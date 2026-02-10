HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Putin restringe el funcionamiento de Telegram hasta que corrijan "las violaciones de la legislación" rusa

Pável Dúrov afirmó que Rusia busca redirigir a los usuarios de Telegram a "una aplicación controlada por el Estado" para presuntamente vigilarlos.

El Gobierno de Putin advierte que, si las irregularidades persisten, continuará aplicando restricciones contra Telegram.
El Gobierno de Putin advierte que, si las irregularidades persisten, continuará aplicando restricciones contra Telegram. | Composición LR

Moscú envió un ultimátum a Telegram, una de las plataformas más importantes en Rusia, a respetar las leyes federales. En un acto sancionador, el Kremlin anunció nuevas restricciones al funcionamiento de la aplicación fundada por Pável Dúrov, multimillonario y pionero de la tecnología apodado como el "Mark Zuckerberg ruso".

Roskomnadzor, el cuerpo ejecutivo regulador de comunicaciones ruso, afirmó que esta medida se da debido a que Telegram, al igual que otros portales de mensajería, no protegen correctamente al usuario, exponiéndolos a fraude o robo de identidad.

No es la primera vez que Rusia sanciona a Telegram

En agosto de 2025, las autoridades de Rusia limitaron las llamadas de voz y video vía Telegram, el mismo mes que tomaron acciones similares contra WhatsApp, de Meta. Mientras que, en diciembre, hizo lo propio con Apple y bloqueó FaceTime, su aplicación de videollamadas. Todas estas disposiciones, según explicó el Ministerio de Desarrollo Digital, como parte de un plan de seguridad frente a los aumentos del índice de fraude en línea.

Bajo esa premisa, el ente encargado acusó a las empresas de mensajería de no subsanar los errores correspondientes a la protección de datos de las personas, por lo que anunció una nueva ronda de limitaciones. "La ley rusa sigue sin aplicarse… no se aplica ninguna medida real para combatir el fraude y el uso de la mensajería con fines criminales y terroristas", enfatizó.

"Por lo tanto, por decisión de los organismos autorizados, Roskomnadzor seguirá imponiendo restricciones sucesivas para garantizar el cumplimiento de la legislación rusa ⁠y la protección de los ciudadanos", sentenció el Gobierno, según la cita recogida por la agencia Reuters.

Respuesta de Dúrov

El fundador de Telegram, este martes 10 de febrero, afirmó que su empresa sigue comprometida con la seguridad de las personas, la libertad de información y la protección de información sensible confiada a la plataforma.

"Restringir la libertad ciudadana nunca es la solución correcta. Telegram defiende la libertad de expresión y la privacidad, sin importar la presión", señaló el empresario a través de su famosa red social.

Asimismo, Dúrov recordó que, a inicios de mayo de 2018, Irán prohibió Telegram en su territorio "con pretextos inventados, intentando obligar a la gente a usar una alternativa estatal", plan que, según el magnate, fracasó. "A pesar de la prohibición, la mayoría de los iraníes siguen usando Telegram", puntualizó.

Más restricciones y una aplicación gestionada por Rusia

La Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones advirtió que, de no subsanar estas violaciones, "continuará introduciendo restricciones graduales" contra Telegram, la red social que alberga a la mayoría de la población rusa, incluyendo medios locales importantes y organismos gubernamentales, incluyendo al Kremlin.

De acuerdo con AFP y Dúrov, la administración de Vladimir Putin buscaría, con estas sanciones, redireccionar a los usuarios a Max, una aplicación respaldada por el Estado, donde también se pueden gestionar pagos y servicios del Gobierno.

"Rusia está restringiendo el acceso a Telegram en un intento de obligar a sus ciudadanos a cambiarse a una aplicación controlada por el Estado, diseñada para la vigilancia y la censura política", advirtió el empresario.

Tras su previo intento de bloquear la plataforma en el país, lo cual terminó en fracaso, Moscú se vio obligado a levantar la prohibición y mantener su operatividad en 2020.

