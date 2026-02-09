HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

La extrema derecha sigue encabezando las elecciones | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Los archivos desclasificados no confirman si el fallecido pederasta de EE.UU. logró ponerse en contacto con el líder ruso.

El pederasta Jeffrey Epstein mantuvo un interés persistente en establecer un vínculo directo con Vladímir Putin entre 2010 y 2018.
El pederasta Jeffrey Epstein mantuvo un interés persistente en establecer un vínculo directo con Vladímir Putin entre 2010 y 2018. | Composición LR/AFP/DOJ

Los nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos exponen la estrategia de Jeffrey Epstein para infiltrarse en la cúpula del poder ruso. El pederasta buscó vínculos directos con altos funcionarios de Moscú e incluso una reunión personal con el presidente Vladimir Putin. Esta amplia serie de comunicaciones internas y correos electrónicos evidenciaron su plan para ampliar su red de influencia internacional mediante contactos clave en los servicios de inteligencia y el entorno político de Rusia.

El nombre de Putin surge en más de mil ocasiones dentro del expediente, lo que destaca un interés inusual por los círculos de poder en Europa del Este. Este hallazgo añade una nueva dimensión a su red de relaciones, la cual trasciende su conocido historial en Occidente para alcanzar esferas geopolíticas estratégicas.

TE RECOMENDAMOS

VELACIONES EXPLICADAS: SIGNIFICADO, COLORES Y SEÑALES REALES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: "Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

lr.pe

Funcionarios rusos y otras figuras vinculadas a Epstein

El fallecido magnate consolidó un vínculo estratégico con Sergey Belyakov, exsubsecretario del Ministerio de Desarrollo Económico y egresado de la Academia del FSB. La correspondencia entre ambos se extendió por varios años, periodo en el cual el funcionario ruso gestionó visados y facilitó el acceso del estadounidense a la cúpula oficial del país. Estas gestiones permitieron que se moviera con libertad en círculos de poder moscovitas bajo el amparo de una figura con formación en los servicios de inteligencia.

En Nueva York, el pederasta mantuvo encuentros frecuentes con Vitaly Churkin, quien fuera embajador de Rusia ante la ONU. Su relación fue tan estrecha que el millonario intentó conseguir un empleo en EE.UU. para el hijo del diplomático, una táctica habitual para afianzar lealtades personales. No obstante, la muerte del ruso en 2017 representó un obstáculo crítico en sus planes, pues perdió a su interlocutor principal para expandir sus ambiciones de influencia geopolítica en la región.

El entramado de contactos incluyó también a Maria Drokova, una antigua activista pro-Kremlin que luego se trasladó a Silicon Valley para colaborar con él en tareas de relaciones públicas. Los registros detallan además interacciones breves con diversos empresarios rusos de los sectores de inversión y economía. Estos vínculos demuestran que Epstein buscó de forma sistemática el apoyo de figuras clave para insertar sus intereses en los mercados financieros y políticos de Rusia.

PUEDES VER: Xi Jinping y Vladimir Putin refuerzan relación bilateral mediante videollamada: "Un importante factor de estabilidad"

lr.pe

¿Se concretó la reunión con Putin?

El estadounidense mantuvo un interés persistente en establecer un vínculo directo con el líder ruso entre 2010 y 2018, por lo que utilizó a diversos intermediarios con el fin de enviarle mensajes. Un ejemplo de estas gestiones ocurrió en 2013, cuando Epstein contactó a Ehud Barak y le manifestó su esperanza de una presentación formal ante el mandatario ruso. En dicha comunicación, el texto destaca la intención del pederasta: "discutir cómo Rusia podía atraer inversión occidental", aunque reconoció en ese momento que el encuentro aún no sucedía.

