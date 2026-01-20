El canciller Serguéi Lavrov afirmó que Groenlandia es una "conquista colonial" y solicitó que la resolución del conflicto se lleve a cabo dentro de la OTAN. | Foto: AFP

El canciller Serguéi Lavrov afirmó que Groenlandia es una "conquista colonial" y solicitó que la resolución del conflicto se lleve a cabo dentro de la OTAN. | Foto: AFP

Rusia irrumpió de lleno en la creciente crisis diplomática por Groenlandia al cuestionar abiertamente la soberanía de Dinamarca sobre la isla ártica, en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos y Europa por las pretensiones del presidente Donald Trump de tomar el control del territorio. Las declaraciones del canciller ruso, Serguéi Lavrov, añadieron un nuevo actor al conflicto.

“En principio, Groenlandia no es una parte natural de Dinamarca, ¿verdad?”, afirmó Lavrov este martes durante una rueda de prensa en Moscú. El jefe de la diplomacia rusa calificó a la isla como “una conquista colonial” y sostuvo que el debate sobre los antiguos territorios coloniales “se está volviendo cada vez más grave”, en alusión directa al pulso entre Washington y sus aliados europeos.

TE RECOMENDAMOS ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

PUEDES VER: Rusia apostaría por un país de América Latina para crear reactores nucleares y suministrar energía a bases militares o zonas sin combustible

Lavrov habla de “conquista colonial” y pide que el conflicto se resuelva en la OTAN

Las palabras del canciller ruso se producen mientras Trump insiste en que EE. UU. debe asumir el control total de Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa, alegando razones de seguridad nacional. El sábado, el mandatario estadounidense anunció aranceles contra importaciones de países europeos que se oponen a esa posibilidad.

Lavrov profundizó su argumento al relativizar el vínculo histórico entre la isla y Dinamarca. “No era una parte natural de Noruega ni una parte natural de Dinamarca. Es una conquista colonial. El hecho de que los habitantes ahora estén acostumbrados y se sientan cómodos es otra cuestión”, declaró. Al mismo tiempo, buscó marcar distancia de las ambiciones estadounidenses al subrayar que Moscú no pretende intervenir directamente en el futuro del territorio.

PUEDES VER: Rusia confirma que Trump invitó a Putin a formar parte de la Junta de Paz para un alto al fuego en Gaza

“No tenemos nada que ver con los planes de capturar Groenlandia. No tengo ninguna duda de que Washington sabe claramente que ni Rusia ni China tienen tales planes”, afirmó el canciller ruso, quien también cuestionó el argumento del republicano de que la isla podría caer en manos de potencias rivales. “Cuando la situación en torno a Groenlandia se justifica por el hecho de que Rusia o China la conquistarán… no hay confirmaciones de ello. Incluso los economistas y politólogos occidentales lo desmienten”, sostuvo Lavrov, antes de insistir en que el asunto debe resolverse “dentro de la OTAN”.

Desde el Kremlin, el portavoz presidencial Dmitri Peskov reforzó la narrativa rusa al asegurar que el jefe de la Casa Blanca “hará historia” si logra anexionar Groenlandia. “No solo en la historia de Estados Unidos, sino también en la historia mundial”, afirmó el lunes, aunque calificó como “inquietante” la información que circula sobre el conflicto y las acusaciones sobre una supuesta amenaza rusa.