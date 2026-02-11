HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

José Jerí, juergas, votos y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Rusia advierte medidas "técnico-militares" si países de Occidente militarizan Groenlandia

Donald Trump exigió "negociaciones inmediatas" con los aliados europeos para que Estados Unidos adquiera el territorio autónomo danés.

Gobierno de Vladimir Putin amenaza con responder con medidas militares si militarizan Groenlandia.
Gobierno de Vladimir Putin amenaza con responder con medidas militares si militarizan Groenlandia. | Composición LR

El gobierno de Vladimir Putin advirtió este miércoles 11 de febrero de 2026 que Rusia podría implementar medidas "técnico-militares" si los países de Occidente continúan enviando tropas a Groenlandia. Naciones como Alemania, Suecia, Francia y Noruega desplegaron en enero un contingente armado para realizar ejercicios conjuntos con Dinamarca. El envío se produjo ante las amenazas de Donald Trump de anexar por la fuerza la isla ártica a Estados Unidos.

En el Foro Económico Mundial 2026, el líder republicano exigió "negociaciones inmediatas" con los aliados europeos para que Washington adquiera el territorio autónomo danés. Sostuvo que solo el control estadounidense reforzaría la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Luego anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para retirar los aranceles impuestos a los países que enviaron una misión castrense de exploración a la región.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

lr.pe

Moscú endurece postura y Oslo no descarta invasión

Ante los parlamentarios, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, emitió la amenaza. "Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, que incluyen medidas técnico-militares", expresó en respuesta a la posibilidad de que la isla se convierta en un enclave estratégico contra Moscú. El funcionario acusó a Dinamarca de tratar a los groenlandeses como "ciudadanos de segunda clase".

Lavrov también se refirió a la hipótesis planteada por Trump de que el Kremlin o China podrían asumir el control del territorio antes que Washington. "Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto entre ellos", remarcó. En ese sentido, el general noruego Eirik Kristoffersen declaró a The Guardian que Oslo no descarta una futura invasión rusa. Según explicó, el objetivo de Putin no sería conquistar territorio noruego, sino proteger las capacidades estratégicas que Moscú mantiene desplegadas en la península de Kola.

PUEDES VER: La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

lr.pe

Nueva misión para reforzar el Ártico

A través de un comunicado, la OTAN informó el lanzamiento de una nueva iniciativa para reforzar el Ártico. La medida se presenta como un gesto hacia Donald Trump, quien justificaba las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia por motivos de seguridad.

El general estadounidense Alexus Grynkewich enfatizó que el operativo, bautizado como 'Arctic Sentry' (Centinela del Ártico), subraya el compromiso de la Alianza de "proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicas y ambientalmente exigentes del mundo".

Notas relacionadas
Rusia fortalece su relación bilateral con este país de América Latina y estaría dispuesta a compartir su tecnología nuclear

Rusia fortalece su relación bilateral con este país de América Latina y estaría dispuesta a compartir su tecnología nuclear

LEER MÁS
Gobierno de Putin restringe el funcionamiento de Telegram hasta que corrijan "las violaciones de la legislación" rusa

Gobierno de Putin restringe el funcionamiento de Telegram hasta que corrijan "las violaciones de la legislación" rusa

LEER MÁS
Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

China saca de la jugada a Estados Unidos y se convierte en el mayor productor de cobre de este país de América Latina

LEER MÁS
Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 25 heridos

Tiroteo en escuela secundaria de Canadá deja 10 muertos y al menos 25 heridos

LEER MÁS
El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

El país de América Latina que rompe record histórico y se consolida como líder mundial en producción de plata

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero: horarios y canales para ver Copa Libertadores y Premier League

Rusia advierte medidas "técnico-militares" si países de Occidente militarizan Groenlandia

Arzobispo de EE.UU. cita la canción de Bad Bunny en plena misa y causa sorpresa: "Si te quieres divertir"

Mundo

Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

Estados Unidos desafía a China y firma acuerdo con este país para impulsar un nuevo orden comercial en América Latina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rospigliosi defiende a militar que mató a niñas de 6 y 14 años

José Jerí anuncia que Plan Nacional de Seguridad será presentado el jueves 12 de febrero tras casi un mes de retraso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025