La correspondencia revela además gestiones ante Thorbjørn Jagland, quien ocupaba el cargo de secretario general del Consejo de Europa. El financiero pretendía que el funcionario aprovechara sus visitas oficiales para transmitir propuestas económicas a Putin. "Tengo un amigo que puede ayudarte a tomar las medidas necesarias (y luego presentarte) y preguntarle [si] le interesa reunirse contigo”, se lee en un correo electrónico a Epstein, al que este responde: "Él está en una posición única para hacer algo grandioso, como hizo el Sputnik en la carrera espacial. Puedes decirle que tú y yo somos amigos y que yo asesoro a Bill Gates. Esto es confidencial. Estaría encantado de reunirme con él, pero durante un mínimo de dos o tres horas, no menos”.

El correo entre Epstein y Thorbjørn Jagland sobre Putin. Foto: DOJ<br>

El correo entre Epstein y Thorbjørn Jagland sobre Putin. Foto: DOJ

A pesar de que las menciones a Putin son constantes en los archivos analizados, los documentos no aportan ninguna prueba de que una reunión personal entre ambos se haya concretado.

Esta insistencia por contactar al presidente y a otros líderes alimentó diversas teorías sobre el rol de Epstein en el tablero internacional. Las especulaciones sugieren que pudo actuar como un intermediario para intereses de inteligencia, ya fuera de forma consciente o involuntaria. No obstante, los documentos publicados no confirman si fue agente o espía al servicio de alguna organización de inteligencia específica.

PUEDES VER: Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan nexos con figuras clave del poder global

lr.pe

Respuesta del Kremlin sobre los vínculos con Epstein

El pasado jueves 5 de febrero, el Kremlin rechazó con sarcasmo las conjeturas que vinculan al fallecido millonario con los servicios secretos de Rusia tras la difusión de nuevos documentos de su expediente. El portavoz Dmitri Peskov calificó estas sospechas como "poco serias" y señaló con ironía su deseo de hacer "muchas bromas" al respecto, aunque consideró que su comparecencia no era el espacio adecuado para tratar tales teorías.

Esta reacción surge como respuesta al anuncio del primer ministro polaco, Donald Tusk, sobre una investigación en Polonia acerca de los nexos de Epstein con la inteligencia rusa. No obstante, el gobierno de Putin insistió en la ausencia de fundamentos para estas acusaciones y reiteró que no es pertinente perder el tiempo en especulaciones de esta naturaleza.

Notas relacionadas
"Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

"Derribemos a Francisco": Epstein y el exjefe de campaña de Trump hablaron de derrocar al papa, según correos

LEER MÁS
Trump estalla contra periodista de CNN tras ser consultado por las víctimas de Epstein: “Deberían avergonzarse de ti"

Trump estalla contra periodista de CNN tras ser consultado por las víctimas de Epstein: “Deberían avergonzarse de ti"

LEER MÁS
El Departamento de Justicia de EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

El Departamento de Justicia de EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein tras exponer datos de víctimas

LEER MÁS
El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

El volcán de América Latina más cercano al Sol que supera al Everest pese a sus casi 9.000 metros de altura

LEER MÁS
China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

China desafía a la naturaleza y construye un megaaeropuerto de US$4.300 millones sobre el mar: el más grande del mundo en un terreno artificial

LEER MÁS
EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
México envía a Cuba dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria en medio de tensiones con EE. UU.

México envía a Cuba dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria en medio de tensiones con EE. UU.

LEER MÁS
EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

EE.UU. intercepta buque petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico tras persecución en el Caribe

LEER MÁS
China apuesta por modernizar el transporte en este país de América Latina y lo abastece con buses de última tecnología

China apuesta por modernizar el transporte en este país de América Latina y lo abastece con buses de última tecnología

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Epstein intentó relacionarse con altos funcionarios rusos y reunirse con Putin, según nuevos documentos publicados

Jueza de Flagrancia sentenció a pena efectiva a sujeto que robó supermercado

La historia vuelve a salir a la luz: Municipalidad de Lima retoma excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga

Mundo

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

Europa toma una dura decisión que amenaza las exportaciones de soja de este país de América Latina, el histórico vendedor de China

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

George Forsyth apuesta por la IA, pero ChatGPT cuestiona su plan de Gobierno: "No está bien elaborado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025