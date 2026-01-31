Este vínculo entre Corea del Norte y ese país de América Latina incluyó hitos específicos, como la formación militar de combatientes nacionales en Pyongyang durante 1971. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Freepik

Las relaciones entre Corea del Norte y un país de América Latina poseen una base histórica forjada desde la revolución sandinista en la década de los setenta. Este vínculo incluyó hitos específicos, como la formación militar de combatientes nacionales en Pyongyang durante 1971, lo cual consolidó una alianza ideológica persistente. En la actualidad, analistas consideran que la vigencia de este nexo representa un reto geopolítico para la seguridad regional, especialmente frente a los esfuerzos de Washington por preservar su influencia en el hemisferio occidental.

Bajo el panorama de competencia entre Estados Unidos, China y Rusia, la cercanía entre el régimen de esa nación latinoamericana y Pyongyang figura como un factor de riesgo para la estabilidad hemisférica. Esta conexión ofrece espacios que buscan contrarrestar la política exterior y debilitar la hegemonía de EE.UU. en la región. Por ello, informes oficiales de seguridad sitúan a los norcoreanos como una amenaza global, cuyos desafíos adquieren una relevancia crítica cuando encuentran eco en territorios fuera de Asia.

¿Cuál es el país latinoamericano que representa una amenaza estratégica junto con Corea del Norte?

Nicaragua destaca en América Latina por poseer el vínculo diplomático y simbólico con Corea del Norte que mayor alerta provoca en los foros de seguridad de Occidente. Tras el restablecimiento de sus nexos en 2007, Managua y Pyongyang mantienen relaciones formales activas, un hecho poco común en la región que incluye la apertura mutua de sedes embajadoras.

Aunque el intercambio económico entre ambas naciones es mínimo, la relación posee un valor estratégico fundamental para el régimen norcoreano. Estos lazos permiten que los norcoreanos eviten el aislamiento internacional y busquen legitimidad en organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, gracias al respaldo político de socios que ignoran las sanciones occidentales.

Finalmente, esta alianza se fundamenta en una política exterior que rechaza explícitamente la influencia de EE.UU. en el continente. Managua utiliza este vínculo para ratificar su narrativa antiimperialista, con lo cual se alinea con regímenes que comparten una postura de resistencia frente a lo que califican como intervencionismo estadounidense.

Estrategia de Corea del Norte en América Latina y otros países bajo su mirada

La estrategia de Pyongyang en América Latina prioriza las oportunidades diplomáticas sobre los vínculos económicos sólidos. El régimen busca apoyo político ante las sanciones de Estados Unidos y sus aliados, bajo el amparo de la tradición no intervencionista de la región. De este modo, Corea del Norte intenta asegurar votos favorables en organismos multilaterales estratégicos como la Asamblea General de la ONU.

Nicaragua constituye el nexo principal con ellos, aunque otros países despiertan el interés del hermético Estado. México destaca como un actor relevante debido a su política exterior, la cual permite relaciones simultáneas con la República de Corea y el Norte. Esta dualidad ofrece a Pyongyang una plataforma de interlocución valiosa en diversos foros globales de alto nivel.

Pese a estos acercamientos, la relación con naciones como Venezuela o México posee un carácter mayoritariamente simbólico. El aislamiento financiero de la capital norcoreana y el riesgo de represalias por parte de Washington limitan la profundidad de estos lazos. En consecuencia, la influencia real del régimen en el resto de la región permanece en un plano marginal y cauteloso.

Implicaciones para la seguridad hemisférica y EE.UU.

Estados Unidos considera que la incursión de potencias adversarias como Corea del Norte, China o Rusia en América Latina representa un desafío para la estabilidad regional. Bajo esta premisa, Washington utiliza su Estrategia de Seguridad Nacional para reinterpretar la Doctrina de Monroe. El objetivo central de este enfoque es la reafirmación del control estadounidense sobre el hemisferio occidental ante la presencia de influencias externas.

Esta postura provoca un ajuste en las políticas de Washington, las cuales priorizan la contención de actores hostiles a sus intereses estratégicos. El gobierno estadounidense intensifica sus esfuerzos diplomáticos y evalúa propuestas para reforzar su presencia militar y política en la zona. En este escenario, la alianza entre Nicaragua y Corea del Norte funciona como un símbolo de la fractura geopolítica actual, a pesar de que las capacidades militares nicaragüenses son limitadas.

La relación entre Managua y Pyongyang trasciende el ámbito bilateral y se inserta en la competencia entre potencias globales. Estados Unidos busca la minimización del apoyo al régimen norcoreano para proteger la seguridad hemisférica y la diplomacia internacional. En última instancia, este vínculo afecta la configuración futura de las alianzas estratégicas y el equilibrio de poder en toda la región.