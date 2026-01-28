Lee Il-kyu, un exconsejero político de la Embajada de Corea del Norte en Cuba, afirmó, a través de una entrevista con la agencia de noticias AFP, que Kim Jong-un, gobernante del país norcoreano, habría despertado una sensación de vulnerabilidad tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que dio como resultado la captura de Nicolás Maduro, exdictador de la nación caribeña, y Cilia Flores, su esposa.

El exfuncionario, que desertó del dominio norcoreano en 2023, afirmó también que esto representaría un "escenario de pesadilla" para el actual líder del país asiático.

El temor de Kim Jong-un tras la captura de Maduro

La figura imponente de Kim Jong-un, frío, matemático y de armas tomar, se cae frente a las declaraciones de uno de los exfuncionarios de su gobierno, que, debido a una profunda frustración con el sistema, decidió desertar en 2023. Hoy, con 53 años, Lee Il-kyu advierte que uno de los mayores temores del tirano norcoreano podría radicar en la incursión militar estadounidense en Venezuela y la facilidad y respaldo que tuvieron los agentes norteamericanos para atacar su capital y extraer a la pareja presidencial.

"Kim —Jong-un— debió haber sentido que una operación de 'decapitación', como se le llama, es realmente posible", afirmó Lee, agregando que, debido a ello, no es una sorpresa esperar que "reformará por completo todo el sistema relacionado con su seguridad y las medidas a tomar en caso de un ataque contra él".

El pasado 13 de enero de 2026, 10 días después de la caída de Maduro, las autoridades anunciaron que el líder norcoreano reemplazó a los líderes de tres de las cuatro organizaciones responsables de su seguridad personal. Además, en torno a la seguridad nacional, Corea del Norte aceleró la modernización de sus capacidades militares, incluyendo los misiles de largo alcance, los cuales pueden alcanzar el área continental de Estados Unidos, enemigo del país desde 2023.

No hay vuelta atrás

Lee narró su deserción como un punto de no retorno, donde, según dio a entender, la muerte sería la mejor opción antes que ser extraditado a Corea del Norte. Asimismo, pidió al Gobierno de Surcorea pedir por sus colegas recluidos en Ucrania, quienes fueron enviados por Jong-un como apoyo para Rusia y que, por medio de una carta, manifestaron su total voluntad de ser recibidos por Seúl, lo cual sería interpretado por Pyongyang como un "absoluto acto de traición".

"Bajo ninguna circunstancia deben ser enviados de vuelta al Norte... Si fueran repatriados, sería mejor estar muertos que vivos. Vivir sería una tortura para ellos", exclamó el exfuncionario.

Lee, actualmente, es un profundo admirador de la democracia liberal, trabaja para un gabinete de ideas públicas en Seúl y habla "sin tapujos" sobre lo que vivió en Corea del Norte, lo cual expone con mayor detalle en sus memorias "El Kim Jong Un que yo presencié".