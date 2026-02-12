HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ucrania denuncia "una de las noches más aterradoras" tras ataque de Rusia que dejó a 2.600 edificios sin calefacción

Autoridades en Kiev denunciaron una embestida en la ciudad de Lozová, en el que dos personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas. La ONU ha solicitado el cese de los bombardeos.

La ONU pidio a Rusia que detuviera los ataques a infraestructuras energeticas ucranianas.
La ONU pidio a Rusia que detuviera los ataques a infraestructuras energeticas ucranianas. | Composición LR

Un ataque de Rusia contra Ucrania dejó 2.600 edificios residenciales sin calefacción, además de causar la muerte de dos personas, una mujer y un hombre, quienes perdieron la vida en sus domicilios. Seis personas resultaron heridas, según Sergii Zelensky, responsable local de Lozová, lugar exacto de los hechos.

"Fue una de las noches más aterradoras para nuestra comunidad desde el inicio de la invasión (en 2022)", aseguró Zelensky. La ofensiva de Moscú ocurren en un contexto de reiterados pedidos para poner fin a las agresiones, con entidades como la ONU exigiendo el cese de los bombardeos a las redes energéticas ucranianas durante el invierno.

Cientos de kilómetros de hogares sin calefacción ni electricidad, con temperaturas que en ocasiones descienden por debajo de los -20°C, es la principal consecuencia de la ofensiva contra las comunidades ucranianas.

Mas de 100 mil hogares sin luz en Kiev

Según el operador privado DTEK, los últimos bombardeos, principalmente en ciudades como Kiev, Járkov (noreste), Dnipró (centro-este) y Odesa (sur), han dejado a más de 100.000 hogares desenergizados. Vitali Klitschko, alcalde de la capital, informó que, desde hace algunas semanas, de los 12.000 edificios residenciales en Kiev, más de 1.100 ya no contaban con energía.

En Dnipró, 10.000 hogares quedaron sin electricidad, además de causar consecuencias humanas, ya que cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos niños.

Odesa, otra de las ciudades principalmente afectadas, se quedó sin agua corriente debido a los cortes de electricidad, lo que afectó a unos 300.000 habitantes, así lo anunció el primer viceministro ucraniano Oleksii Kuleba.

"Es un nuevo intento de privar a los ucranianos de servicios básicos en pleno invierno", denunció Kuleba, en medio de un año particularmente riguroso.

A la espera de nueva negociación trilateral

Desde la vocería de la Presidencia rusa, por su parte, están expectantes a la próxima ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos. Estas declaraciones se hicieron luego de que Volodímir Zelenski aceptara una propuesta de Washington para realizar nuevos contactos.

El mandatario ucraniano adelantó que la ronda de diálogos, posiblemente a realizarse en Norteamérica la próxima semana, se centrará sobre todo en el futuro de los territorios del este y sureste del país, actualmente ocupados por Moscú. Además, desveló que en la agenda hay una propuesta para crear una zona franca en el Donbás, que permita comerciar libremente y funcione como una zona de amortiguamiento.

