las pretensiones del presidente Donald Trump de tomar el control del territorio. Las declaraciones del canciller ruso, Serguéi Lavrov, añadieron un nuevo actor al conflicto.

“En principio, Groenlandia no es una parte natural de Dinamarca, ¿verdad?”, afirmó Lavrov este martes durante una rueda de prensa en Moscú. El jefe de la diplomacia rusa calificó a la isla como “una conquista colonial” y sostuvo que el debate sobre los antiguos territorios coloniales “se está volviendo cada vez más grave”, en alusión directa al pulso entre Washington y sus aliados europeos.

TE RECOMENDAMOS

ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

lr.pe

Lavrov habla de “conquista colonial” y pide que el conflicto se resuelva en la OTAN

Las palabras del canciller ruso se producen mientras Trump insiste en que EE. UU. debe asumir el control total de Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa, alegando razones de seguridad nacional. El sábado, el mandatario estadounidense anunció aranceles contra importaciones de países europeos que se oponen a esa posibilidad.

Lavrov profundizó su argumento al relativizar el vínculo histórico entre la isla y Dinamarca. “No era una parte natural de Noruega ni una parte natural de Dinamarca. Es una conquista colonial. El hecho de que los habitantes ahora estén acostumbrados y se sientan cómodos es otra cuestión”, declaró. Al mismo tiempo, buscó marcar distancia de las ambiciones estadounidenses al subrayar que Moscú no pretende intervenir directamente en el futuro del territorio.

PUEDES VER: Rusia confirma que Trump invitó a Putin a formar parte de la Junta de Paz para un alto al fuego en Gaza

lr.pe

“No tenemos nada que ver con los planes de capturar Groenlandia. No tengo ninguna duda de que Washington sabe claramente que ni Rusia ni China tienen tales planes”, afirmó el canciller ruso, quien también cuestionó el argumento del republicano de que la isla podría caer en manos de potencias rivales. “Cuando la situación en torno a Groenlandia se justifica por el hecho de que Rusia o China la conquistarán… no hay confirmaciones de ello. Incluso los economistas y politólogos occidentales lo desmienten”, sostuvo Lavrov, antes de insistir en que el asunto debe resolverse “dentro de la OTAN”.

Desde el Kremlin, el portavoz presidencial Dmitri Peskov reforzó la narrativa rusa al asegurar que el jefe de la Casa Blanca “hará historia” si logra anexionar Groenlandia. “No solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial”, afirmó el lunes, aunque calificó como “inquietante” la información que circula sobre el conflicto y las acusaciones sobre una supuesta amenaza rusa.

Notas relacionadas
Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

LEER MÁS
Rusia confirma que Trump invitó a Putin a formar parte de la Junta de Paz para un alto al fuego en Gaza

Rusia confirma que Trump invitó a Putin a formar parte de la Junta de Paz para un alto al fuego en Gaza

LEER MÁS
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Mundo

China desafía a EE.UU. con una compra histórica de carne vacuna de este país de América Latina: acordaron un cupo y arancel del 12,5%

Persecución a inmigrantes marca el primer año de Donald Trump como presidente en EE. UU.

Donald Trump confirma invitación a Vladímir Putin para integrar la Junta de Paz de alto al fuego en Gaza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025