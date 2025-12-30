El 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con celulares que no cuenten con Android 5.0 | Foto: WhatsApp/ Composición LR

El 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con celulares que no cuenten con Android 5.0 | Foto: WhatsApp/ Composición LR

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares Android desde el 1 de enero de 2026, debido a que las próximas actualizaciones ya no serán compatibles con dispositivos que operen con versiones anteriores a Android 5.0. Esto impedirá a los usuarios con modelos antiguos ingresar al aplicativo de mensajería, lo que implicará la pérdida de acceso a sus conversaciones.

Como parte de esta medida, la app también dejará de brindar soporte técnico y actualizaciones de seguridad en estos equipos, reduciendo considerablemente sus posibilidades de uso. Para mantener el servicio activo y seguro, será necesario contar con un dispositivo compatible con las versiones más recientes del sistema operativo.

¿Qué celulares Android se quedarán sin WhatsApp en 2026?

A partir del 1 de enero de 2026, varios modelos de celulares Android dejarán de ser compatibles con WhatsApp debido a sus sistemas operativos desactualizados. La medida responde a la necesidad de la app de garantizar funciones seguras y actualizadas para sus usuarios.

Modelos que quedarán fuera de WhatsApp

Samsung Galaxy S4

S4 Samsung Galaxy Ace 4

LG Optimus L3 II

Optimus L3 II Sony Xperia M

Xperia M Huawei Ascend Mate

Ascend Mate HTC Desire 500

Otros equipos lanzados antes de 2014 sin soporte actualizado

Variantes regionales con Android por debajo de la versión 5.0

La decisión limita el acceso a funciones nuevas y actualizaciones de seguridad, lo que deja a estos equipos en mayor riesgo de fallos, vulnerabilidades y desconexión del ecosistema digital actual. Para seguir usando el servicio sin inconvenientes, será necesario contar con un dispositivo más reciente y actualizado.

¿Cómo evitar la pérdida de tus datos si WhatsApp deja de funcionar en tu celular?

Para no perder conversaciones ni archivos cuando WhatsApp deje de ser compatible con tu celular, se recomienda hacer una copia de seguridad. En Android, esta se realiza desde la configuración de la app, activando la copia hacia Google Drive. En iPhone, el respaldo se guarda automáticamente en iCloud.

También es importante revisar si el equipo puede actualizarse a una versión más reciente del sistema operativo. Algunas marcas liberan actualizaciones tardías, incluso para modelos antiguos, lo que permitiría mantener el acceso a WhatsApp por más tiempo sin perder información. En caso no sea posible actualizar el sistema, se recomienda cambiar a un celular compatible, instalar nuevamente WhatsApp y restaurar los chats desde la copia de seguridad guardada.