Rusia advierte medidas "técnico-militares" si países de Occidente militarizan Groenlandia

El gobierno de Vladimir Putin advirtió este miércoles 11 de febrero de 2026 que Rusia podría implementar medidas "técnico-militares" si los países de Occidente continúan enviando tropas a Groenlandia. Naciones como Alemania, Suecia, Francia y Noruega desplegaron en enero un contingente armado para realizar ejercicios conjuntos con Dinamarca. El envío se produjo ante las amenazas de Donald Trump de anexar por la fuerza la isla ártica a Estados Unidos.

En el Foro Económico Mundial 2026, el líder republicano exigió "negociaciones inmediatas" con los aliados europeos para que Washington adquiera el territorio autónomo danés. Sostuvo que solo el control estadounidense reforzaría la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Luego anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para retirar los aranceles impuestos a los países que enviaron una misión castrense de exploración a la región.

Moscú endurece postura y Oslo no descarta invasión

Ante los parlamentarios, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, emitió la amenaza. "Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, que incluyen medidas técnico-militares", expresó en respuesta a la posibilidad de que la isla se convierta en un enclave estratégico contra Moscú. El funcionario acusó a Dinamarca de tratar a los groenlandeses como "ciudadanos de segunda clase".

Lavrov también se refirió a la hipótesis planteada por Trump de que el Kremlin o China podrían asumir el control del territorio antes que Washington. "Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto entre ellos", remarcó. En ese sentido, el general noruego Eirik Kristoffersen declaró a The Guardian que Oslo no descarta una futura invasión rusa. Según explicó, el objetivo de Putin no sería conquistar territorio noruego, sino proteger las capacidades estratégicas que Moscú mantiene desplegadas en la península de Kola.

Nueva misión para reforzar el Ártico

A través de un comunicado, la OTAN informó el lanzamiento de una nueva iniciativa para reforzar el Ártico. La medida se presenta como un gesto hacia Donald Trump, quien justificaba las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia por motivos de seguridad.

El general estadounidense Alexus Grynkewich enfatizó que el operativo, bautizado como 'Arctic Sentry' (Centinela del Ártico), subraya el compromiso de la Alianza de "proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicas y ambientalmente exigentes del mundo".