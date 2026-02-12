HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Kim Jong-Un prepara a su hija como sucesora para la presidencia de Corea del Norte

Analistas sugieren que Kim Ju-ae podría ser nombrada Primera Secretaria del Comité Central, el segundo cargo más importante del partido en el país asiático.

Un informe de la NIS de Corea del Sur revela que Kim Jong-un avanza para consolidar a su hija, Kim Ju-ae, como su sucesora dentro del Partido de los Trabajadores.
Un informe de la NIS de Corea del Sur revela que Kim Jong-un avanza para consolidar a su hija, Kim Ju-ae, como su sucesora dentro del Partido de los Trabajadores.

Un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur aseguró que el dictador Kim Jong-un está dando pasos para consolidar a su hija, Kim Ju-ae, como su sucesora. Antes de ello, analistas sugieren que podría ser Primera Secretaria del Comité Central, el segundo cargo más poderoso en el partido gobernante.

Desde su primera presentación pública en 2022, cuando acompañó a su padre en el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, los medios oficiales la han descrito como "la hija amada" y una "gran guía", términos tradicionalmente reservados para los líderes y sus herederos.

El mes pasado, la entidad oficial de Corea del Norte publicó imágenes de Ju-ae acompañando a Jong-un en el Palacio del Sol de Kumsusan, donde reposan los cuerpos embalsamados de Kim Jong-il, exlíder de la región norte de la península.

Lee Seong-kweun, parlamentario del país, aseguró que anteriormente la institución mencionada describía a Kim Ju-ae como "en proceso de formación como sucesora", pero ahora afirma que "se encuentra en la fase de ser nombrada internamente".

Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.



Nueva ruta del régimen norcoreano

El gobierno de Pyongyang anunció que a finales de febrero se realizará el congreso del Partido de los Trabajadores (PTC), un evento en el que se prevé que el autócrata exponga las principales líneas de la política estatal en los ámbitos militar, económico y diplomático. La decisión fue tomada durante la vigésimo séptima sesión del politburó del Octavo Comité Central, desarrollada el último sábado bajo la supervisión directa de Kim, según reportó la agencia oficial KCNA.

En medio de este encuentro, los dirigentes del frente discutieron aspectos organizativos como el cronograma de la asamblea y la evaluación de los documentos que serán presentados. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre el contenido de estos informes ni se confirmó una fecha precisa para la realización del evento.

Este encuentro será el noveno del PTC, considerado la máxima instancia de poder político en el país, y servirá para definir las directrices estratégicas que regirán al régimen en los próximos años. Además, será la primera sesión desde la celebrada en 2021 y la tercera bajo el liderazgo de Kim Jong-un, quien reactivó esta tradición tras más de tres décadas de interrupción luego de asumir en 2011.

Corea del Norte aumenta la tensión mundial con su primer lanzamiento de misiles balísticos en 2026



¿Qué se sabe de la familia de Kim Jong-un?

Aunque la hija de Jong-un ha ganado mayor presencia en la propaganda oficial, los medios estatales del país peninsular nunca han revelado públicamente su nombre, refiriéndose a ella únicamente como su “respetada” o “querida” hija.

La suposición de que se llama Kim Ju Ae proviene de un testimonio del exjugador de la NBA Dennis Rodman, quien afirmó haber cargado en brazos a la bebé mientras se encontraba de visita a Pyongyang en 2013. Según estimaciones de la inteligencia surcoreana, la niña habría nacido en algún momento de ese año.

En 2023, se le informó al Parlamento que el matrimonio Kim probablemente tiene también un hijo mayor y un tercer hijo menor, cuyo sexo aún no ha sido determinado.

Desde la creación del país en 1948, el poder ha permanecido en manos de hombres de la dinastía Kim, iniciando con Kim Il Sung y continuando con su hijo Kim Jong Il. Kim Jong-un fue designado heredero con apenas 26 años durante una conferencia del partido en 2010, tras el deterioro de la salud de su padre, y asumió el liderazgo en 2011.

